20 ezer új bérlakás jöhet Magyarországon, robbanás előtt a megfizethető lakások piaca

A megfizethető lakhatás fogalma körül ma is sok a félreértés: Szemerey Samu építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkár, országos főépítész azzal kezdte, hogy a legelfogadottabb definíció a jövedelemarányos lakhatási költségterheléshez köti a kérdést. A támogatási konstrukciók kialakításakor is ebben gondolkodik a kormány: a piaci árakhoz képest reálisan 20-30 százalékos támogatási szint lehet az, ami érdemben javíthatja a megfizethetőséget.
A kormányzati célok között 2030-ig 5 ezer új bérlakás szerepel, hosszabb távon pedig 20 ezer lakásos nagyságrendről lehet szó.
A Wekerle Plusz Program a kormányzati kommunikáció szerint is szélesebb lakhatási csomagként jelenik meg: megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek építését, lakásvásárlási támogatásokat, lakástakarékot és energetikai felújítási programot is magában foglal. 2027-ben 30 milliárd forint uniós fejlesztési forrást fordítanának megfizethető bérlakásokra és kollégiumokra, a Wekerle Plusz energetikai felújítási program pedig 30 vagy 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást is adhat az energiahatékonysági javulás függvényében.
Tibor Dávid, a Masterplast elnöke, az ÉVOSZ alelnöke szerint megnyugtató tanulság, hogy a kormányzati kommunikációban már megjelent egy komplex koncepció a magyar épületállomány egészére nézve. Mint mondta, a szakma régóta várta, hogy a támogatott bérlakások kérdésköre figyelmet kapjon, és reménytelinek tartja, hogy látszik egy hosszabb távú gondolkodás. Kelemen-Makai Lajos, a Meton Kft. ügyvezetője figyelmeztetett, hogy sokan attól tartanak, a megfizethető lakhatás alacsonyabb minőséget jelent, miközben épp az lenne a lényeg, hogy jó minőségű alapanyagokból, hosszú távra épüljenek költséghatékony ingatlanok.
Angel Gábor, a Wing műszaki főigazgatója úgy vélekedett: elkerülhetetlen a gondolkodás megváltoztatása, hiszen
a lakáspiac elérte azt a küszöböt, hogy az ügyfelek saját erőből már egyre kevésbé tudnak tömegesen saját lakást venni.
Úgy látja, a bérlakás-szegmens jelenleg piaci alapon nehezen megtérülő beruházás, ezért minimális feltétel, hogy állami oldalról olyan támogatás érkezzen, amely a bérleti díj, a megtérülés és a kivitelezési költségek szintjén működőképes piacot teremt.
Szemerey Samu aláhúzta: a költségcsökkentésnek nem kizárólag a közvetlen állami támogatás lehet az eszköze. Már az is nagy kockázatot tud kivenni a rendszerből, ha előre le van kötve nagy mennyiségű fejlesztés. Hozzátette: eljöhet az a pont, amikor az államnak támogatással is be kell lépnie, ezen a fronton jelenleg is zajlik a tervezés. Az RRF-forrásokból 2,5-3 milliárd euró tudná közvetlenül, például kedvezményes hitelekkel támogatni a 20 ezer bérlakás megvalósítását, és a következő uniós költségvetési ciklusban is megjelenhetnek ilyen célú alapok.
A lokációkat illetően Szemerey elmondta: sok javaslat érkezett a kormányhoz önkormányzatoktól, és már rövid távon is elindulhatnak a tervezési folyamatok. A hangsúly a barnamezős, ipari, vasúti és honvédségi területeken lehet. Ha az állam jelentős erőforrásokat fektet kötött pályás közlekedésbe, akkor a csomópontoknál intenzív fejlesztésekre is lehetőséget kell teremteni. Ez Budapest és a vidéki nagyvárosok agglomerációiban is a kompakt városszemléletet és a fenntarthatóbb életmódot szolgálná.
A panelben az előregyártás is kulcstémává vált: Kelemen-Makai Lajos leszögezte, hogy az előregyártás szervezési és munkaerőköltségeket takaríthat meg, miközben nem a minőségből kell leadni, hanem hatékonyabban kell megoldani ugyanazokat a feladatokat. Tibor Dávid szerint a Masterplast már 4-5 éve erősen hisz ebben az irányban, és igyekeztek is elébe menni, hogy a futballban közkedvelt fordulat szerint ne ott legyenek, ahol a labda van, hanem ahol lesz – de egyelőre "nem jön a labda". Úgy látja, az előregyártással jobb minőségben, hatékonyabban lehet építeni, és akár 90 százalékos előregyárthatóság is elképzelhető, ez pedig a négyzetméterárak további leszorításában is meghatározó szerepet játszhatna.
Szemerey szerint az előregyártásnak tervezési minőségbeli ugrást kell hoznia, ehhez a tervezők képzésére és az egész értéklánc szintlépésére van szükség. Angel Gábor szerint ez valóban a jövő, de megrendelői oldalról még vannak korlátai; szerinte inkább 5-10 éves távon terjedhet el szélesebb körben, miközben a robotika akár gyorsabban is áttörhet.
A felújításokról elhangzott: a Wekerle Plusz fontos alapköve, hogy a támogatás jelentős energiahatékonysági javulás esetén járhat. Sok Kádár-kockánál ez egyszerű szigeteléssel és nyílászárócserével is elérhető lenne. Miközben a magyar épületállomány energetikai mutatói "siralmasak", a rezsicsökkentés jelenlegi formája a 2027-es költségvetésnek több mint 1000 milliárd forintjába kerül – ennek a pénznek a feléből is látványos eredményeket lehetne elérni a szigetelési piacon.
Címlapkép forrása: Portfolio
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