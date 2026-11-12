Felpörögnek az állami közbeszerzések - Lezárult a Future of Construction 2026 konferencia

Boros Anita, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont vezetője a Portfolio Future of Construction 2026 konferenciáján arról beszélt, hogyan alakíthatja át a mesterséges intelligencia (MI) az építésügyi hatósági eljárásokat, és milyen új jogi felelősségi kérdéseket vet fel a technológia alkalmazása. Előadásában több nemzetközi példán keresztül mutatta be a digitalizáció lehetőségeit.

Kínában például már olyan AI-alapú rendszert fejlesztettek, amely mintegy 8000 építési szabály és előírás alapján képes ellenőrizni egy adott beruházás terveinek megfelelőségét.

Sencsenben pedig egy másik rendszer mindössze 30 másodperc alatt értékelt 50 építési közbeszerzési ajánlatot, ami az előadó szerint több mint 12 ezerszeres gyorsulást jelent a hagyományos eljáráshoz képest. A szoftver ráadásul nemcsak rangsorolja az ajánlatokat, hanem az árazási eltéréseket, az ajánlatok közötti hasonlóságokat és az esetleges kartellgyanúra utaló jeleket is képes azonosítani.

Az építési engedélyezés automatizálásában is jelentős nemzetközi előrelépések történtek. Boros Anita példaként említette Szingapúrt, ahol közös digitális platformon egyeztethetnek a beruházásokban érintett szakhatóságok, jelentősen lerövidítve az engedélyezést megelőző, esetenként több hónapos vagy éves előkészítési folyamatokat.

Dubajban elmondása szerint 2026 augusztusától bizonyos épülettípusok esetében már emberi közreműködés nélkül is kiadhatók építési engedélyek, és mintegy 140 esetben alkalmazták is ezt a megoldást. Torontóban ezzel szemben a mesterséges intelligencia egyelőre a döntések előkészítésében vesz részt, a végső döntést továbbra is a hatóság hozza meg.

Magyarországon ugyan már működnek automatizált közigazgatási döntéshozatali rendszerek, az építésügyi engedélyezésben azonban a számos érintett fél, köztük a szomszédok jogainak védelme miatt jóval összetettebb a helyzet.

Boros szerint a digitális megoldások hazai bevezetése jelentősen gyorsíthatná az eljárásokat, ehhez azonban a különböző hatósági, ingatlan-nyilvántartási és szabályozási adatok összekapcsolására is szükség lenne.

Boros Anita, egyetemi tanár, központvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont. Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A technológiai fejlődéssel párhuzamosan a fenntarthatósági és jogi követelmények is szigorodnak. Boros felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós épületenergetikai szabályozás alapján 2028-tól az 1000 négyzetméternél nagyobb új épületeknél a teljes életciklusra vonatkozó karbonkibocsátás számítása és feltüntetése is kötelezővé válik. Ez szerinte érdemben befolyásolhatja az építőanyagok kiválasztását, a beruházási döntéseket és az építési költségeket. New Yorkban már olyan szabályozás működik, amely az épületek karbonkibocsátását korlátozza, és a követelmények megsértése jelentős bírságot vonhat maga után. Az előadó a digitalizáció jogi kockázataira is kitért: egy brit jogvitában például egy építési projekthez használt digitális rendszer hozzáférésének megvonása évekre megakasztotta a beruházást, míg egy másik ügy kapcsán a lakhatást veszélyeztető épülethibákért fennálló, akár 30 éves felelősségi időt emelte ki. A példákkal arra figyelmeztetett, hogy az építőipar digitalizációja nemcsak hatékonysági, hanem komoly szerződéses, felelősségi és kockázatkezelési kérdés is.

Boros Anita szerint a mesterséges intelligencia alkalmazásától nem félni kell, hanem meg kell tanulni megfelelően használni, ugyanakkor az emberi ellenőrzés továbbra is elengedhetetlen marad. A jelenlegi rendszerek ugyanis gyakran hibáznak vagy téves információkat állítanak elő, különösen akkor, ha nem megfelelő, hiányos vagy elavult adatokból dolgoznak. A hazai építésügyi digitalizáció egyik legfontosabb előfeltételének ezért a jogszabályi, ingatlan-nyilvántartási, közmű- és térképi adatok jobb hozzáférhetőségét nevezte. Az előadás során a közönséget is megkérdezte, rábíznák-e saját lakóépületük engedélyezését egy mesterséges intelligenciára: a válaszadók legnagyobb csoportja, 55 százaléka csak emberi felülvizsgálat mellett tenné ezt meg. Zárásként hangsúlyozta, hogy az automatizálás nem szünteti meg a jogi felelősséget:

Az automatizálás, az AI mögött az emberi felelősség nem fog tudni eltűnni

– hiszen a mesterséges intelligencia hibáiért végső soron továbbra is a vállalatoknak és vezetőiknek kell helytállniuk.