9°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Lakhatási válság: új intézkedéseket hoztak Spanyolországban, jön a helyi Wekerle Plusz is
Ingatlan

Lakhatási válság: új intézkedéseket hoztak Spanyolországban, jön a helyi Wekerle Plusz is

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A spanyol lakhatási válság kezelését célzó kormányrendeletet hagyott jóvá a parlament állandó bizottsága csütörtökön Madridban, amely a többi közt négyéves kilakoltatási moratóriumot és adókedvezményeket biztosít.

Az elfogadott jogszabály alapján a bérlők

levonhatják a bérleti díj egy részét a személyi jövedelemadójukból,

és azok a kisbérbeadók, akik megfizethető áron adják ki ingatlanjaikat, adókedvezményben részesülhetnek. Ezen kívül

  • két évvel meghosszabbítják a pontosan fizető bérlők szerződéseit,
  • korlátozzák a bérleti díjak emelését,
  • adóköteles lesz a turisztikai lakáskiadás, valamint
  • korlátozzák a befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlásait.

Tartalmazza továbbá egy 10 milliárd euró értékű állami finanszírozási program létrehozását, amely

Még több Ingatlan

Felpörögnek az állami közbeszerzések - Lezárult a Future of Construction 2026 konferencia

20 ezer új bérlakás jöhet Magyarországon, robbanás előtt a megfizethető lakások piaca

A Hild Központ veszi át a kiemelt állami magasépítési és városfejlesztési beruházásokat: íme a részletek

az első lakás megvásárlásához kamatmentes, akár 50 ezer euró összegű hitelt biztosít,

valamint egy 280 millió eurós garanciakeretet az iparosított technológiával történő lakásépítés támogatására.

A rendeletről október elején döntött a kormány, módosítva a korábbi, hasonló tartalmú előterjesztését, amelyet a parlament alsóházának többsége elutasított, és ennek hatására a spanyol kormányfő előrehozott választások kiírását jelentette be november 29-én. A törvényhozás feloszlatása után az intézményi működés folytonosságát biztosító állandó bizottság 35 igen és 34 nem szavazattal fogadta el a rendelkezést, a Baszk Nacionalista Pártnak (PNV) köszönhetően.

A voksolást megelőző vitában Isabel Rodríguez lakásügyi miniszter azzal érvelt, hogy a rendelet a lakhatási vészhelyzet közepette a bérlők és a kisbérbeadók védelmét szolgálja, miközben elősegíti a megfizethető lakások kínálatának bővítését. A lakhatás nem árucikk, hanem alapvető jog - jelentette ki, hangsúlyozva az ingatlanspekulációt korlátozó intézkedések bevezetésének fontosságát is.

A tárcavezető a lakhatási problémák miatt meghirdetett országos sztrájk másnapján arról beszélt, hogy

a lakhatáshoz való jog győzelmet aratott az utcákon és a munkahelyeken.

"Remélem, hogy a szavazóurnáknál is győzni fog" - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a jobboldali pártok kormányra kerülése esetén a harminc évvel ezelőtti ingatlanpiaci modell visszatérése várható, amelyet gyors haszon, és az állampolgárok védelmének hiánya jellemzett.

Sergio Sayas, a Néppárt (PP) képviselője felszólalásában élesen bírálta a baloldali kormány politikáját, amely szavai szerint kiszolgáltatott helyzetbe taszította a középosztályt. A kormány az elmúlt nyolc évben tízezrével ígérte az új lakásokat, ám az egyetlen dolog, amit valójában felépített, "az a rengeteg demagógia" - mondta. Az ellenzéki politikus totalitárius és abszolutista lépésnek nevezte, hogy a kabinet olyan intézkedéseket próbál újra keresztülvinni, amelyeket a parlament korábban már elutasított.

Kapcsolódó cikkünk

Európa többet markol, mint amennyit elbír. Most pedig hozzák a számlát

Megbénult Európa egyik legnagyobb gazdasága: országos munkabeszüntetést hirdettek

Hatalmas botrány robbant ki Donald Trump belső körében - Nyíltan fellázadtak az elnök szövetségesei

Hiába tárgyalt a miniszter: tömegével törlik a vasúti járatokat, sztrájkolnak a mozdonyvezetők a mediterrán országban

Brutálisan elszakadtak a lakásárak a jövedelmektől Magyarországon

A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Európában

A Nobel-díjas közgazdász lakbérplafonnal fékezné a spekulációt

Nagy fordulat jöhet a budapesti lakásoknál: megszólalt Karácsony Gergely a megfizethető otthonokról

Már rendszert is döntöttek a lázadó diákok – Egész Európa beleremeghet a rég nem látott tüntetéshullámba?

Címlapkép forrása: Albert Llop/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Fórum

Konferencia ajánló

Future of Construction 2026

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Property Awards 2026

2026. november 12.

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nyíltan bejelentette Irán: vége van, innentől örökre megváltozott a Hormuzi-szoros állapota
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Egymás után törli a kormány a kiemelt beruházásokat, egy sor budapesti fejlesztés vált bizonytalanná
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility