Ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai 2026-ban!

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2026-ban 17. alkalommal osztottuk ki a Portfolio Property Awards díjait, elismerve ezzel az idei év legkiemelkedőbb ingatlanpiaci projektjeit, tranzakcióit, és azokat a szakembereket, akik a legkiemelkedőbb teljesítményeket nyújtották a saját területükön az év során. A több mint száz jelentkezőből álló mezőnyt egy kétlépcsős szakmai zsűri szűkítette le, a győzteseket pedig tizennyolc kategóriában hirdettük ki.

A megújult Év PM, FM, illetve Finanszírozási Tranzakciója elismerések mellett díjaztuk a legjobb lakóparkokat 150 lakás alatti és feletti bontásban, az iroda- és raktárbérleti tranzakciókat, valamint a legkiválóbb hotelprojektet is. Külön kategóriában értékeljük a 20 ezer négyzetméter alatti és feletti ipariingatlan-fejlesztéseket, az irodafejlesztéseket, a CETIN támogatásával megvalósuló Év Digitális Épületét, a külföldi és belföldi ingatlanbefektetési tranzakciókat, továbbá a piac legjelentősebb vállalatfelvásárlási és összeolvadási (M&A) ügyletét. Idén az alacsony számú átadásszám miatt viszont kimarad az év irodaprojektje díj. Az „Év koncepciója” kategória mellett az egyéni teljesítmények is fókuszba kerülnek az Év Ingatlanpiaci Tehetsége elismeréssel, valamint a Futureal által alapított Darida Pál-emlékdíjjal. A sort a közönségszavazáson alapuló, fent említett Év Koncepciója elismerés, valamint egy Különdíj zárja.

Az év legjobb projektjeit, tranzakcióit, cégeit a kilenc tagból álló élő, és a 40 tagból álló online szakmai zsűri, akik egyben az aktuális év friss „Top50 ingatlanpiaci szereplői" voltak. Az élő zsűrit idén alkotta: Bárány Kristóf, Futó Gábor, Gereben Mátyás, Pázmány Balázs, Salamon Adorján, Scheer Sándor, Noah Steinberg, Székely Ádám és Uzsoki Máté.

Lássuk a díjazottakat!

Év lakóprojektje – 150 lakás felett: Erzsébet108 – SunDell

Az Erzsébet108 a SunDell 203 lakásos zuglói fejlesztése az Erzsébet királyné útja 108-110. szám alatt. A projekt Budapest XIV. kerületének jól ellátott részén kínál modern, világos otthonokat. A fejlesztés két épületből, több lépcsőházból és 3-6 emeletes épülettömegekből áll. A lakópark környezetbarát fűtési-hűtési rendszerrel, egyedi hőmennyiségméréssel és kertkapcsolatos lakásokkal készül. A teremgarázsok, választható beállók, tárolók és az A+ energetikai besorolás a kényelmet és a korszerű működést erősítik.

Év Lakóprojektje 150 lakás alatt: Árnyas 40 Villa Suites – Biggeorge Property

Az Árnyas 40 Villa Suites prémium lakófejlesztés Budapest XII. kerületében, az Árnyas út 40/C alatt. A projekt közel két hektáros, parkosított telken valósul meg, hat elegáns, négyemeletes villaépülettel. Összesen 102 lakás készül, 52 és 132 négyzetméter közötti méretben. Az autómentes belső kertet az épületek alatti, összekapcsolt mélygarázsok teszik lehetővé. A prémium pozicionálást a nagy zöldfelület, a hegyvidéki lokáció, a teraszok, privát kertek és minőségi belsőépítészeti megoldások erősítik.

Év hotelprojektje: Moxy Budapest Downtown 3* – Forestay

A Moxy Budapest Downtown a Marriott fiatalos Moxy márkájának első magyarországi szállodája. A VII. kerületi Kazinczy utcában, a belvárosi kulturális és szórakoztatónegyed közelében nyílt meg. A hotel lifestyle koncepcióra, közösségi terekre és városi életérzésre épít. A vendégélményt rooftop bár, 24/7 fitneszterem, meetingterek és élénk közösségi zónák egészítik ki. A projekt fenntarthatósági szempontból is jelentős, mivel BREEAM Excellent minősítést kapott.

A zsűri tagjai:

Bárány Kristóf Shopper Park Plus, igazgatóság elnöke Az Adventum Befektetési Alapkezelő (2016-tól) és az Adventum International (2018-tól) ingatlan alapkezelésre szakosodott boutique alapkezelő társaságok tulajdonosa, amelyek több száz millió euró érték … Tovább

Futó Gábor Futureal-csoport, társalapító és társtulajdonos Futó Gábor a Futureal-csoport társtulajdonosa és társalapítója édesapjával, Dr. Futó Péterrel közösen hozta létre a cégcsoportot, amely az elmúlt közel két évtizedben a közép-európai régió egyik vezet … Tovább

Gereben Mátyás MRICS CPI Hungary, országmenedzser Gereben Mátyás a CPI Hungary country manager-e 2015. június 15-től. Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (korábbi KVIF) Angol nyelvű Kereskedelmimanagement képzés 1996-2000; Pécsi Tudományeg … Tovább

Pázmány Balázs FRICS Erste Alapkezelő Zrt., igazgatóság elnöke 1998-ban végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Vállalkozásfinanszírozási szakán közgazdászként. 1997-ben az OTP Értékpapír Rt-ben vagyonkezelőként dolgozott, ezt követően 2000-től az Erste Alapkez … Tovább

Scheer Sándor Market Építő Zrt., vezérigazgató … Tovább

Noah Steinberg FRICS WINGHOLDING, elnök-vezérigazgató, WING, elnök Noah Steinberg a WINGHOLDING elnök-vezérigazgatója, a WING Magyarország elnöke, illetve a lengyel Echo Investment és a német Bauwert felügyelő bizottságságának elnöke. A WING a közép-európai ingatlanp … Tovább

Székely Ádám Innovinia - IFK, ügyvezető igazgató, tulajdonos - elnök Az ipari-logisztikai csarnokok, valamint irodaházak fejlesztőjeként, tulajdonosaként és üzemeltetőjeként ismert Innovinia ügyvezetője és társtulajdonosa. Nem tucattermékek létrehozásában érdekelt, han … Tovább

Dr. Uzsoki Máté SunDell, résztulajdonos Dr. Uzsoki Máté, a SunDell résztulajdonosa. A Pécsi Tudományegyetem közgazdász szakán, később ugyanitt MBA-n és PhD-n, illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnök-informatikus szak … Tovább

Év logisztikai/ipari fejlesztése 20 000 m² felett: CTPark Budapest Érd – CTP

A CTPark Budapest Érd a CTP új, stratégiai logisztikai parkja Budapest délnyugati agglomerációjában. A helyszín közvetlen kapcsolatot kínál az M6-os autópályához és gyors elérést az M0-s körgyűrűhöz. A park első ütemében modern raktárterületek készülnek, a BERD01 csarnok pedig a fejlesztés egyik meghatározó épülete. A projekt belföldi disztribúcióra, regionális logisztikára és nemzetközi szállítmányozásra is alkalmas. A fejlesztés ESG-szempontokat, megújulóenergia-használatot és BREEAM-minősítési célokat is követ.

Év logisztikai/ipari fejlesztése 20 000 m² alatt: IGPark Kecskemét Dél – Innovinia

Az IGPark Kecskemét Dél (C) az Innovinia A-kategóriás ipari parkja a Mercedes-Benz gyár közelében. A park közvetlen M5-ös és 54-es főúti kapcsolattal rendelkezik, erős ipari-logisztikai környezetben. A C épület a park harmadik elkészült csarnoka, 16 424 négyzetméteres fejlesztésként. A 25 hektáros területen három csarnok összesen 57 000 négyzetméter gyártó- és raktárkapacitást kínál. A BREEAM-minősítés, ESG-vállalások és erőforrás-hatékony megoldások a fenntartható működést erősítik.

Év raktárbérleti tranzakciója: CTPark Budapest Érd. Bérlő: bizalmas – 80 231 m²

A CTPark Budapest Érdben 80 231 négyzetméteres előbérleti megállapodás született egy nemzetközi logisztikai szereplővel. A tranzakció build-to-suit fejlesztéshez kapcsolódik, vagyis a csarnok a bérlő egyedi igényeire készül. Az érdi park az M6-os autópálya mellett, az M0, M1 és M7 gyors elérésével kínál stratégiai helyszínt. A volumen a hazai ipari-logisztikai piacon is kiemelkedő. A park hosszabb távon nagyméretű, korszerű és fenntartható A-kategóriás ipari területet kínálhat.

Év irodabérleti tranzakciója: az új KPMG székház. Tulajdonos: WING

A WING több mint 8000 négyzetméteres új székházat fejleszt a KPMG számára a Váci úton. A projekt új bérleti megállapodásként és egyedi székházfejlesztésként is kiemelkedő. Az épületet már a tervezési fázistól a KPMG hosszú távú működési igényeire szabják. A lokáció a cég jelenlegi központjának közelében biztosít folytonosságot. A build-to-suit projekt modern, személyre szabott budapesti központot teremt a vállalat számára.

Év belföldi ingatlanbefektetési tranzakciója: Capital Square, 34 000 m² Eladó: CA Immo; Vevő: WING

A Capital Square megvásárlásával a WING tovább erősítette pozícióját a budapesti irodapiacon. A 34 000 négyzetméteres A+ kategóriás irodaház a Váci út és a Dózsa György út találkozásánál található. A lokáció az M3-as metró közelsége miatt Budapest egyik legkeresettebb üzleti csomópontja. A tranzakció jól illeszkedik a WING Váci úti portfóliójába. A BREEAM In-Use Very Good és Access4You minősítések hosszú távon is versenyképes eszközzé teszik az épületet.

Év Digitális Épülete (A CETIN támogatásával): H2Offices A épület

A Skanska H2Offices A épülete intelligens irodaház a Váci úti irodafolyosón. A közel 27 000 négyzetméter bérbeadható területű épület már a bemutatási folyamatban is digitális eszközökre épített. A Skanska külön applikációt fejlesztett a lokáció, szolgáltatások, alaprajzok és fenntarthatósági megoldások bemutatására. Az épületben smart building rendszer, érintésmentes megoldások, intelligens hőmérséklet-szabályozás és okos vízmenedzsment működik. Ezek a megoldások az energia- és vízfelhasználás csökkentését, valamint a felhasználói komfort javítását szolgálják.

Strava Díj

A Portfolio bringás-ingatlanos vonala sok éve kezdődött, amikor a fejlesztési igazgató, Ditróy Gergely és kilenc vállalkozó szellem letekert Budapestről-Balatonfüredre - és akkor azt gondolták, hogy valami elindult. Az első hivatalos X-Cycling 2023-ban volt, a 2027-es esemény pedig június 1-én lesz, érdemes lesz velünk tartani! Alább pedig az idei X-Cycling versenyének győztesei négy kategóriában:

Szabó Bea - a női kategória nyertese,

- a női kategória nyertese, Kövesházi Dániel - a férfi kategória nyertese,

- a férfi kategória nyertese, Nemes Rudolf - a leggyorsabb e-bike-os,

- a leggyorsabb e-bike-os, Tótfalussy Gergely - a legfiatalabb és leggyorsabb versenyző.

Év külföldi ingatlanbefektetési tranzakciója: lengyel Auchan áruház-portfólió – Vevő: Shopper Park Plus

A Shopper Park Plus nyolc, Auchan-hipermarket által lehorgonyzott lengyelországi retail parkot vásárolt meg. A tranzakció sale and leaseback konstrukcióban valósult meg, így az Auchan továbbra is horgonybérlő marad. A portfólió mintegy 208 000 négyzetméter bérbeadható területet foglal magában több lengyel városban. Az ügylet jelentősen növeli az SPP földrajzi diverzifikációját. A nagy telekterület további bérlői mix-optimalizálást, ESG-fejlesztéseket és elektromosautó-töltők telepítését is lehetővé teheti.

Év finanszírozási tranzakciója: a Westend 290 millió eurós zöld refinanszírozása

A Westend 290 millió eurós zöld refinanszírozása a hazai ingatlanfinanszírozási piac egyik legnagyobb ügylete. A Gránit Pólus Csoport az Erste, UniCredit és K&H banki konzorciumával kötött hosszú távú megállapodást. A konstrukció zöld hitelként strukturált, így energiahatékonysági és fenntarthatósági szempontokhoz is kapcsolódik. A Westend Budapest egyik legismertebb vegyes funkciójú kereskedelmi és irodai komplexuma. Az ügylet a banki finanszírozói bizalmat is jelzi a hazai retail szektor egyik meghatározó eszköze iránt.

Év M&A üzlete: A Shopper Park Plus másodlagos nyilvános részvénykibocsátása és az Urban Plaza Plus tőzsdei bevezetése

Az Urban Plaza Plus részvényei a BÉT Standard kategóriájában kerültek bevezetésre, ezzel új szereplő jelent meg a hazai ingatlanbefektetési szektorban a BÉT szabályozott piacán. A vállalat a kiskereskedelmi ingatlanok tulajdonlására és fejlesztésére építi stratégiáját, jelenleg az ország egyik legnagyobb plázája, a KÖKI Bevásárlóközpont tulajdonosa és üzemeltetője.

Év Ingatlanpiaci Tehetsége: Trucza Péter – Head of Retail Leasing, Adventum

A szakembernek az Adventum ingatlanportfóliójának több vagyonelemén is sikerült látványosan kamatoztatnia a felhalmozott kiskereskedelmi bérbeadási tudást.

Az Év FM Üzlete: a CPI FM zöldvagyon megbízása

Ez egy új kategóriánk, amelyben az elmúlt egy év kiemelkedő facility management üzletei kerültek elbírálásra. Az idei év újdonsága, hogy nem önmagukban az FM-piac szereplőit, hanem a konkrét ügyleteket, szerződéseket és megbízásokat kerestük.

Az Év PM Üzlete: Cushman & Wakefield – H2Offices deal

Egy másik új kategóriánk, amelyben az elmúlt 12 hónapban létrejött üzletek, amelyek volumenük, komplexitásuk, innovációjuk, szakmai tartalmuk vagy a megbízás jelentősége miatt kiemelkedtek az PM-piacon.

Darida Pál-emlékdíj (Powered by Futureal): Lévai Beatrix, Exim

A Futureal által a cég korábbi tranzakciós és finanszírozási igazgatójának emlékére alapított díj az ingatlanfinanszírozás kiemelkedő személyiségeit ismeri el, nyertese számára az alapító egy egyedi tervezésű díjat ajánlott fel, itt a fejlesztő és a Portfolio szakértői közösen választották ki a nyertest, aki idén először egy női banki szakember.

Év koncepciója díj (Powered by UniCredit)

Ezt a díjat az öt, a helyszínen előadott koncepció alapján a Property Awards közönsége szavazta meg. Az UniCredit díját idén a Canopy by Hilton The Breuer Budapest lifestyle hotel nyerte, a Realis fejlesztése, amely Budapest belvárosában a City Center irodaház átalakításával fog meg-illetve újjászületni.

Portfolio Különdíj

A díjat Takács Ernő kapta, aki 13 éven át volt az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal elnöke, jelenleg a Wing vezérigazgató-helyettese.

Az IFK egy csapat, én csak az arca voltam

- mondta a díj átvétele után Takács.

Gratulálunk a győzteseknek! Jövőre találkozunk!

A korábbi évek győztesei:

Címlapkép forrása: Portfolio