Felpörögnek az állami közbeszerzések - Lezárult a Future of Construction 2026 konferencia

A megfizethető lakhatás nem működik energiahatékony lakások nélkül
A záró, fenntarthatósági témájú panel fő üzenete az volt, hogy a gyors, olcsó és hatékony építés mellett az energiahatékonyság is alapfeltétellé vált.
Magyarországon évente 100-130 ezer lakást kellene felújítani, ehhez forrás, hitel, vissza nem térítendő támogatás és a háztartások beruházási hajlandósága is kell.
A megfizethető lakhatás hosszú távon csak energiahatékony ingatlanokkal képzelhető el, mert a rossz energetikai állapot tartósan magas fenntartási költséget jelent. A beszélgetésben elhangzott: a minőségi követelményeknek a lakók számára is érthető, érzékelhető előnyöket kell hozniuk, legyen szó komfortos beltérről, jobb levegőminőségről vagy korszerűbb szigetelésről. A panel szerint a következő években a Wekerle Plusz programon belül a felújítások adhatják a volumen nagy részét, családi házaknál és társasházaknál egyaránt. Az ágazat a kormánytól elsősorban hosszú távú stabilitást és a zérókarbon útiterv gyakorlati megvalósítását várná.
20 ezer új bérlakás jöhet Magyarországon, robbanás előtt a megfizethető lakások piaca
A megfizethető lakhatás nem alacsonyabb minőséget, hanem hosszú távon fenntartható, költséghatékony és jól üzemeltethető lakásokat kell, hogy jelentsen – ez rajzolódott ki a Portfolio Future of Construction 2026 konferenciájának panelbeszélgetéséből. A kormány 2030-ig 5 ezer, hosszabb távon 20 ezer bérlakásban gondolkodik, miközben a fejlesztők szerint a piac csak akkor tud érdemben elindulni, ha kiszámítható állami, fejlesztői és befektetői együttműködés jön létre. A beszélgetésben szó esett a Wekerle Plusz programról, a barnamezős területek szerepéről, az előregyártásról és az energiahatékonysági felújításokról is.
A Hild Központ veszi át a kiemelt állami magasépítési és városfejlesztési beruházásokat: íme a részletek
A Várkapitányság átalakulásával létrejövő Hild Központ felel a jövőben a kiemelt állami magasépítési beruházások, a rozsdaövezeti városfejlesztési projektek, a megfizethető bérlakásprogram, valamint több jelentős kulturális és turisztikai ingatlanfejlesztés előkészítéséért és megvalósításáért – ismertette Ambrus György, a szervezet vezetője a Portfolio Future of Construction 2026 konferenciáján.
Szemerey: átírják a társasházi törvényt, kiemelt szerepet kapnak a kisebb léptékű fejlesztések, nagy fordulat jön a magyar építőiparban
Az építőipari ciklikusság kisimítását, a kis- és középvállalkozások szélesebb körű bevonását, valamint egy nyilvánosan elérhető állami beruházási adatbázis létrehozását nevezte meg a szektor legfőbb céljaként Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára, országos főépítész a Future of Construction 2026 konferencián.
Szemerey Samu előadásával folytatódik a konferencia - a kormány célja a közbeszerzési piac kiszélesítése és a kkv-k bevonása
Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára és országos főépítész előadását a kormány építőiparral kapcsolatos céljainásával kezdte, ezek középpontjában
- a közbeszerzési piac kiszélesítése,
- a kkv-k tényleges bevonása
- és a beruházási szerkezet kiegyensúlyozása áll.
A bemutatott irány szerint a jövőben
a piacot megterhelő gigaprojektek túlsúlya helyett több, kisebb volumenű, jobban ütemezett beruházásra lenne szükség,
amelyek szélesebb vállalkozói kör számára teremtenek munkalehetőséget. Ennek feltétele egy strukturált beruházási portfólió kialakítása, amely kiszámítható, hosszabb távon tervezhető megrendelési pályát adhat az építőipari szereplőknek.
Hamarosan érkezik tudósításunk a teljes előadásról.
A mérhetőbb épületek értékesebb ingatlanokat jelentenek: itt a LEO MÉRTÉK Működési Értékindexe
Győri Gyula, a CPI Facility Management Facility Management Directora a LEO stratégiai és értékalapú üzemeltetés munkacsoportjának új kezdeményezését, a MÉRTÉK Működési Értékindexet mutatta be. A módszertan célja, hogy magyar piacra szabott, egységes keretrendszerben tegye mérhetővé az ingatlanok üzemeltetési érettségét, és tulajdonosi, banki, valamint értékelői szempontból is értelmezhető adatokat adjon az épületek működéséről.
A kezdeményezés lényege, hogy az adatok, mérések és üzemeltetési információk rendszerezésével
a facility management kijöjjön átvitt értelemben az alagsorból, és értékteremtő, költségcsökkentést, komfortot és fenntarthatóságot támogató területként jelenjen meg.
A mérhetőség a jövőben versenyelőnnyé válhat az ingatlanpiacon: azok az épületek, amelyek működése átlátható, összehasonlítható és számszerűsíthető, könnyebben értékelhetők, finanszírozhatók és fejleszthetők. A MÉRTÉK ezért nemcsak az üzemeltetők munkáját segítheti, hanem közös nyelvet teremthet a tulajdonosok, bérlők, finanszírozók és értékbecslők között is, amikor egy ingatlan valódi működési minőségéről és hosszú távú értékéről kell dönteni.
A kezdeményezés különösen aktuális egy olyan piaci környezetben, ahol
- az energiahatékonyság,
- az ESG-elvárások,
- az üzemeltetési költségek és
- az épületek használói élménye
egyre nagyobb súllyal jelenik meg az ingatlanok megítélésében. A MÉRTÉK abban segíthet, hogy ezek ne elszigetelt mutatók vagy egyedi riportok formájában jelenjenek meg, hanem egy átlátható, egységes szempontrendszerbe rendezve támogassák az ingatlanok összehasonlítását, fejlesztését és hosszú távú értékmegőrzését.
Építési engedély emberi döntés nélkül? Külföldön már működik, Magyarország még várat magára
Boros Anita, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont vezetője a Portfolio Future of Construction 2026 konferenciáján arról beszélt, hogyan alakíthatja át a mesterséges intelligencia (MI) az építésügyi hatósági eljárásokat, és milyen új jogi felelősségi kérdéseket vet fel a technológia alkalmazása. Előadásában több nemzetközi példán keresztül mutatta be a digitalizáció lehetőségeit.
- Kínában például már olyan AI-alapú rendszert fejlesztettek, amely mintegy 8000 építési szabály és előírás alapján képes ellenőrizni egy adott beruházás terveinek megfelelőségét.
- Sencsenben pedig egy másik rendszer mindössze 30 másodperc alatt értékelt 50 építési közbeszerzési ajánlatot, ami az előadó szerint több mint 12 ezerszeres gyorsulást jelent a hagyományos eljáráshoz képest. A szoftver ráadásul nemcsak rangsorolja az ajánlatokat, hanem az árazási eltéréseket, az ajánlatok közötti hasonlóságokat és az esetleges kartellgyanúra utaló jeleket is képes azonosítani.
- Az építési engedélyezés automatizálásában is jelentős nemzetközi előrelépések történtek. Boros Anita példaként említette Szingapúrt, ahol közös digitális platformon egyeztethetnek a beruházásokban érintett szakhatóságok, jelentősen lerövidítve az engedélyezést megelőző, esetenként több hónapos vagy éves előkészítési folyamatokat.
- Dubajban elmondása szerint 2026 augusztusától bizonyos épülettípusok esetében már emberi közreműködés nélkül is kiadhatók építési engedélyek, és mintegy 140 esetben alkalmazták is ezt a megoldást. Torontóban ezzel szemben a mesterséges intelligencia egyelőre a döntések előkészítésében vesz részt, a végső döntést továbbra is a hatóság hozza meg.
Magyarországon ugyan már működnek automatizált közigazgatási döntéshozatali rendszerek, az építésügyi engedélyezésben azonban a számos érintett fél, köztük a szomszédok jogainak védelme miatt jóval összetettebb a helyzet.
Boros szerint a digitális megoldások hazai bevezetése jelentősen gyorsíthatná az eljárásokat, ehhez azonban a különböző hatósági, ingatlan-nyilvántartási és szabályozási adatok összekapcsolására is szükség lenne.
A technológiai fejlődéssel párhuzamosan a fenntarthatósági és jogi követelmények is szigorodnak. Boros felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós épületenergetikai szabályozás alapján 2028-tól az 1000 négyzetméternél nagyobb új épületeknél a teljes életciklusra vonatkozó karbonkibocsátás számítása és feltüntetése is kötelezővé válik. Ez szerinte érdemben befolyásolhatja az építőanyagok kiválasztását, a beruházási döntéseket és az építési költségeket. New Yorkban már olyan szabályozás működik, amely az épületek karbonkibocsátását korlátozza, és a követelmények megsértése jelentős bírságot vonhat maga után. Az előadó a digitalizáció jogi kockázataira is kitért: egy brit jogvitában például egy építési projekthez használt digitális rendszer hozzáférésének megvonása évekre megakasztotta a beruházást, míg egy másik ügy kapcsán a lakhatást veszélyeztető épülethibákért fennálló, akár 30 éves felelősségi időt emelte ki. A példákkal arra figyelmeztetett, hogy az építőipar digitalizációja nemcsak hatékonysági, hanem komoly szerződéses, felelősségi és kockázatkezelési kérdés is.
Boros Anita szerint a mesterséges intelligencia alkalmazásától nem félni kell, hanem meg kell tanulni megfelelően használni, ugyanakkor az emberi ellenőrzés továbbra is elengedhetetlen marad. A jelenlegi rendszerek ugyanis gyakran hibáznak vagy téves információkat állítanak elő, különösen akkor, ha nem megfelelő, hiányos vagy elavult adatokból dolgoznak. A hazai építésügyi digitalizáció egyik legfontosabb előfeltételének ezért a jogszabályi, ingatlan-nyilvántartási, közmű- és térképi adatok jobb hozzáférhetőségét nevezte. Az előadás során a közönséget is megkérdezte, rábíznák-e saját lakóépületük engedélyezését egy mesterséges intelligenciára: a válaszadók legnagyobb csoportja, 55 százaléka csak emberi felülvizsgálat mellett tenné ezt meg. Zárásként hangsúlyozta, hogy az automatizálás nem szünteti meg a jogi felelősséget:
Az automatizálás, az AI mögött az emberi felelősség nem fog tudni eltűnni
– hiszen a mesterséges intelligencia hibáiért végső soron továbbra is a vállalatoknak és vezetőiknek kell helytállniuk.
Vatai Krisztián: a különböző szoftverek összekapcsolása elképesztően sok időt és pénzt takaríthat meg az építőiparnak
Vatai Krisztián, az FDB-Projekt tulajdonosa és vezérigazgatója a Portfolio Future of Construction 2026 konferenciáján arról beszélt, hogyan alakíthatja át a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a robotizáció az építőipar működését. A vállalat négy évvel ezelőtt kezdett saját digitális megoldások fejlesztésébe, amihez mérnökök helyett elsősorban programozókat és matematikusokat vettek fel. Ma már egy mintegy 15 fős fejlesztőcsapat dolgozik a rendszereiken, amelyek célja a tervezési, gyártási és kivitelezési folyamatok összehangolása. Vatai szerint a digitalizáció egyik legnagyobb akadálya, hogy az építőipari szereplők különböző szoftvereket használnak, az ezekből származó adatok összekapcsolása pedig rengeteg időt és pénzt emészt fel. A vállalat ezért olyan saját platformot fejlesztett, amely összegyűjti és rendszerezi a különböző tervezőprogramok, gyártóberendezések és vállalatirányítási rendszerek adatait. Elmondása szerint az egyik, már piacra vitt megoldásukkal az érintett munkafolyamatok idejének akár 70 százaléka is megtakarítható.
A technológia gyakorlati alkalmazását egy horvátországi, eszéki koncertterem építésén keresztül mutatta be, amelyen 18 ország szakemberei dolgoznak együtt, rendkívül szoros, 17 hónapos határidővel. A különleges épület homlokzatának megvalósításához parametrikus tervezést használnak, amelyben az egyes épületelemekhez részletes műszaki és gyártási adatok kapcsolódnak. A vállalat saját digitális platformja segítségével a résztvevők valós időben követhetik a költségeket, az ütemezést, a szállításokat és a gyártási folyamatokat. Vatai szerint ez jelentősen lerövidíti a projektmegbeszéléseket, mivel a szereplőknek nem az információk összegyűjtésével kell foglalkozniuk, hanem rögtön döntéseket hozhatnak.
A rendszerben már mesterséges intelligencián alapuló megoldások is működnek, amelyek például előre jelezhetik a kivitelezési csúszásokat, vagy figyelmeztethetik a projektvezetőket a hiányzó jóváhagyásokra és a szerződéses kockázatokra.
A következő nagy lépést Vatai szerint a digitalizáció és a robotizáció összekapcsolása jelentheti. Az FDB-Projekt egy nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködésben vesz részt, amelynek keretében saját szoftveres megoldásait robotizált gyártási és szerelési technológiákkal integrálja. A tervek szerint 2028-ban már egy konkrét építési projekten is alkalmazni fogják az új rendszert, amelyben a mesterséges intelligencia a homlokzati elemek gyártását és beépítését is támogatja. Vatai ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a technológia fejlődése új felelősségi kérdéseket vet fel: miközben ma még alapvetően emberek hozzák meg a döntéseket, a jövőben egyre több feladatot vehetnek át az algoritmusok. Szerinte az egyik legfontosabb megválaszolandó kérdés az lesz, hogy ki vállalja a felelősséget, ha egy mesterséges intelligencia által önállóan meghozott döntés hibásnak bizonyul.
Többé ne a legalacsonyabb ár számítson - Komoly változásokat sürgetnek a magyar építőipari vezető szakemberek
Az építőipar átrendeződés előtti szakaszban van; ehhez stratégiai gondolkodásra, minőségi együttműködésre és a felhasználói igények becsatornázására van szükség. A mesterséges intelligencia pedig nem helyettesítő, hanem teljesítménynövelő lehet technológia tapasztalt szakemberek kontrollja mellett.
A Portfolio Építőipar konferencián tartott panelbeszélgetésen a szakértők szerint türelmes, stratégiai szemléletre, minőségi kollaborációra és a valós felhasználói igények becsatornázására van szükség. A beszélgetésen, amelyet Lovas Tamás, a BME tanára moderált, elhangzott hogy a legalacsonyabb ár helyett az életciklus-értéket, a digitális adatátvételt és a kompetenciaalapú kiválasztást kell előtérbe helyezni; a kiszámítható, egyenletes beruházási volumen teremti meg a hosszú távú fejlesztés és hatékonyságnövelés feltételeit.
A résztvevők, Babos Annamária, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium részéről, Kelemen Csaba, a bim.GROUP-tól, Nagy Csaba építész, az Archikon-tól, valamint Wolf András, a Market Építő részéről egyetértettek abban, hogy a mesterséges intelligenciát teljesítménynövelő eszközként kell alkalmazni, de mindenképp megfelelő szakmai kontroll mellett.
Kulcs még
a stratégia, a minőségi együttműködés és oktatás;
az egyetemeknek az alap- és felnőttképzésben is reziliens, adaptív szakembereket kell képezniük a gyorsan változó technológiai és piaci környezethez.
"Ennél már csak tisztább lehet" – változásban bíznak a magyar építőipar szereplői a kormányváltás után
Véget érhet az az időszak, amikor egyes építőipari közbeszerzéseken megfelelő kapcsolatok nélkül nem volt érdemes elindulni – legalábbis ebben bíznak a hazai építőipar meghatározó szereplői. A Portfolio Future of Construction 2026 konferenciájának panelbeszélgetésén Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója arról beszélt, hogy az elmúlt 16 év jó edzés volt a vállalat számára, Markovich Béla, a Mapei ügyvezetője szerint a korábbinál csak tisztább piaci helyzet alakulhat ki. Koji László, az ÉVOSZ elnöke arra figyelmeztetett, hogy az ágazat számára "még van lejjebb", és a vállalatoknak 2028-ig túl kell élniük.
Stratégiai szintre kell emelni az AI-t és a digitalizációt
Kalmár Zoltán, a Proptechzoom.com alapítója és proptech stratégiai szakértő a Future of Construction 2026 konferencián
interaktív közönségszavazás keretében mérte fel az építőipari szereplők digitális érettségét,
és arra a következtetésre jutott, hogy az ágazat – amely a vadászat után a világ második legaluldigitalizáltabb iparága – még nagyrészt az egyéni AI-használat szintjén áll, miközben havonta mintegy 220 milliárd dollár áramlik globálisan a mesterséges intelligenciába, ami már jóval meghaladja a mai pénzértéken 180-190 milliárd dollárra becsült Marshall-segély összegét is.
A felmérés szerint a válaszadók mindössze 10 százaléka rendelkezik teljesen integrált digitális folyamatokkal, 43 százalékuk egyáltalán nem használ BIM-et, miközben a McKinsey adatai szerint
az építőipar termelékenysége 60 év alatt mindössze 6 százalékkal nőtt.
Kalmár Zoltán legfőbb üzenete az volt, hogy az AI-t és a digitalizációt
stratégiai szintre kell emelni
– ne delegált feladatként, hanem ügyvezetői és tulajdonosi döntésként kezeljék a vállalatok –, a belső képzéseket pedig workshopokkal és nagykövetek kinevelésével kell kiegészíteni, mert csak így válhat a mesterséges intelligencia valódi versenyelőnnyé.
Vitézy: bérlakásprogram, társasház-felújítás és rozsdaövezeti fejlesztések indulnak
Megfizethető bérlakáspiac, több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program és ezermilliárdos vasúti tenderhullám is szerepel abban az átfogó beruházási tervben, amelynek további részleteit Vitézy Dávid a Portfolio Future of Construction konferenciáján ismertette. A következő hónapokban több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési közbeszerzés indulhat, a korábban akár egy évig tartó eljárásokat pedig jelentősen felgyorsítanák.
Kozák Ákos az építőiparról: Ha itt gond van, az elég sok ágazatban veszteséget okozhat
Első előadónk Kozák Ákos, az Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó társalapítója, ügyvezető igazgatója. Kozák egy készülő átfogó szakpolitikai program egyik fejezetét, az építésgazdaság növekedési helyzetéről szólót mutatta be.
1,6 százalékos növekedés, 1,8 százalékos infláció, valamivel 3 százalékot meghaladó beruházáscsökennés – kezdte a szélesebb környezet bemutatását, amiben az építőipar az idei évben működik. 2026-ra 21 százalékra csökkent le a GDP-arányos beruházási ráta, ami már azt a szintet súrolja, hogy az amortizációt se pótolják a vállalatok. Ki kell mondani: a növekedés egyetlen forrása Kozák szerint a háztartások fogyasztása.
Az építőiparra áttérve kijelentette:
A magyar gazdasághoz minden csápjával kötődő ágazatról beszélünk.
Ráadásul az ágazatnak magas a hazai hozzáadott értéke:1 forint építőipari végső kereslet 1,6 forintnyi hazai kibocsátást és 64 fillér hozzáadott értéket generál.
Ha itt, most azonnal megszűnne az építőipar, akkor egy teljes értéklánc megszűnne, és több mint 9 egységnyi hozzáadott érték esne ki (ami a saját hozzáadott értékének másfélszerese). Ez a hazai ágazatok közt az egyik legmagasabb érték.
Kicsit másképp működik nálunk a ciklikusság, mint az EU 27 országának átlagában
– mutatott rá az ágazat egyik hazai sajátosságára. Ez azt jelenti, hogy a visszaesések és a fellendülések is nagyobb mértékűek nálunk. Ezt a változékonyságot Kozák szerint tompítani kell, ez egy nagyon fontos gazdaságpolitikai célkitűzés kell, hogy legyen.
Látjuk, hogy egy kitett, sérülékeny, volatilis ágazatról van szó, amely export orientációja alacsony – összegzett Kozák. Nagyon jelentős foglalkoztató, nagyon magas hazai hozzáadott-értékkel bír és erős multiplikátorhatással bír.
Ha itt gond van, az elég sok ágazatban is veszteséget okozhat
– zárta előadását.
Gyors kutatásunk a konferencia végéig tart A kutatás az alábbi témakörökben keresi a válaszokat: A kutatás az alábbi témakörökben keresi a válaszokat:
A konferencia napján az olvasóinkat is szeretnénk bevonni, és egy rapid közvélemény-kutatásra invitáljuk őket, amin a menti.com-on keresztül lehet részt venni. A válaszokat egy egyetért-nem ért egyet skálán lehet beállítani.
A részvételhez ezt a QR-kódot kell beolvasni:
A kutatás az alábbi témakörökben keresi a válaszokat:
- A termelékenységi csapda az építőiparban: az építőipar fő problémája nem a forráshiány, hanem az alacsony szervezettség és termelékenység.
- Az innováció kimerül az építőiparban a digitalizáció látszatában: az építőipari innováció gyakran technológiai beszerzésekre korlátozódik, miközben a munkafolyamatok és üzleti modellek nem változnak.
- A következő építőipari válság vesztesei nem feltétlenül a legkisebb cégek lesznek: a piaci visszaesés legnagyobb vesztesei a tartalék, diverzifikált ügyfélkör és rugalmasság nélküli közepes cégek.
- A magyar építőiparban a bizalomhiány drágább, mint a drága hitel: az építőipar versenyképességét a finanszírozásnál jobban hátráltatja a bizalomhiány és a gyenge fizetési fegyelem.
- A fenntartható építés ma még inkább marketing, mint üzleti stratégia: a fenntarthatóság és energiahatékonyság az építőiparban még gyakran kommunikációs elem, nem üzleti döntési szempont.
- Az építőiparban a legolcsóbb ajánlat gyakran a legdrágább választás: a magyar megrendelők gyakran a legalacsonyabb árat választják a minőség, a határidő és a teljes költség helyett.
- A magyar építőiparban nem munkaerőhiány van, hanem vezetőhiány: az építőipari termelékenységet ma már inkább a megfelelő vezetők és projektmenedzserek hiánya korlátozza, mint a szakemberhiány.
Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio
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