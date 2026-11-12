Felgyorsulnak az állami közbeszerzések - Dübörög a Future of Construction 2026 konferencia

Stratégiai szintre kell emelni az AI-t és a digitalizációt
Kalmár Zoltán, a Proptechzoom.com alapítója és proptech stratégiai szakértő a Future of Construction 2026 konferencián
interaktív közönségszavazás keretében mérte fel az építőipari szereplők digitális érettségét,
és arra a következtetésre jutott, hogy az ágazat – amely a vadászat után a világ második legaluldigitalizáltabb iparága – még nagyrészt az egyéni AI-használat szintjén áll, miközben havonta mintegy 220 milliárd dollár áramlik globálisan a mesterséges intelligenciába, ami már jóval meghaladja a mai pénzértéken 180-190 milliárd dollárra becsült Marshall-segély összegét is.
A felmérés szerint a válaszadók mindössze 10 százaléka rendelkezik teljesen integrált digitális folyamatokkal, 43 százalékuk egyáltalán nem használ BIM-et, miközben a McKinsey adatai szerint
az építőipar termelékenysége 60 év alatt mindössze 6 százalékkal nőtt.
Kalmár Zoltán legfőbb üzenete az volt, hogy az AI-t és a digitalizációt
stratégiai szintre kell emelni
– ne delegált feladatként, hanem ügyvezetői és tulajdonosi döntésként kezeljék a vállalatok –, a belső képzéseket pedig workshopokkal és nagykövetek kinevelésével kell kiegészíteni, mert csak így válhat a mesterséges intelligencia valódi versenyelőnnyé.
Vitézy: bérlakásprogram, társasház-felújítás és rozsdaövezeti fejlesztések indulnak
Megfizethető bérlakáspiac, több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program és ezermilliárdos vasúti tenderhullám is szerepel abban az átfogó beruházási tervben, amelynek további részleteit Vitézy Dávid a Portfolio Future of Construction konferenciáján ismertette. A következő hónapokban több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési közbeszerzés indulhat, a korábban akár egy évig tartó eljárásokat pedig jelentősen felgyorsítanák.
Kozák Ákos az építőiparról: Ha itt gond van, az elég sok ágazatban veszteséget okozhat
Első előadónk Kozák Ákos, az Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó társalapítója, ügyvezető igazgatója. Kozák egy készülő átfogó szakpolitikai program egyik fejezetét, az építésgazdaság növekedési helyzetéről szólót mutatta be.
1,6 százalékos növekedés, 1,8 százalékos infláció, valamivel 3 százalékot meghaladó beruházáscsökennés – kezdte a szélesebb környezet bemutatását, amiben az építőipar az idei évben működik. 2026-ra 21 százalékra csökkent le a GDP-arányos beruházási ráta, ami már azt a szintet súrolja, hogy az amortizációt se pótolják a vállalatok. Ki kell mondani: a növekedés egyetlen forrása Kozák szerint a háztartások fogyasztása.
Az építőiparra áttérve kijelentette:
A magyar gazdasághoz minden csápjával kötődő ágazatról beszélünk.
Ráadásul az ágazatnak magas a hazai hozzáadott értéke:1 forint építőipari végső kereslet 1,6 forintnyi hazai kibocsátást és 64 fillér hozzáadott értéket generál.
Ha itt, most azonnal megszűnne az építőipar, akkor egy teljes értéklánc megszűnne, és több mint 9 egységnyi hozzáadott érték esne ki (ami a saját hozzáadott értékének másfélszerese). Ez a hazai ágazatok közt az egyik legmagasabb érték.
Kicsit másképp működik nálunk a ciklikusság, mint az EU 27 országának átlagában
– mutatott rá az ágazat egyik hazai sajátosságára. Ez azt jelenti, hogy a visszaesések és a fellendülések is nagyobb mértékűek nálunk. Ezt a változékonyságot Kozák szerint tompítani kell, ez egy nagyon fontos gazdaságpolitikai célkitűzés kell, hogy legyen.
Látjuk, hogy egy kitett, sérülékeny, volatilis ágazatról van szó, amely export orientációja alacsony – összegzett Kozák. Nagyon jelentős foglalkoztató, nagyon magas hazai hozzáadott-értékkel bír és erős multiplikátorhatással bír.
Ha itt gond van, az elég sok ágazatban is veszteséget okozhat
– zárta előadását.
Gyors kutatásunk a konferencia végéig tart A kutatás az alábbi témakörökben keresi a válaszokat:
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A részvételhez ezt a QR-kódot kell beolvasni:
A kutatás az alábbi témakörökben keresi a válaszokat:
- A termelékenységi csapda az építőiparban: az építőipar fő problémája nem a forráshiány, hanem az alacsony szervezettség és termelékenység.
- Az innováció kimerül az építőiparban a digitalizáció látszatában: az építőipari innováció gyakran technológiai beszerzésekre korlátozódik, miközben a munkafolyamatok és üzleti modellek nem változnak.
- A következő építőipari válság vesztesei nem feltétlenül a legkisebb cégek lesznek: a piaci visszaesés legnagyobb vesztesei a tartalék, diverzifikált ügyfélkör és rugalmasság nélküli közepes cégek.
- A magyar építőiparban a bizalomhiány drágább, mint a drága hitel: az építőipar versenyképességét a finanszírozásnál jobban hátráltatja a bizalomhiány és a gyenge fizetési fegyelem.
- A fenntartható építés ma még inkább marketing, mint üzleti stratégia: a fenntarthatóság és energiahatékonyság az építőiparban még gyakran kommunikációs elem, nem üzleti döntési szempont.
- Az építőiparban a legolcsóbb ajánlat gyakran a legdrágább választás: a magyar megrendelők gyakran a legalacsonyabb árat választják a minőség, a határidő és a teljes költség helyett.
- A magyar építőiparban nem munkaerőhiány van, hanem vezetőhiány: az építőipari termelékenységet ma már inkább a megfelelő vezetők és projektmenedzserek hiánya korlátozza, mint a szakemberhiány.
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