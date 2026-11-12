20 ezer új bérlakás jöhet Magyarországon, robbanás előtt a megfizethető lakások piaca

A megfizethető lakhatás fogalma körül ma is sok a félreértés: Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész azzal kezdte, hogy a legelfogadottabb definíció a jövedelemarányos lakhatási költségterheléshez köti a kérdést. A támogatási konstrukciók kialakításakor is ebben gondolkodik a kormány: a piaci árakhoz képest reálisan 20-30 százalékos támogatási szint lehet az, ami érdemben javíthatja a megfizethetőséget.

A kormányzati célok között 2030-ig 5 ezer új bérlakás szerepel, hosszabb távon pedig 20 ezer lakásos nagyságrendről lehet szó.

Szemerey Samu Közlekedési és Beruházási Minisztérium, építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész Építészmérnök, urbanista. Tervezőként és tanácsadóként az elmúlt évtizedekben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás … Tovább

A Wekerle Plusz Program a kormányzati kommunikáció szerint is szélesebb lakhatási csomagként jelenik meg: megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek építését, lakásvásárlási támogatásokat, lakástakarékot és energetikai felújítási programot is magában foglal. 2027-ben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanának megfizethető bérlakásokra és kollégiumokra, a Wekerle Plusz energetikai felújítási program pedig 30 vagy 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást is adhat az energiahatékonysági javulás függvényében.

Tibor Dávid, a Masterplast elnöke, az ÉVOSZ alelnöke szerint megnyugtató tanulság, hogy a kormányzati kommunikációban már megjelent egy komplex koncepció a magyar épületállomány egészére nézve. Mint mondta, a szakma régóta várta, hogy a támogatott bérlakások kérdésköre figyelmet kapjon, és reménytelinek tartja, hogy látszik egy hosszabb távú gondolkodás. Kelemen-Makai Lajos, a Meton Kft. ügyvezetője figyelmeztetett, hogy sokan attól tartanak, a megfizethető lakhatás alacsonyabb minőséget jelent, miközben épp az lenne a lényeg, hogy jó minőségű alapanyagokból, hosszú távra épüljenek költséghatékony ingatlanok.

Tibor Dávid Masterplast, elnök; ÉVOSZ, alelnök A Masterplast alapítója és nagytulajdonosa, a hazai építő és szigetelőanyag ipar ismert szakértője. Aktív szerepet vállal a magyarországi építőanyag-gyártás további fejlesztésében és a logisztikai ell … Tovább

Angel Gábor, a Wing műszaki főigazgatója úgy vélekedett: elkerülhetetlen a gondolkodás megváltoztatása, hiszen

a lakáspiac elérte azt a küszöböt, hogy az ügyfelek saját erőből már egyre kevésbé tudnak tömegesen saját lakást venni.

Úgy látja, a bérlakás-szegmens jelenleg piaci alapon nehezen megtérülő beruházás, ezért minimális feltétel, hogy állami oldalról olyan támogatás érkezzen, amely a bérleti díj, a megtérülés és a kivitelezési költségek szintjén működőképes piacot teremt.

Angel Gábor Wing, műszaki főigazgató Angel Gábor a Wing Zrt. műszaki főigazgatója, több mint 20 éves ingatlanpiaci tapasztalattal rendelkezik. Korábban a Biggeorge Property igazgatósági tagja volt, ezt megelőzően a BIF Nyrt. vezérigazgat … Tovább

Szemerey Samu aláhúzta: a költségcsökkentésnek nem kizárólag a közvetlen állami támogatás lehet az eszköze. Már az is nagy kockázatot tud kivenni a rendszerből, ha előre le van kötve nagy mennyiségű fejlesztés. Hozzátette: eljöhet az a pont, amikor az államnak támogatással is be kell lépnie, ezen a fronton jelenleg is zajlik a tervezés. Az RRF-forrásokból 2,5-3 milliárd euró tudná közvetlenül, például kedvezményes hitelekkel támogatni a 20 ezer bérlakás megvalósítását, és a következő uniós költségvetési ciklusban is megjelenhetnek ilyen célú alapok.

A lokációkat illetően Szemerey elmondta: sok javaslat érkezett a kormányhoz önkormányzatoktól, és már rövid távon is elindulhatnak a tervezési folyamatok. A hangsúly a barnamezős, ipari, vasúti és honvédségi területeken lehet. Ha az állam jelentős erőforrásokat fektet kötött pályás közlekedésbe, akkor a csomópontoknál intenzív fejlesztésekre is lehetőséget kell teremteni. Ez Budapest és a vidéki nagyvárosok agglomerációiban is a kompakt városszemléletet és a fenntarthatóbb életmódot szolgálná.

A panelben az előregyártás is kulcstémává vált: Kelemen-Makai Lajos leszögezte, hogy az előregyártás szervezési és munkaerőköltségeket takaríthat meg, miközben nem a minőségből kell leadni, hanem hatékonyabban kell megoldani ugyanazokat a feladatokat. Tibor Dávid szerint a Masterplast már 4-5 éve erősen hisz ebben az irányban, és igyekeztek is elébe menni, hogy a futballban közkedvelt fordulat szerint ne ott legyenek, ahol a labda van, hanem ahol lesz – de egyelőre "nem jön a labda". Úgy látja, az előregyártással jobb minőségben, hatékonyabban lehet építeni, és akár 90 százalékos előregyárthatóság is elképzelhető, ez pedig a négyzetméterárak további leszorításában is meghatározó szerepet játszhatna.

Kelemen-Makai Lajos Meton Kft., ügyvezető Az elmúlt öt évben a Meton Kft. munkatársa voltam, ahol fokozatos szakmai előrelépéssel több pozíciót is betöltöttem. Pályafutásomat területi képviselőként kezdtem, ezt követően 2,5 éven keresztül ker … Tovább

Szemerey szerint az előregyártásnak tervezési minőségbeli ugrást kell hoznia, ehhez a tervezők képzésére és az egész értéklánc szintlépésére van szükség. Angel Gábor szerint ez valóban a jövő, de megrendelői oldalról még vannak korlátai; szerinte inkább 5-10 éves távon terjedhet el szélesebb körben, miközben a robotika akár gyorsabban is áttörhet.

A felújításokról elhangzott: a Wekerle Plusz fontos alapköve, hogy a támogatás jelentős energiahatékonysági javulás esetén járhat. Sok Kádár-kockánál ez egyszerű szigeteléssel és nyílászárócserével is elérhető lenne. Miközben a magyar épületállomány energetikai mutatói "siralmasak", a rezsicsökkentés jelenlegi formája a 2027-es költségvetésnek több mint 1000 milliárd forintjába kerül – ennek a pénznek a feléből is látványos eredményeket lehetne elérni a szigetelési piacon.

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