"Ennél már csak tisztább lehet" – változásban bíznak a magyar építőipar szereplői a kormányváltás után

Véget érhet az az időszak, amikor egyes építőipari közbeszerzéseken megfelelő kapcsolatok nélkül nem volt érdemes elindulni – legalábbis ebben bíznak a hazai építőipar meghatározó szereplői. A Portfolio Future of Construction 2026 konferenciájának panelbeszélgetésén Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója arról beszélt, hogy az elmúlt 16 év jó edzés volt a vállalat számára, Markovich Béla, a Mapei ügyvezetője szerint a korábbinál csak tisztább piaci helyzet alakulhat ki. Koji László, az ÉVOSZ elnöke arra figyelmeztetett, hogy az ágazat számára "még van lejjebb", és a vállalatoknak 2028-ig túl kell élniük.

Varga Mihály: Mindenki a saját keresztjét viszi, azzal kell elszámolnia

Varga Mihály szerint a saját pályája és a KÉSZ Csoport története jól mutatja, milyen változásokon ment keresztül a magyar építőipar az elmúlt évtizedekben. Felidézte, hogy már a kommunista rendszerben is vállalkozott, amikor szintén alkalmazkodni kellett a politikai és gazdasági környezethez, amely sokszor nem engedte, hogy az emberek a tudásuk és a teljesítményük alapján érvényesüljenek, ő az elmúlt években is hasonló környezetben kellett boldogulni. "Az elmúlt 16 évet én úgy foglalnám össze, hogy ez nekünk egy jó edzés volt."

Az építőipar kormányváltás utáni helyzetéről úgy vélekedett, hogy "mindenki a saját keresztjét viszi", és a saját teljesítményével kell elszámolnia.

"A múltban is és a jelenben is a kapcsolat fontos, de nem a legfontosabb. A legfontosabb az a tudás, teljesítmény és képesség, amit le tudunk tenni az asztalra" – mondta, ők mindig is próbáltak erre figyelni. A KÉSZ Csoport az elmúlt éveket arra használta fel, hogy felkészüljön a következő időszakra, és olyan átalakulást hajtson végre, amely lehetővé teszi a jövőben kínálkozó lehetőségek kihasználását. "Az edzéseken sírjunk, és a meccsen nevessünk. Én most a meccsre várok" – mondta Varga, hozzátéve, hogy a kormányzat által meghirdetett együttműködéshez a vállalat a maga részéről kész hozzájárulni.

A Portfolio Future of Construction 2026 konferenciájának "Áthuzalozás jön a versenyszférában?" című panelbeszélgetésén a hazai építőipar kilátásairól, a piaci verseny átalakulásáról és a lehetséges kitörési pontokról értekezett Banai Ádám, az MNB ügyvezető igazgatója, Koji László, az ÉVOSZ elnöke, Kovács Tamás, a Szabadics Építőipari Zrt. elnöke, Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezető igazgatója és Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója, igazgatóságának elnöke. A beszélgetést Ditróy Gergely, a Portfolio Csoport üzletfejlesztési igazgatója moderálta.

Úgy látja, a mostani átalakulás a korábbinál nagyobb lehetőséget teremthet a hazai cégeknek, mivel az elmúlt időszakban számos olyan közbeszerzés volt, amelyen

ha valaki nem kapott felhatalmazást arra, hogy induljon, akkor felesleges volt elindulni, ezt mind tudjuk.

Koji László: a szakma hatékonysága rengeteget fog javulni

"Még van lejjebb. Árbevételben, jövedelmezőségben és foglalkoztatásban" – kezdte hozzászólását Koji László, aki szerint a magyar építőipar még nem érte el a mélypontját. Ugyanakkor hozzátette, hogy "ezzel együtt is, ebben az évben nyolcezer milliárdot ebben az országban valakinek meg kell építeni". A nehézségek nem minden vállalatot érintenek egyformán: becslése szerint a cégek 15–20 százalékánál nem feltétlenül várható további romlás, a többiek helyzete azonban jelentősen eltérhet egymástól.

Én azt várom, hogy ebben a nehéz helyzetben a szakma hatékonysága rengeteget fog javulni

– mondta Koji, aki szerint ehhez a vállalatvezetőknek nem elegendő kizárólag a saját cégük teljesítményére koncentrálniuk, hanem "nekem ez az üzenetem most ezekben a hetekben, hónapokban, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a partnerségre az ágazatban."

Kovács Tamás: vitorlát varrtunk a szélcsendben

Kovács Tamás felidézte, hogy a Szabadics Csoport 37 éves története során számos kormányváltást és gazdasági ciklust élt túl, így a vállalatnak bőven van tapasztalata az alkalmazkodásban. "Én igazából akkor tudok hinni a tiszta versenyben, hogyha a kereslet és a kínálat hosszú távon elegendő egyensúlyban van egymással" – mondta Kovács, aki szerint amint ez az egyensúly felborul, a verseny is szükségszerűen torzul valamilyen irányba.

Emlékeztetett arra, hogy a 2022-ben létrejött Építési és Beruházási Minisztérium egyik célkitűzése az állami és a magánpiaci megrendelések kiegyensúlyozása, valamint az építőipar ciklikusságának mérséklése volt. "Ebből igazából semmi nem valósult meg abban az időszakban."

Úgy látja, hogy a torzult piaci környezetben végső soron minden vállalat és vállalatvezető saját becsületén múlik, mennyire képes tisztességesen versenyezni. Arra a moderátori kérdésre, hogy bíznak-e a korábban megszokott, informális egyeztetéseken ("vadászkastélyokban") eldőlő megbízások visszaszorulásában, Kovács megerősítette, hogy hisznek a kedvező változásban. Erre el is kezdtek készülni: "Az elmúlt éveket is arra használtuk fel, mivel olyan nagyon sokat dolgozni nem kellett, hogy a belső erőforrásokat, a belső képességeket fejlesszük" – mondta.

Kovács ezt azzal a hasonlattal érzékeltette, hogy "vitorlát varrni mindig szélcsendben kell", a vállalat pedig most arra készült, hogy amikor újra megindulnak a beruházások, már rendelkezzen a lehetőségek kihasználásához szükséges képességekkel.

Markovich Béla: ennél már csak tisztább lehet az építőipar

Markovich Béla szerint a panelbeszélgetést megelőző miniszteri előadás több olyan ígéretet és elképzelést is tartalmazott, amely bizakodásra adhat okot, még akkor is, ha az eredmények nem azonnal jelentkeznek. A piaci verseny jövőjét illetően optimista.

Ennél a helyzetnél, ami volt, csak tisztább lehet

– jegyezte meg, hozzátéve, hogy a tiszta verseny azt jelentené, hogy azok a kivitelezők jutnak megbízásokhoz, akik szakmailag a legerősebbek, nem pedig azok, akik a legjobb kapcsolatokkal rendelkeznek. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon sok olyan közepes méretű építőipari vállalat működik, amely rendelkezik a szükséges tudással, kapacitással és szakemberekkel, korábban azonban nem tudott fővállalkozóként megjelenni a nagyobb projekteken.

"Van egy csomó közepes vállalkozás, akiknek ott a kapacitás, ott a tudás, ott van minden, csak nem tudtak (...) fővállalkozóként, hanem harmadik alvállalkozóként tudtak munkához jutni" – mondta. Markovich szerint most eljöhet ezeknek a vállalatoknak az ideje. Hozzátette:

A tisztaság, ne felejtsük el, embereken múlik. Tehát szabályokat hozhatunk, ha olyan embereket hagyunk ott, akik eddig is játszottak, azok ezután is így fognak viselkedni.

Emiatt szerinte néhány hónapos átmeneti időszakra lehet szükség, ugyanakkor a vállalkozásoknak már most érdemes felkészülniük.

Varga Mihály a vasút előtt álló nagy fejlesztések kapcsán arról beszélt, hogy nem látja akadályát egy új magyar vasútépítő vállalat létrehozásának.

"Én abból indulok ki, hogy nulláról építettem fel egy céget. Miért ne tudnánk felépíteni egy vasútépítő céget?" – tette fel a kérdést. Rámutatott, hogy Magyarországon több olyan építőipari cég működik, amely rendelkezik a vasútépítéshez szükséges részkapacitásokkal és erőforrásokkal. Ezeket a KÉSZ Csoport szívesen szervezné közös hálózatba, hogy a vállalkozások együtt indulhassanak a jövőbeni tendereken. "Mi ezeket szívesen hálózatba rakjuk. Úgyhogy nagyon várom a jelentkezést".

Banai Ádám: nem a finanszírozás a gond

A magyar építőipar finanszírozási lehetőségeiről az MNB ügyvezető igazgatója úgy vélekedett, hogy a forráshiány jelenleg nem tekinthető elsődleges problémának. "Van rengeteg megtakarítás a magyar pénzügyi rendszer ilyen-olyan szegmenseiben, a befektetési alapoktól kezdve a betéteken át. (...) Finanszírozási forrás, az van" – hangsúlyozta Banai.

Hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban jelentős hozamkonvergencia ment végbe, vagyis a magyarországi finanszírozási költségek közelebb kerültek a régiós és európai szintekhez. A lengyel tízéves állampapírhozam már például meghaladja a magyart, így a hosszú távú beruházások finanszírozása akár a lengyelországihoz hasonló feltételekkel is megvalósulhat.

Banai szerint ezért nem elsősorban több pénzre, hanem szemléletváltásra van szükség. "Én inkább azt látom, amit nagyon régóta mondunk, hogy logikát kell váltani, és most itt az idő arra, hogy ne csak az állam váltson logikát, hanem mind a kivitelezői, mind a beruházói oldal" – fogalmazott.

Amikor mi beszélgetünk bárkivel azzal kapcsolatban, hogy mit akar és hogy akar fejleszteni, akkor azért egészen kiemelkedő hozamelvárásokat látunk

– mondta Banai. Úgy véli, a vállalatoknak a hozamelvárásaikat is felül kell vizsgálniuk. Ez különösen azért indokolt, mert "az elmúlt 15–20 évben hatékonyságban gyakorlatilag nem javultunk semmit" – jelentette ki, hozzátéve, hogy az építési költségek alakulása jelentősen eltávolodott több régiós ország, például Lengyelország, Csehország és Szlovákia trendjeitől. Banai szerint a vállalatok a hatékonyság növelésével is javíthatnák a beruházásaik megtérülését, nem csupán olcsóbb finanszírozási lehetőségek keresésével.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a piaci szereplőknek nem feltétlenül kell készen kapott megrendelésekre várniuk. "A munkalehetőséget meg lehet teremteni magának a vállalkozónak, kivitelezőnek" – fogalmazott, hozzátéve, hogy a cégek maguk is kezdeményezhetnek beruházásokat, kereshetnek befektetőket és fejleszthetnek új üzleti modelleket.

Az állami beruházásokkal és az egyes projektekhez kapcsolódó kiemelő rendeletekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a kormányzatnak minél hamarabb rendeznie kell a nyitott kérdéseket. "Állami oldalról nagyon fontos az, hogy minél gyorsabban rendet tegyen ezekben az ügyekben, és tiszta legyen a kép". A vállalkozásoknak világos, kiszámítható szabályozási környezetre van szükségük ahhoz, hogy tervezni tudjanak. Szerinte az elmúlt 15–20 év egyik visszatérő problémája volt, hogy a vállalatok állandóan valamilyen új állami döntésre, támogatási programra vagy kedvezőbb finanszírozási konstrukcióra vártak.

Varga Mihály: A tiszalöki börtönt mi építettük és üzemeltettük. Szívesen építjük tovább

Varga Mihály a jelenlegi ágazati helyzetet nem annyira válságnak, inkább olyan valóságnak tekinti, amellyel az ágazat szereplőinek szembe kell nézniük. Hangsúlyozta, hogy a vállalkozások nem várhatják minden probléma megoldását az államtól, bár a kiszámítható és tisztességes szabályozási környezet biztosítása továbbra is kormányzati feladat.

Varga azt is hangsúlyozta, hogy a KÉSZ Csoport jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, többek között Romániában és Ukrajnában. Az elmúlt évek munkáiról azt mondta:

Ezeket a tapasztalatokat szívesen felajánljuk a kormányzatnak. (...) A tiszalöki börtönt mi építettük és üzemeltettük. Szívesen építjük tovább

– hozott egy unortodox példát. A börtön üzemeltetésével kapcsolatos korábbi fizetési vitákat felidézve megemlítette, hogy egy időben, amikor a kormány késlekedett a fizetéssel, még az is felmerült benne, hogy inkább idősek otthonát kellene építeniük, hiszen a létesítményt szerinte olyan jó minőségben alakították ki.

A történet tanulságaként Banaira utalt vissza, hangsúlyozva, hogy a befektetői források nem hiányoznak a világból. "Forrás van a nagyvilágban bőven. Értelmes beruházás kell, meg kiszámíthatóság, biztonság." Úgy véli, a vállalkozásoknak saját maguknak is kezdeményezniük kell, új projektötletekkel és javaslatokkal kell előállniuk, nem pedig a kormányzati döntésekre várniuk. "Mi sem várunk ki, nekünk kell előre menni, (...) oda kell tennünk javaslatokat" – mondta Varga, aki szerint a beruházások elindításához olyan döntéshozókra is szükség van, akik mernek felelősséget vállalni.

Koji László: 2028-ban valódi fellendülés jöhet, de ez áremelkedést hozhat

Figyelmeztetett azonban arra, hogy az ágazatban jelenleg rendkívül erős az árverseny, különösen a közepes és nagy értékű munkák piacán. A vállalkozások költségei nem csökkennek, miközben a megrendelések hiánya miatt egyre alacsonyabb áron kénytelenek ajánlatot adni.

Koji várakozása szerint az építőipari vállalkozások jövedelmezősége az idén 0 és 3 százalék közé süllyedhet, sok cég pedig lényegében nyereség nélkül vállal munkát a túlélés érdekében.

Versenyzünk, keményen versenyzünk, nullán versenyzünk, hogy életben maradjunk, és 2028-ig ki kell bírni.

Arra is figyelmeztetett, hogy ha 2028-ban valóban jelentős beruházási fellendülés következik, az könnyen áremelkedést hozhat magával. A cégek ugyanis addigra akár három-négy éven keresztül kénytelenek lehetnek emelkedő költségekkel és minimális jövedelmezőséggel működni, amit a kereslet újbóli megugrásakor az áraikban is érvényesíteni fognak. "Óhatatlanul benne lesz majd ennek a ciklikusságnak a következménye, hogy meg fog jelenni egy áremelkedés (...) Amikor nem tud egyenletesen dolgozni az ágazat, többek között ilyen következményekkel jár együtt."

Mit hoz a jövő?

"Túlélni" – válaszolta Kovács Tamás arra a moderátori kérdésre, hogy milyen célt kellene kitűzniük az építőipari vállalkozásoknak a következő fél évre. "A mostani időszak arról szól, hogy hogyan tudod megtartani a kapacitásaidat, azokat a tartalékokat meddig tudod felhasználni, amik rendelkezésre állnak, hogyan tudsz befektetni a saját megújulásodba, az általad is említett hatékonyságnövelésbe".

A hatékonyság javítását különösen fontosnak tartja, hiszen a mostani időszakban elvégzett fejlesztések később komoly versenyelőnyt jelenthetnek.

Markovich Béla a beszélgetés végén arról beszélt, hogy minden vállalat sorsáért elsősorban annak vezetői és tulajdonosai felelnek. Elismerte, hogy az építőipar jelenleg rendkívül nehéz helyzetben van, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a korábbi években számos vállalat jelentős nyereséget tudott felhalmozni.

Arra biztatta a vállalatvezetőket, hogy ne engedjék el a megfelelő szakembereiket, hanem a korábban megtermelt nyereség egy részét fordítsák a megtartásukra, valamint a vállalati működés hatékonyabbá tételére.

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