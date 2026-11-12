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Szemerey: átírják a társasházi törvényt, kiemelt szerepet kapnak a kisebb léptékű fejlesztések, nagy fordulat jön a magyar építőiparban
Ingatlan

Szemerey: átírják a társasházi törvényt, kiemelt szerepet kapnak a kisebb léptékű fejlesztések, nagy fordulat jön a magyar építőiparban

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Az építőipari ciklikusság kisimítását, a kis- és középvállalkozások szélesebb körű bevonását, valamint egy nyilvánosan elérhető állami beruházási adatbázis létrehozását nevezte meg a szektor legfőbb céljaként Szemerey Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkára, országos főépítész a Future of Construction 2026 konferencián.
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Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.
Információ és jelentkezés

Az állam célja, hogy a drasztikus piaci hullámzások helyett kiszámítható pályát biztosítson a hazai építőipar számára. Ennek érdekében a nagyberuházások mellett kiemelt szerepet kapnak a kisebb léptékű, regionális szakági fejlesztések – mint az iskolák, uszodabővítések és egészségügyi létesítmények –, amelyek a nem feltőkésített, de tőkeerősödésre törekvő kkv-k számára nyújtanak majd folyamatos megrendelést.

A kiszámíthatóságot egy

készülő, nyilvánosan elérhető adatalapú beruházási jegyzék is szolgálja majd.

Ez a platform régiókra és településekre lebontva mutatja majd be a tervezett állami projektek típusát, volumenét, időzítését és erőforrás-igényét.

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A lakásépítési szektorban az elmúlt évtizedben alkalmazott gazdasági modell a jelenlegi formájában nem fenntartható. A lakóépületek kivitelezési költségei mintegy tíz év alatt 155 százalékkal emelkedtek Magyarországon, ami a második legnagyobb mértékű drágulás a régióban. A felhalmozódott költségnyomás miatt a jövőbeli növekedés kulcsa a projektek hatékonyságának növelése, valamint az új beruházási modellek meghonosítása.

Mivel az alapanyag- és a bérköltségek érdemi csökkentésére nincs reális lehetőség, a szektor jövője kizárólag a projektek és a munkavégzés hatékonyságának növelésében rejlik

– emelte ki az államtitkár.

Szemerey Samu elmondta, hogy a minisztérium országosan bekért a településekről a lakhatásra vonatkozó fejlesztési igényeket, és a járásszékhelyek önkormányzatai, Budapest kerületei és a Fővárosi Önkormányzat válaszai alapján összeállította az áhított lakások számát.

  • Miskolc: 1432
  • Pécs: 1105
  • Tatabánya: 904
  • Budapest: 572
  • Kalocsa: 550
  • Székesfehérvár: 500
  • Hajdúnánás: 303
  • Kecskemét: 244
  • Várpalota: 192
  • Békéscsaba: 186

Összességében 55 városban 181 projektben 8291 tervezett lakásról kapott visszajelzést a minisztérium, aminek a minél előbbi megvalósítását igyekszik majd segíteni.

A hatékonyságnövelés eszközeként a digitalizációt, a moduláris építészetet és az előregyártást, a standardizációt, valamint a kkv-k közötti szorosabb, konzorciumi együttműködéseket és közös infrastruktúra-használatot jelölték meg.

Az állami beruházási törvény és a közbeszerzési törvény jelenleg zajló felülvizsgálata során több mint ezer, a piacról érkező javaslatot dolgoznak fel.

A jogszabályi környezet átalakításának célja egy átláthatóbb, rugalmasabb rendszer megteremtése, amelyben az állam nem kizárólagos megvalósítóként, hanem a minőség garantőreként lép fel, egyes folyamatokat megnyitva a magánszektor előtt.

A piaci és a lakossági szegmenst érintő szabályozásban is jelentős változások várhatók. A kereskedelmi beruházásokra vonatkozó úgynevezett plázastop-szabályozás átalakításával az állam a szuburbanizációs folyamatokkal ellentétes, belváros-központú fejlesztéseket ösztönzi, előnyben részesítve a korábban épült kiskereskedelmi létesítmények megújítását.

A kereskedelmi beruházásokat elsősorban a településközpontok felé kívánjuk terelni, amennyiben pedig erre nincs mód, elvárás, hogy a külterületi fejlesztések is valódi, multifunkcionális városközponti szerepet töltsenek be

– hangsúlyozta Szemerey Samu.

A lakásszektorban az állami fókusz a szociális bérlakások helyett a megfizethető, piaci alapú bérlakásépítésre és az intézményi bérlakáspiac megteremtésére helyeződik át. A készülő Wekerle program a teljes lakásingatlan-piacot lefedő stratégiát kínál a fejlesztők és az üzemeltetők számára. A program kiegészítéseként induló Wekerle+ a családi házak mellett a társasházak komplex energetikai mélyfelújítására is kiterjed majd. Ez utóbbi hatékony megvalósítása érdekében módosítják a társasházi törvényt is, megszüntetve azokat a döntéshozatali akadályokat, amelyek eddig gátolták a társasházi korszerűsítéseket.

Az év végéig elkészülő Nemzeti Épületfelújítási Terv a lakó- és középület-állomány hosszú távú, moduláris energetikai korszerűsítését alapozza meg, amely a tervek szerint állami támogatás nélkül, tisztán piaci alapon is működőképes modellre épül. Az állam felmérést is végzett a piaci szereplők és az önkormányzatok körében: az felhívásra több mint 500 projektjavaslat érkezett lakás-, szolgálatilakás- és kollégiumfejlesztési igényekről. A benyújtott, előkészített tervek egy része már a jövő évben pilot projektként elindulhat az építőipari megrendelések állományának növelése érdekében.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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