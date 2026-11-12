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Hiába az Otthon Start-hajrá: egyre lassabb a lakáseladás, nő az alku
Ingatlan

Hiába az Otthon Start-hajrá: egyre lassabb a lakáseladás, nő az alku

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Októberben az Otthon Start megszűnése előtti hajrá élénkítette a lakáspiacot. A 3%-os fix kamatú hitelt csak az október 31-ig megkötött adásvételekhez lehetett igényelni, ezért sok vevő előre hozta a vásárlást. A nagyobb érdeklődés ellenére a lakások lassabban keltek el, mint egy éve, és az eladóknak többet kellett engedniük az árból - derült ki a Duna House Barométer csütörtökön megjelent októberi adataiból.

A Duna House keresletindexe a szeptemberi 65 pontról 72 pontra emelkedett, ami a májusi 74 pont óta a legmagasabb érték, és alig marad el a tavaly októberi 73 ponttól. A vevők között továbbra is az első lakásukat vásárlók voltak a legtöbben, Budapesten 42, vidéken 43%-kal. A budapesti vevők átlagosan 80 millió forintot fizettek egy 68 négyzetméteres lakásért, ez belefért az Otthon Start 100 millió forintos árkorlátjába. A befektetők visszahúzódtak, arányuk a fővárosi vevők között egy év alatt 36%-ról 21%-ra esett.

Az értékesítés szinte mindenhol lassabb lett.

A pesti panellakások átlagosan 90 nap alatt keltek el, egy évvel korábban még 55 nap alatt. A budai panelnél 68-ról 92 napra, a belvárosi téglalakásoknál 80-ról 104 napra nőtt az értékesítési idő. A hosszabb értékesítéssel együtt nőtt az alku is. A budai téglalakásoknál 2,1%-ról 5,6%-ra, a pesti panelnél 1,8%-ról 4,7%-ra emelkedett, a nyugat-magyarországi téglalakásoknál pedig 7% volt. Az árak eltérően alakultak. Budapesten a panellakások olcsóbbak lettek egy év alatt, a budai panel négyzetméterára 5%-kal, 1,19 millió forintra, a pestié 7%-kal, 1,08 millió forintra csökkent. A pesti használt téglalakások éppen 1 millió forintos átlagára 2%-kal alacsonyabb a tavalyinál.

Vidéken viszont tovább drágultak a panellakások, keleten 8, nyugaton 9%-kal. Budán nagyobb és drágább lakások cseréltek gazdát, mint egy éve. A 60–80 négyzetméteres lakások aránya 24%-ról 32%-ra, a 200 millió forint feletti adásvételeké 3%-ról 15%-ra nőtt. Az eladói oldalon is változott a kép. A budapesti eladók között a nagyobb lakásba költözők aránya 18%-ról 31%-ra, a 60 év felettieké 26%-ról 30%-ra emelkedett.

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A budapesti lakáskeresők körében a XIII. kerület maradt a legnépszerűbb, az érdeklődők 24%-a jelölte meg. A II. kerület iránti érdeklődés 15,2%-ról 17,6%-ra nőtt, ezzel a hatodik helyről a harmadikra lépett előre. A legnagyobb visszaesés a XIV. kerületben volt, ahol 18,5%-ról 14,2%-ra csökkent az arány, így a második helyről az ötödikre csúszott.

A Duna House becslése szerint az év első tíz hónapjában mintegy 95 ezer lakóingatlan cserélt gazdát,

13%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban.

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