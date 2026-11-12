A Hild Központ veszi át a kiemelt állami magasépítési és városfejlesztési beruházásokat: íme a részletek

A Várkapitányság átalakulásával létrejövő Hild Központ felel a jövőben a kiemelt állami magasépítési beruházások, a rozsdaövezeti városfejlesztési projektek, a megfizethető bérlakásprogram, valamint több jelentős kulturális és turisztikai ingatlanfejlesztés előkészítéséért és megvalósításáért – ismertette Ambrus György, a szervezet vezetője a Portfolio Future of Construction 2026 konferenciáján.

A Hild Központ a Közlekedési és Beruházási Minisztérium iránymutatása alapján működő, operatív megvalósító és építtető szervezetként jön létre, feladata, hogy a korábban külön kezelt nagyberuházásokat egységes szakmai és operatív rendszerben készítse elő és valósítsa meg.

Az új struktúra a Várkapitányság Nonprofit Zrt. névváltozásával és holdingmodellé alakításával épül fel, és az anyavállalat alá tartozik majd

a Kossuth tér körüli műemléki beruházásokért felelős Steindl Imre Programiroda Zrt.,

a korábban a Hungexpo revitalizációjában szerepet vállaló Expo Park Kft.,

valamint a megalakuló Millenáris Nonprofit Zrt.

Ambrus György szerint a szervezet feladata, hogy nagymérnöki központként – urbanisták, várostervezők és magasépítési szakemberek bevonásával – vigye végig a legfontosabb állami városfejlesztési és magasépítési projekteket.

A feladatmegosztás szerint

a minisztérium elsősorban a stratégiaalkotásra, a jogszabályi környezet kialakítására és az iránymutatásra koncentrál,

míg a Hild Központ a projektek előkészítését, projektmenedzsmentjét, építtetői feladatait és megvalósítását látja el.

A Hild Központ induló portfóliójának jelentős részét a komplex rozsdaövezeti városfejlesztési projektek adják. A szervezet feladata lesz többek között Rákosrendező, a Józsefvárosi pályaudvar, a Diákváros, a Kelenföldi pályaudvar, valamint Rákospalota-Újpest, a Déli pályaudvar és a Nyugati pályaudvar térségének előkészítése és fejlesztése.

Ambrus György kiemelte: a magánfejlesztők és a finanszírozó bankok számára a szabályozatlan, infrastrukturálisan hiányos vagy talajszennyezett területek túl nagy kockázatot jelentenek, ezért az állam vállalja magára ezek előkészítését. A Hild Központ feladata a kármentesítés, a közlekedési és közmű-infrastruktúra előkészítése, valamint a beépítési és szabályozási tervek elkészítése lesz.

A cél, hogy a fejlesztők később megtisztított, építésre kész telkeket vásárolhassanak meg a kiírandó tendereken.

Rákosrendezőn az állam beruházóként jelenik meg, és a Fővárosi Önkormányzattal közösen alapít társaságot a telekelőkészítés, a tervezés és a megvalósítás lebonyolítására. A Hild Központ még idén megkezdi a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a nemzetközi építészeti tervpályázat győztesével, a tervezői szerződés megkötését pedig a jövő év első negyedévének végére tervezik.

A Diákváros projekt a Soroksári-Duna-ág partján, a Nagyvásártelep környezetében valósulhat meg, kapcsolódva az Észak-Csepelen tervezett közparkhoz. A beruházás célja a budapesti egyetemi kollégiumi férőhelyigények kielégítése, valamint lakó-, kereskedelmi és szolgáltató funkciók kombinálása. A 2022-ben lezárt nemzetközi építészeti tervpályázat eredményeit felhasználva megkezdődhetnek a tárgyalások a nyertes tervezővel az első ütem – az első kollégiumi épület és a Nagyvásártelep rekonstrukciója – tervezésére. Ezzel párhuzamosan a teljes mesterterv felülvizsgálaton és racionalizálási folyamaton megy keresztül, hogy a projekt megvalósíthatóbbá és gyorsabban indíthatóvá váljon. A terület beépítési koncepcióját a kollégiumi férőhelyigények pontos felmérésével együtt dolgozzák át.

A Józsefvárosi pályaudvar esetében a meglévő kötöttpályás kapcsolatokra építve készül mesterterv, amely a posta épületének integrálásával is számol.

Kelenföldön pedig a P+R parkolók, a Volánbusz-pályaudvar és az Etele tér adottságait figyelembe véve vizsgálják a felhagyott vasúti területek lakhatási célú beépítésének lehetőségeit.

Megfizethető bérlakások piaci fejlesztőkkel

A rozsdaövezeti beruházásokhoz szorosan kapcsolódik a megfizethető bérlakásprogram is. Ambrus György hangsúlyozta: nem az állam kíván bérházakat építeni, hanem olyan piaci ösztönzőrendszert hoznak létre, amelynek révén magánfejlesztők valósítják meg és üzemeltetik ezeket az ingatlanokat.

„A megfizethető bérlakásprogramban nem az állam kíván bérházakat építeni, hanem olyan piaci ösztönzőket hozunk létre, amelyek révén a magánfejlesztők valósítják meg és üzemeltetik ezeket az ingatlanokat”

– fogalmazott.

A cél olyan bérlakásállomány létrehozása, amely a piaci bérleti díjaknál 20-30 százalékkal olcsóbb lakhatási lehetőséget kínál. A fejlesztési területeken vegyes struktúra jelenhet meg: megfizethető bérlakások, támogatott saját tulajdonú lakások, valamint piaci alapú bérleti vagy eladási célú ingatlanok egyaránt helyet kaphatnak.

A lakáspiaci intézkedésekhez kapcsolódik a kormányzati Wekerle Sándor program, illetve Wekerle+, amely másfél millió forintos négyzetméterár-határig biztosít támogatott hiteleket lakásvásárlásra. Ezt egészítené ki a megfizethető bérlakáspiac kiépítése.

Folytatódnak a kiemelt műemléki és magasépítési beruházások A Hild Központ a kiemelt magasépítési projektek és műemléki rekonstrukciók terén is meghatározó szerepet kap. A szervezet folytatja az Igazságügyi Palota befejezését a Kúria számára, valamint az Országház energetikai és belső korszerűsítését, beleértve a déli oldali szolgáltató központ kialakítását is.

Az Iparművészeti Múzeum teljes körű rekonstrukciójánál a Steindl Imre Programiroda Zrt. jár el építtetőként. A tervfelülvizsgálatot követően a kivitelezési munkák a jövő évben indulhatnak el.

A Budavári Palotanegyedben a Hild Központ átveszi a lezáruló beruházásokat, a fejlesztések pedig a palotaépület rekonstrukciójával folytatódnak. A Budavári Negyed jelenlegi beruházásainál a korábbi kivitelezői szerződések lezárása, valamint a megépült szerkezetek állagmegóvása zajlik, különösen a beázások megelőzése érdekében.

A József főhercegi palota és a Honvéd Főparancsnokság esetében a beázásmentes állapot elérése a cél, míg a palota északi, „A” szárnyánál az ideiglenes esővíz-elvezetés kiépítése és a teljes tetőzet megépítése történik meg. Ezt követően a Hild Központ veszi át az építtetői feladatokat a minisztériumi hasznosítási munkacsoport iránymutatásai alapján.

Ambrus György szerint a Budai Vár fejlesztése különösen összetett feladat, mivel több épület esetében még nem áll rendelkezésre a végleges funkció, a belsőépítészeti koncepció és a jövőbeli használói kör pontos meghatározása.

Magasépítési szempontból kifejezetten kihívást jelentő feladat egy olyan beruházás irányítása, amelynél a tervek készítése során még hiányzik a végleges funkció, a belsőépítészeti koncepció és a jövőbeli használói kör pontos meghatározása”

– mondta el a szakember a konferenciára kitelepült podcast-stúdióban.

Kulturális és turisztikai hasznosítás a Várban, a Citadellán és a Millenárison A Várnegyed jövőbeni hasznosítása egységesen turisztikai és kulturális irányt kap. A fejlesztések során biztosítani kell a meglévő kulturális intézmények – köztük a Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár – folyamatos működését. Ez a rekonstrukciós ütemek alatt átmeneti pufferterületek bevonását is szükségessé teszi.

A tervek között szerepel a Karmelita épületegyüttesének kulturális megnyitása is. A korábbi templomtér koncertteremként működhet, a komplexum többi része kiállításoknak adhat helyet, a teraszról pedig nyilvános kilátópont nyílhat.

A Hild Központ nemcsak fejlesztési, hanem ingatlanvagyon-kezelési és hasznosítási szerepkört is betölt. Feladatai közé tartozik

a Hungexpo hosszú távú hasznosítása a Hungexpo Zrt.-vel együttműködésben,

hosszú távú hasznosítása a Hungexpo Zrt.-vel együttműködésben, a Citadella turisztikai és kulturális működtetése,

turisztikai és kulturális működtetése, a Várkert Bazár kulturális feladatainak ellátása,

kulturális feladatainak ellátása, valamint a Millenáris jövőbeni üzemeltetése és újrapozícionálása.

A Citadella, a Palotanegyed és a Millenáris kulturális hasznosítását lehetőleg egy átfogó, horizontális stratégia mentén hangolnák össze.

Új konferenciaközpont és közösségi infrastruktúra-fejlesztések

A Hild Központ a közösségi és konferencia-infrastruktúra fejlesztésében is szerepet kap. Ambrus György egy körülbelül 5000 férőhelyes, szállodai infrastruktúrával kiegészített konferenciaközpont előkészítéséről is beszélt, amely szerinte jelentős multiplikátorhatású beruházás lehet.

Egy megközelítőleg 5000 férőhelyes, szállodai infrastruktúrával kiegészített konferenciaközpont létrehozásával olyan multiplikátor hatású beruházás előkészítését kezdjük meg, amely számottevő MICE-turizmust vonz Magyarországra

– fogalmazott.

A Városligetben első ütemben a parkosításra és a Kós Károly sétány lezárásával az autómentesítésre összpontosítanak, ezt követheti a Hősök terére vonatkozó tervpályázat. A 2021-ben megújított Hungexpo esetében a közlekedési kapcsolatok fejlesztése a cél, különös tekintettel a tömegközlekedési hozzáférés versenyképességének javítására.

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