Esnek a lakbérek, hat éve nem láttunk ilyet

Októberben országosan 1,1 százalékkal, Budapesten 1,3 százalékkal csökkentek a lakbérek egy hónap alatt. Legutóbb 2020 decemberében volt ilyen jelentős a visszaesés a KSH-ingatlan.com lakbérindex alapján.

Az éves drágulás üteme

országosan 5,5 százalékra, a fővárosban 5 százalékra mérséklődött.

- közölte az ingatlan.com, emlékeztetve: Budapesten a lakásárak eközben mindössze 1,8 százalékkal emelkedtek egy év alatt. A kiadó lakások száma szeptember végéhez képest nőtt, éves szinten ugyanakkor csökkent.

Bár ősszel rendszerint mérséklődik az albérletpiaci kereslet, az idei visszaesés különösen jelentős: 2024 októberében 0,5 százalékkal, tavaly októberben 0,7 százalékkal csökkentek országosan a lakbérek szeptemberről októberre. A lakásárak korábbi gyors emelkedésének megtorpanásával az ingatlanbefektetések egyik fontos vonzereje is gyengült, emellett a bérlői kereslet és a fizetőképesség korlátot szab az áremeléseknek.

A lakbérek októberben a nyolc vizsgált régió közül hatban mérséklődtek.

A legnagyobb, 2,7 százalékos havi csökkenés Dél-Dunántúlon következett be. Eközben az Észak-Alföldön 2,1, a Nyugat-Dunántúlon 1,4 százalékos volt a csökkenés. Budapesten 1,3 százalékkal kerültek lejjebb a bérleti díjak szeptemberhez képest, ami szintén közel hatéves rekordot jelent.

Budapesten 9331 kiadó lakás és ház szerepel a kínálatban, ami szeptember végéhez képest 2,3 százalékos növekedés, éves összevetésben viszont 9,4 százalékos csökkenés. A megyeszékhelyeken öt hét alatt 2,1 százalékkal bővült, egy év alatt 16,9 százalékkal szűkült a kínálat.

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