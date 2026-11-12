Egymás után törli a kormány a kiemelt beruházásokat, egy sor budapesti fejlesztés vált bizonytalanná

Az érintett beruházások többsége Budapesten található. Ezek közé tartozik Orbán Viktor volt miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az V. kerületi szállodaprojektje, az egykori Sofitel hotel átépítése is. A luxusszálloda kialakítását az állami Eximbank egy 59 milliárd forintos, a pénzintézet saját minősítése szerint is magas kockázatú hitellel finanszírozta. Az ügylet miatt az új kormány Gazdasági és Energetikai Minisztériuma idén júliusban már feljelentést tett. Mivel a felújítás a végéhez közeledik, és

a szálloda várhatóan még az idén vagy 2027 elején megnyit, a

kiemelt státusz elvesztése itt már nem akasztja meg a folyamatokat.

Hasonlóan megkésett a lépés a zuglói Bosnyák téren felhúzott Zenit Residence esetében is, amelyet az időközben csődeljárás alá került Bayer Construct kivitelezett. Magyar Péter miniszterelnök még augusztusban jelentette be, hogy a kormány elállt a túlárazott ügylettől, leállította az állami hivatalok beköltözését, és visszaköveteli a korábban kifizetett 244 milliárd forintnyi közpénzt.

A hét hatalmas irodaház jelenleg szellemvárosként áll,

a kerületi önkormányzat pedig 37 milliárd forintos követelést nyújtott be a kivitelezővel szemben.

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A szigorítás ipari ingatlanfejlesztéseket is érint. Elveszíti kiváltságait az Érd és a XXII. kerület határára tervezett CTP logisztikai park, amely korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a területén egy akkumulátortesztelő cég működött. A projekt ellen a budafoki önkormányzat már közigazgatási pert is indított a halmozódó környezeti hatások miatt. Szintén kikerült a kedvezményezetti körből a szlovén Andrada Group alsózsolcai és sóskúti akkumulátor-feldolgozója, valamint egy szolnoki elektrolitgyár is. Ezek az üzemek a helyiek heves tiltakozása miatt sosem kaptak építési engedélyt, az Andrada felszámolása pedig már idén májusban elindult.

A lakóingatlan-fejlesztések közül a státuszmegvonás érinti az OTP Bank tulajdonában álló, XII. kerületi villaépítkezést is. Ez a beruházás onnan híresült el, hogy a munkálatok során egy régi temetőből származó emberi maradványokat szállítottak el a kiásott földdel együtt a városszéli hulladéklerakókba. Törölték a listáról a XIII. kerületi Baluga Bay és a Góliát szálló helyére tervezett lakóparkot, a kőbányai Avico Parkot, valamint egy újbudai Duna-parti lakóparkot is. Ezeknél a projekteknél – mivel már rendelkeznek az engedélyekkel, vagy maga a kivitelezés is zajlik – az intézkedésnek nincs érdemi visszatartó ereje, a beruházók ugyanis már sikeresen megkerülték a szigorúbb kerületi építési szabályzatokat.

Komoly következményei lesznek viszont a döntésnek ott, ahol még hiányzik az építési engedély.

Ide tartozik

a zuglói Egyenes utcai lakópark,

a ferencvárosi–pesterzsébeti határra tervezett Gubacsi lakópark,

az Újbuda Center, valamint egy

Temesvár utcai fejlesztés.

Ezekben az esetekben a kiemelt státusz elvesztése a helyi településrendezési szabályok szigorú betartását és az engedélyezési eljárások jelentős lassulását vonja maga után.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban úgy nyilatkozott, az előző kormány az elmúlt években teljesen kiüresítette és a fejlesztők extraprofitjának növelésére használta a kiemelt beruházások intézményét, figyelmen kívül hagyva a városfejlesztési szempontokat. A kormány az év végéig az összes ilyen, több ezer rendeletet felülvizsgálja, amelyek közül csak a fővárosban több mint háromszázötven projekt található.