Így kap új életre az építőipar - Elstartolt a Future of Construction 2026 konferencia

Kozák Ákos az építőiparról: Ha itt gond van, az elég sok ágazatban veszteséget okozhat
Első előadónk Kozák Ákos, az Egyensúly Gazdaságkutató és Tanácsadó társalapítója, ügyvezető igazgatója. Kozák egy készülő átfogó szakpolitikai program egyik fejezetét, az építésgazdaság növekedési helyzetéről szólót mutatta be.
1,6 százalékos növekedés, 1,8 százalékos infláció, valamivel 3 százalékot meghaladó beruházáscsökennés – kezdte a szélesebb környezet bemutatását, amiben az építőipar az idei évben működik. 2026-ra 21 százalékra csökkent le a GDP-arányos beruházási ráta, ami már azt a szintet súrolja, hogy az amortizációt se pótolják a vállalatok. Ki kell mondani: a növekedés egyetlen forrása Kozák szerint a háztartások fogyasztása.
Az építőiparra áttérve kijelentette:
A magyar gazdasághoz minden csápjával kötődő ágazatról beszélünk.
Ráadásul az ágazatnak magas a hazai hozzáadott értéke:1 forint építőipari végső kereslet 1,6 forintnyi hazai kibocsátást és 64 fillér hozzáadott értéket generál.
Ha itt, most azonnal megszűnne az építőipar, akkor egy teljes értéklánc megszűnne, és több mint 9 egységnyi hozzáadott érték esne ki (ami a saját hozzáadott értékének másfélszerese). Ez a hazai ágazatok közt az egyik legmagasabb érték.
Kicsit másképp működik nálunk a ciklikusság, mint az EU 27 országának átlagában
– mutatott rá az ágazat egyik hazai sajátosságára. Ez azt jelenti, hogy a visszaesések és a fellendülések is nagyobb mértékűek nálunk. Ezt a változékonyságot Kozák szerint tompítani kell, ez egy nagyon fontos gazdaságpolitikai célkitűzés kell, hogy legyen.
Látjuk, hogy egy kitett, sérülékeny, volatilis ágazatról van szó, amely export orientációja alacsony – összegzett Kozák. Nagyon jelentős foglalkoztató, nagyon magas hazai hozzáadott-értékkel bír és erős multiplikátorhatással bír.
Ha itt gond van, az elég sok ágazatban is veszteséget okozhat
– zárta előadását.
Gyors kutatásunk a konferencia végéig tart
A konferencia napján az olvasóinkat is szeretnénk bevonni, és egy rapid közvélemény-kutatásra invitáljuk őket, amin a menti.com-on keresztül lehet részt venni. A válaszokat egy egyetért-nem ért egyet skálán lehet beállítani.
A részvételhez ezt a QR-kódot kell beolvasni:
A kutatás az alábbi témakörökben keresi a válaszokat:
- A termelékenységi csapda az építőiparban: az építőipar fő problémája nem a forráshiány, hanem az alacsony szervezettség és termelékenység.
- Az innováció kimerül az építőiparban a digitalizáció látszatában: az építőipari innováció gyakran technológiai beszerzésekre korlátozódik, miközben a munkafolyamatok és üzleti modellek nem változnak.
- A következő építőipari válság vesztesei nem feltétlenül a legkisebb cégek lesznek: a piaci visszaesés legnagyobb vesztesei a tartalék, diverzifikált ügyfélkör és rugalmasság nélküli közepes cégek.
- A magyar építőiparban a bizalomhiány drágább, mint a drága hitel: az építőipar versenyképességét a finanszírozásnál jobban hátráltatja a bizalomhiány és a gyenge fizetési fegyelem.
- A fenntartható építés ma még inkább marketing, mint üzleti stratégia: a fenntarthatóság és energiahatékonyság az építőiparban még gyakran kommunikációs elem, nem üzleti döntési szempont.
- Az építőiparban a legolcsóbb ajánlat gyakran a legdrágább választás: a magyar megrendelők gyakran a legalacsonyabb árat választják a minőség, a határidő és a teljes költség helyett.
- A magyar építőiparban nem munkaerőhiány van, hanem vezetőhiány: az építőipari termelékenységet ma már inkább a megfelelő vezetők és projektmenedzserek hiánya korlátozza, mint a szakemberhiány.
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