Véget ért a lakásárak száguldása Magyarországon

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint figyelemre méltó fejlemény, hogy az ország minden régiójában csökkent az éves lakásdrágulás tempója. A budapesti áremelkedés mértéke pedig kisebb már az inflációnál is, ami reál értelemben már csökkenést jelent a fővárosban. A budapesti drágulás fékeződésében szerepet játszik az is, hogy a kamattámogatott hitelek négyzetméterár-korlátja az aktuális árszint közelében jár.
Nagy különbségek a budapesti lakásárakban
Az eladásra kínált használt lakások és házak medián négyzetméterára az ingatlan.com adatai szerint Budapesten 1,4 millió forint volt november elején, lényegében ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább városrész továbbra is az V. kerület, ahol közel 2 millió forint a medián négyzetméterár. Ezt az I. kerület követi majdnem 1,9 millióval, majd a XII. kerület jön 1,74 millió forinttal. A legolcsóbb a XXIII. kerület, ahol 940 ezer forintnál van a középérték. A legolcsóbbak közé sorolható még a XXI. és a XX. kerület, ahol egyaránt 1,03 millió forint körül alakul a medián négyzetméterár. A legnagyobb használtlakás-kínálattal a XIII. kerület rendelkezik, ahol közel 3700 hirdetésből válogathatnak a vevők, ők közel 1,6 millió forintos medián négyzetméterárral számolhatnak. A második helyen a II. kerület áll közel 2500 hirdetéssel és 1,71 millió forintos négyzetméterárral.
Az új építésű lakások esetében magasabb árszinttel találkozhatnak a vásárlók: a fővárosi medián négyzetméterár 1,72 millió forint, ami egyébként 4,5 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A legdrágább a II. kerület 3,1 millió forintos medián négyzetméterárral, amelyet a XII. kerület 3,03 millió, majd a VI. kerület 2,54 millió forinttal követ. A legolcsóbb új lakások a XV. kerületben találhatók 1,21 millió, a XVII. kerületben 1,23 millió, valamint a XXIII. kerületben 1,31 millió forintos négyzetméteráron. Az új lakásokból a XIII. kerületben a legnagyobb a választék, közel 1800 hirdetéssel és 1,74 millió forintos medián négyzetméterárral. A második helyen a XI. kerület áll közel 800 eladó új lakással, amelyek medián négyzetméterára 1,82 millió forint. A fővárosi új lakások kínálata egy év alatt 52 százalékkal bővült, így a vevők az egy évvel korábbinál lényegesen nagyobb választékból válogathatnak.
Mi a helyzet a megyeszékhelyeken?
A megyeszékhelyek közül a legnagyobb kínálattal rendelkező öt településen Debrecenben a használt lakások és házaknál a medián 1,02 millió, Szegeden 960 ezer, Győrben 950 ezer, Pécsen 800 ezer, míg Nyíregyházán 790 ezer forint. A többi megyeszékhelyen 310–950 ezer forint között alakulnak az átlagos négyzetméterárak: a legalacsonyabb érték Salgótarjánhoz, a legmagasabbat Székesfehérvárhoz kötődik.
Az új építésű lakások kínálata alapján Debrecen, Győr, Szeged, Pécs és Székesfehérvár áll az első öt helyen. Ezekben a városokban rendre 1,38 millió, 1,28 millió, 1,39 millió, 1,14 millió és 1,17 millió forint a medián négyzetméterár.
Programváltás után: új lendületet kaphat a megfizethető új építésű lakáspiac
Az októberi adatok már egy új piaci időszak kezdetét is jelzik. Az Otthon Start Program helyét a Wekerle Plusz Program veszi át, amely az új lakások esetében 3 százalékos, a használt ingatlanoknál pedig 5 százalékos fix kamatozású államilag támogatott hitellel ösztönözheti a vásárlásokat. A kamatelőny pedig az új építésű ingatlanok irányába tolhatja a keresletet. Balogh László szerint a programváltás újabb lendületet hozhat az új építésű lakások piacán, de ehhez szükség lesz kínálatbővítő intézkedésekre is.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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