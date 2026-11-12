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Vitézy: így pörgetné fel a minisztérium a közbeszerzéseket, jövő év elején indulhat a társasház-felújítási program
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Vitézy: így pörgetné fel a minisztérium a közbeszerzéseket, jövő év elején indulhat a társasház-felújítási program

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Megfizethető bérlakáspiac, több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program és ezermilliárdos vasúti tenderhullám is szerepel abban az átfogó beruházási tervben, amelynek további részleteit Vitézy Dávid a Portfolio Future of Construction konferenciáján ismertette. 
A következő hónapokban több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési közbeszerzés indulhat, a korábban akár egy évig tartó eljárásokat pedig jelentősen felgyorsítanák.

Lakhatás: bérlakásprogram, LTP és társasház-felújítás

A lakhatási válság kezelésére új szabályozási és adópolitikai csomagot készítenek elő. Ennek egyik központi eleme egy intézményes, magántőkére és banki finanszírozásra is építő bérlakás-üzemeltetői piac kialakítása. A cél nem egy nagy, bürokratikus állami lakásügynökség létrehozása, hanem olyan szabályozási környezet megteremtése, amelyben a magánfejlesztők számára is kiszámíthatóvá válik a megfizethető bérlakások építése és üzemeltetése.

Vitézy Dávid
Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter
Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a
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Nem egy több ezer lakást kezelő, bürokratikus állami lakásügynökség létrehozása a célunk, hanem egy olyan átgondolt szabályozási környezet megteremtése, amely a magánszektor és a bankok számára is finanszírozhatóvá és biztonságossá teszi a megfizethető bérlakások építését

– fogalmazott Vitézy Dávid.

Az elképzelések szerint a piaci alapon épülő ingatlanfejlesztések mellett kedvezményes bérleti lehetőségek jelennének meg kiemelt közszolgálati dolgozók – például ápolók, rendőrök és tanárok – számára. A jogosultságot életkori és jövedelmi kategóriákhoz kötnék. A fejlesztők a Wekerle-programban kedvezményeket kaphatnának, ha beruházásaikba megfizethető bérlakás-komponenst is beépítenek.

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A kormány lakáspolitikai intézkedései között szerepel

  • az új lakásokra vonatkozó fix 3 százalékos, használt lakásokra 5 százalékos Wekerle Plusz hitelkonstrukció,
  • az 5 százalékos kedvezményes lakásáfa tartós beépítése az adórendszerbe,
  • Újraindul a lakástakarékpénztári rendszer is, magasabb adómentes megtakarítási limittel és emelt állami támogatással.

A kormány magántőkére és banki finanszírozásra építve teremtené meg a bérlakások piacát, az új lakások pedig elsősorban jó közlekedésű rozsdaövezetekben, például Rákosrendezőn épülnének.

A társasházak számára induló több mint 200 milliárd forintos energetikai felújítási program a Magyar Fejlesztési Bank közreműködésével valósul meg, a konstrukció uniós RRF-forrásokból és kvótabevételekből finanszírozná az épületek korszerűsítését. A panelházaknál lakásonként legfeljebb 4 millió forint, egyéb társasházaknál lakásonként legfeljebb 5 millió forint igényelhető forrás, Vitézy szavai szerint "brutális". Februárra várhatóan megjelenhetnek az első kiírások, a tárca már dolgozik egy banki konstrukció kidolgozásán, reményeik szerint a program 2027 első negyedévében elindulhat. A támogatás feltétele legalább 30 százalékos energetikai hatékonyságjavulás, de a programban az akadálymentesítés és a liftépítés is elszámolhatóvá válna.

Ezzel párhuzamosan előkészítik az intézményi bérlakásprogram jogi kereteit is. A megfizethető bérlakás és a bérlakás-üzemeltetés definícióját, valamint a magántőke bevonását ösztönző szabályokat a tervek szerint törvényi szinten rögzítenék.

Rozsdaövezetek és közlekedésorientált városfejlesztés

A lakásfejlesztések egyik fő terepét az állami tulajdonú, jó közlekedési adottságú rozsdaövezetek jelenthetik. A cél az, hogy a lakásépítés ne városszéli, infrastruktúrával rosszul ellátott területeken történjen, hanem olyan zónákban, ahol kötöttpályás közlekedés, közművek és városi szolgáltatások is rendelkezésre állnak.

Nem folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy egy lakásépítésre alkalmatlan, infrastrukturálisan ellátatlan városszéli rozsdaövezetet kiemelt beruházásnak nyilvánítanak, a közlekedési problémák megoldását pedig a városra terhelik

– mondta Vitézy.

Tömegközlekedés-orientált városfejlesztés, rozsdaövezet

Az építési szabályozásban bevezetnék a tömegközlekedés-orientált városfejlesztés, vagyis a Transit-Oriented Development elvét. Ez a jó kötöttpályás kapcsolatokkal rendelkező területeken ösztönözné a sűrítést és a lakásépítést. A kiemelő rendeletek helyébe új rendszer lépne, a Wekerle+ program feltételeit pedig inflációkövető valorizációval egészítenék ki. A Településrendezési Szerződések rendszerét is átalakítanák. Megtiltanák a készpénzes megváltást, a bevételeket pedig kizárólag közberuházásokra lehetne fordítani. Budapesten a kiemeléseknél kötelezővé tennék a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának egyetértését.

A fővárosi fejlesztési területek közül kiemelt szerepet kap Rákosrendező, ahol tervpályázati mesterterv alapján, állami és fővárosi együttműködésben készítenék elő a telkeket. Az elképzelés szerint a terület értéknövekedését követően vonnák be a magántőkét. Hasonló elvek szerint készülhet elő a Diákváros területe és Rákospalota-Újpest térsége is. Budapest mellett Debrecenben, Szolnokon és Győrben, utóbbi esetben a vasútállomás környezetében azonosítottak lakásfejlesztésre alkalmas rozsdaövezeti területeket. Magasépítés: múzeumok, várbeli beruházások, iskolák és kórházak A magasépítési beruházások koordinációjára a Várkapitányság átalakításával új szervezet jön létre.

A Hild Központ feladata a kiemelt rozsdaövezeti és magasépítési projektek összehangolása lesz.

A kormány újraindítja az Iparművészeti Múzeum felújításának tervezését, és kiírta a Közlekedési Múzeum újjáépítésének kivitelezési tenderét. A Budai Várban kivitelezőváltás zajlik, a korábbi alvállalkozói szerződések lezárásával. A Honvéd Főparancsnokság és a Budavári Palota A épületszárnyának belső funkcióiról munkacsoport dönthet, amelybe bevonják a Nemzeti Galériát, a Budapesti Történeti Múzeumot és az Országos Széchényi Könyvtárat is.

Az oktatási infrastruktúrában a gyömrői iskolaépítés újraindítása mellett a következő egy évben 12 új, 8-24 tantermes iskola tervezési és kivitelezési tenderét írják ki a budapesti agglomerációban. A felsőoktatási beruházásokat a Közérdekű Vagyonkezelő Alapítványok megszüntetésével és az egyetemek állami fenntartásba kerülésével újraprogramozzák. Az egészségügyi fejlesztések között szerepel a Dél-Budai Centrumkórház felülvizsgálata, a Honvédkórház bővítésének előkészítése, valamint egy kötöttpályás közlekedéssel megközelíthető Budai Centrumkórház elhelyezésének tervezése. „

Szeretnénk a mérnök és építész társadalom felé nyitni: több tervpályázatot írunk ki, a közbeszerzéseken nem egyetlen állandó nyertest választunk, és feloldjuk azt a gyakorlatot, hogy az állam kizárólag saját apparátusával végezze a lebonyolítást és a műszaki ellenőrzést

– mondta Vitézy.

Átszervezik az állami beruházások rendszerét Vitézy szerint az építőipar Magyarországon kettős szerkezetű: a lakásfelújításokat és kisebb vidéki projekteket végző kis- és középvállalkozások mellett az elmúlt évek állami megrendelésein megerősödött nagyvállalatok határozzák meg a szektort. Az Építési és Közlekedési Minisztériumban megörökölt működési modell ugyanakkor jelentősen lassította a beruházásokat: az előadás szerint a közbeszerzési eljárások korábban 160 lépésből álltak, a dokumentációk papíralapon keringtek a minisztérium több budapesti irodája között, és a bírálóbizottsági döntés után 40-70 nap is eltelhetett az aláírásig.

A korábbi beruházási intézményrendszer – köztük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Budapesti Fejlesztési Központ – a Fidesz-kormány alatti felszámolása jelentős kapacitásvesztést okozott.

Ennek pótlására a MÁV keretében több mint 100 fős, önálló közbeszerzési és adminisztratív hatáskörrel rendelkező beruházási szervezetet hoztak létre,

amely az EKM korábbi kapacitásának többszörösével dolgozik.

A MÁV-on belül felállított új szervezetbe tucatszám csábítjuk vissza azokat a beruházási szakembereket, akiket az állam az elmúlt négy-öt évben elüldözött, sok esetben külföldre

– tette hozzá Vitézy.

Vasúti beruházások: ezermilliárdos tenderhullám indul

A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének felgyorsítására a kormány a Baross Gábor-terv keretében 3500 milliárd forintnyi vasúti beruházás elindítására vállalhat kötelezettséget európai uniós források terhére. A következő hónapokban több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési kivitelezési közbeszerzés indulhat el, illetve több eljárás már folyamatban van.

eközben A MÁV saját beruházási keretét a kormány a korábbi évi 30 milliárd forintról 80 milliárd forintra emelte.

A forrásnövekedésből a sebességkorlátozások felszámolását, pályaforgalmi fejlesztéseket, kisebb állomások akadálymentesítését és épületfelújításait, köztük a Keleti pályaudvar homlokzati rekonstrukcióját finanszíroznák.

A Baross Gábor Terv projektjei között szerepel

  • a Budapest-Győr-Bécs fővonal Almásfüzitő és Komárom közötti szakaszának 160 km/h sebességre történő átépítése,
  • a Szeged-Kiskunfélegyháza vonal kétvágányúsítása és sebességemelése,
  • a Debrecen-Nyíregyháza szakasz teljes felújítása,
  • valamint a Hatvan-Füzesabony vonal újjáépítése.
  • A HÉV-hálózat felújítására 2027 első negyedévében írnák ki a kivitelezési tendereket.
  • A H5-ös, H6-os és H7-es vonalakon teljes infrastruktúra-felújítás készül.
  • A szentendrei vonalon Békásmegyeren mozgólépcső és lift épülhet,
  • a Margit hídnál és a Batthyány téren akadálymentesítést terveznek, az agglomerációs szakaszon pedig nyomvonal-korrekcióval egybekötött pályacsere valósulhat meg.
  • A ráckevei vonalon peronemeléseket és akadálymentesítést terveznek, alagútépítés nélkül.

A Déli Körvasút beruházását a korábbi közbeszerzési eljárás során azonosított szabálytalanságok miatt kellett felfüggeszteni. Vitézy szerint az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság vizsgálatai összefonódásokat tártak fel a tervezői költségbecslést végző cég és a nyertes kivitelező között, emellett a tételes költségbecslésekben is rendellenességeket találtak. A büntetőeljárást a NAV folytatja.

Az Európai Bizottság egyértelművé tette: ha nem hirdetünk új közbeszerzést a Déli Körvasútra, a beruházásra szánt uniós forrást végleg elveszíti az ország, és azt a többi tagállam között osztják újra

– mondta Vitézy.

Az új kivitelezési tender a tervek szerint 2025 első felében jelenhet meg, a munkálatok pedig 2028-ban indulhatnak újra. A Déli Körvasút harmadik üteme – a népligeti új megállóval és a ferencvárosi rendezőpályaudvar feletti vasúti híddal – mintegy 100 milliárd forintos nagyságrendű beruházás lehet. A Déli pályaudvar térségében a bevezető vágányok és a kis Gellérthegyi alagút átépítésére írnak ki kivitelezési tendert. A beruházás lehetővé tenné az emeletes motorvonatok közlekedését, ugyanakkor a pályaudvart mintegy háromnegyed évre le kell majd zárni. Később akár a pályaudvar épületének felújítása következhet,

magántőke bevonásával és kereskedelmi funkciók kialakításával.

Budapesti és agglomerációs közlekedési fejlesztések

A fővárosban és környékén több uniós forrásból megvalósítandó közlekedési projekt előkészítése indul. Ezek közé tartozik a 3-as metró északi meghosszabbítása Rákospalota-Újpestig, a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal kiépítése, a Budai Fonódó villamoshálózat folytatása a Kopaszi-gát felé, valamint a Kelenföld térségét érintő komplex infrastruktúra-fejlesztések. A budapesti közlekedésszervezési modellt a sűrű agglomerációra is kiterjesztenék.

Ez a Volánbusz által üzemeltetett sárga, kék és fehér buszos rendszerek egységesítését, valamint a HÉV-vonalak részben állami, részben fővárosi megrendelését jelentené. Ha a modell beválik, Szeged, Hódmezővásárhely, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Ózd, Kazincbarcika és Tiszaújváros térségében is alkalmazhatják. A vasúti elővárosi hálózatban a 71-es, Budapest-Veresegyház-Vác vonal felújítása kiemelt beruházási státuszt kapott, a kivitelezési tender Rákospalota-Újpest állomás megújításával együtt jelenhet meg. A 142-es, lajosmizsei vonal esetében az önkormányzati egyeztetések után indulhat a tender. Szolnok vasútállomása teljes átépítés előtt áll.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti bekötését koncessziós konstrukcióban tervezi az állam. A magánbefektetőtől mintegy 400 milliárd forint saját forrás bevonását várnák, amely a jegyáron felül szedett állomáshasználati díjakból térülne meg.

Bár Prágában és Brüsszelben működik a repülőtéri vasút magántőkéből történő megvalósítása, a hazai építőiparban a piaci kockázatokat ilyen mértékben vállaló befektetői jelenlét eddig ritkaságnak számított

– jegyezte meg Vitézy.

Közút: útfelújítások, hidak és az autópálya-koncesszió lezárása

A közúti szektorban jelentősen növelnék az útfelújítási keretet. A Magyar Közút Zrt. több mint 100 milliárd forint értékben írhat ki közbeszerzési eljárásokat útfelújítási munkákra. Ezzel párhuzamosan hídfelújítási program is indul: az országos közúthálózaton lévő 93 kritikus állapotú híd közül első körben 27 műtárgy felújítására írnak ki tendereket. A munkákat kisebb csomagokra bontanák, hogy kis- és középvállalkozások is indulhassanak. A korábbi nagyberuházások felülvizsgálata után három kiemelt projektről született döntés. A Mohácsi Duna-híd megvalósul, de a műszaki tartalmat 75 milliárd forinttal csökkentették, a korábban kiutalt 98 százalékos előlegeket visszakérték, a szerződéses struktúrát pedig átalakították.

Az M49-es gyorsforgalmi út építése folytatódik, de új ütemezéssel. Az M1-es autópálya sávbővítési munkáit folyamatban tartják, hogy elkerüljék a beruházás 1,5-2 éves leállását. A kormány előrehaladott tárgyalásokat folytat az autópálya-koncesszió lezárásáról. A tervek szerint 2027. április 1-től megszűnne a jelenlegi koncessziós modell, és a teljes magyar autópálya-hálózat üzemeltetését a Magyar Közút Zrt. venné vissza.

Az autópálya-hálózat működtetésének visszavételével a korábbi koncessziós költségek kevesebb mint negyedéből fogja tudni ellátni a feladatot a Magyar Közút, miközben a még előttünk álló 23 ezer milliárd forintnyi kifizetési kötelezettséget jelentő, túlárazott szerződéses rendszert lezárjuk

– mondta Vitézy.

A közúti fejlesztéseket a jövőben szigorúbb rangsorolásnak vetik alá. Mivel a klímavédelmi szabályok miatt ezekre a projektekre már nem hívhatók be uniós források, a beruházások kizárólag hazai költségvetésből finanszírozhatók. A Nemzeti Közlekedési Stratégián belül átfogó nemzetgazdasági haszonelemzés alapján döntenének a fejlesztések sorrendjéről, beleértve például a szegedi harmadik Tisza-híd vagy a fővárosi Galvani híd terveit.

Kivételt képez a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztése: ehhez megindították a szükséges kisajátítási és területszerzési eljárásokat, a kivitelezési tender kiírása pedig 2027 második felében várható.

A következő ciklus uniós forrásai

A fent elhangzottak mellett már elő kell készíteni a 2028-ban induló új hétéves uniós ciklus beruházásait is.

  • A vasúti szektorban elindulhat a pécsi és a szombathelyi fővonal fejlesztésének előkészítése, a budapesti hálózati és elővárosi fejlesztések tervezése,
  • a Debreceni Nagyállomás és a debreceni tram-train projekt előkészítése,
  • valamint a Kazincbarcika-Miskolc-Tiszaújváros tram-train vizsgálata.
  • Az energetikai szektorban a szélerőmű-pályázatok túljelentkezésére és az energiatárolói beruházások felfutására számítanak.
  • Az Országos Vízügyi Főigazgatóság működését az árvízvédelemről a vízmegtartási logika felé állítanák át.

A víziközmű-szektorban a hálózati veszteségek csökkentésére hónapokon belül 50 milliárd forintos uniós program indulhat, amelyet egy éven belül további, több tízmilliárd forintos beruházási csomag követhet.

Vitézy szerint tehát a cél az, hogy az állami beruházások rendszere egyszerre legyen gyorsabb, átláthatóbb és versenyképesebb, miközben a lakhatási, közlekedési és magasépítési programoknál nagyobb szerepet kapnak a tervpályázatok, a magántőke és a kiszámítható szakmai előkészítés.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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