Felgyorsulnak az állami közbeszerzések - Dübörög a Future of Construction 2026 konferencia

Kalmár Zoltán, a Proptechzoom.com alapítója és proptech stratégiai szakértő a Future of Construction 2026 konferencián

interaktív közönségszavazás keretében mérte fel az építőipari szereplők digitális érettségét,

és arra a következtetésre jutott, hogy az ágazat – amely a vadászat után a világ második legaluldigitalizáltabb iparága – még nagyrészt az egyéni AI-használat szintjén áll, miközben havonta mintegy 220 milliárd dollár áramlik globálisan a mesterséges intelligenciába, ami már jóval meghaladja a mai pénzértéken 180-190 milliárd dollárra becsült Marshall-segély összegét is.

A felmérés szerint a válaszadók mindössze 10 százaléka rendelkezik teljesen integrált digitális folyamatokkal, 43 százalékuk egyáltalán nem használ BIM-et, miközben a McKinsey adatai szerint

az építőipar termelékenysége 60 év alatt mindössze 6 százalékkal nőtt.

Kalmár Zoltán legfőbb üzenete az volt, hogy az AI-t és a digitalizációt

stratégiai szintre kell emelni

– ne delegált feladatként, hanem ügyvezetői és tulajdonosi döntésként kezeljék a vállalatok –, a belső képzéseket pedig workshopokkal és nagykövetek kinevelésével kell kiegészíteni, mert csak így válhat a mesterséges intelligencia valódi versenyelőnnyé.