Lakhatási válság: új intézkedéseket hoztak Spanyolországban, jön a helyi Wekerle Plusz is

Az elfogadott jogszabály alapján a bérlők
levonhatják a bérleti díj egy részét a személyi jövedelemadójukból,
és azok a kisbérbeadók, akik megfizethető áron adják ki ingatlanjaikat, adókedvezményben részesülhetnek. Ezen kívül
- két évvel meghosszabbítják a pontosan fizető bérlők szerződéseit,
- korlátozzák a bérleti díjak emelését,
- adóköteles lesz a turisztikai lakáskiadás, valamint
- korlátozzák a befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlásait.
Tartalmazza továbbá egy 10 milliárd euró értékű állami finanszírozási program létrehozását, amely
az első lakás megvásárlásához kamatmentes, akár 50 ezer euró összegű hitelt biztosít,
valamint egy 280 millió eurós garanciakeretet az iparosított technológiával történő lakásépítés támogatására.
A rendeletről október elején döntött a kormány, módosítva a korábbi, hasonló tartalmú előterjesztését, amelyet a parlament alsóházának többsége elutasított, és ennek hatására a spanyol kormányfő előrehozott választások kiírását jelentette be november 29-én. A törvényhozás feloszlatása után az intézményi működés folytonosságát biztosító állandó bizottság 35 igen és 34 nem szavazattal fogadta el a rendelkezést, a Baszk Nacionalista Pártnak (PNV) köszönhetően.
A voksolást megelőző vitában Isabel Rodríguez lakásügyi miniszter azzal érvelt, hogy a rendelet a lakhatási vészhelyzet közepette a bérlők és a kisbérbeadók védelmét szolgálja, miközben elősegíti a megfizethető lakások kínálatának bővítését. A lakhatás nem árucikk, hanem alapvető jog - jelentette ki, hangsúlyozva az ingatlanspekulációt korlátozó intézkedések bevezetésének fontosságát is.
A tárcavezető a lakhatási problémák miatt meghirdetett országos sztrájk másnapján arról beszélt, hogy
a lakhatáshoz való jog győzelmet aratott az utcákon és a munkahelyeken.
"Remélem, hogy a szavazóurnáknál is győzni fog" - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a jobboldali pártok kormányra kerülése esetén a harminc évvel ezelőtti ingatlanpiaci modell visszatérése várható, amelyet gyors haszon, és az állampolgárok védelmének hiánya jellemzett.
Sergio Sayas, a Néppárt (PP) képviselője felszólalásában élesen bírálta a baloldali kormány politikáját, amely szavai szerint kiszolgáltatott helyzetbe taszította a középosztályt. A kormány az elmúlt nyolc évben tízezrével ígérte az új lakásokat, ám az egyetlen dolog, amit valójában felépített, "az a rengeteg demagógia" - mondta. Az ellenzéki politikus totalitárius és abszolutista lépésnek nevezte, hogy a kabinet olyan intézkedéseket próbál újra keresztülvinni, amelyeket a parlament korábban már elutasított.
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