Újabb 16 beruházástól vonta vissza a kiemelt státuszt a kormány

A kormány folytatja a korábban kiemeltté nyilvánított beruházások felülvizsgálatát, és az első kilenc projekt után most további 16 esetben szünteti meg a különleges eljárási és beépítési kedvezményeket - közölte csütörtökön este a Kormányzati Kommunikáció. A kiemelések megszüntetéséről szóló 491/2026. kormányrendelet is megjelent ennek megfelelően a Magyar Közlönyben.

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A döntés Budapesten a többi között érinti

a Gubacsi lakóparkot,

az Avico Parkot,

az Újbuda Center parkolójába és a Temesvár utcába tervezett fejlesztéseket,

az Árasztó-parti és zuglói Egyenes utcai projekteket,

a Góliát Szállót és Beluga Bay-t,

a Sofitel szálloda átépítését.

A fővárosi beruházások mellett

a Szolnok melletti elektrolitgyár,

az alsózsolcai akkumulátor-újrahasznosító,

az Érd–Budafok határán tervezett logisztikai fejlesztés és

az üllői lövész központ

vesztette el kiemelt státuszát.

A szakértői vizsgálatok sok esetben ugyanazt a problémát tárták fel: a kivételek megfelelő szakmai megalapozás, a szükséges közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra biztosítása, valamint érdemi önkormányzati egyeztetés nélkül születtek.

A kiemelt státusz megszüntetése nem jelent automatikus építési tilalmat,

és a már jogszerűen kiadott építési engedélyeket sem érvényteleníti. Ahol még nincs engedély, ott a további fejlesztéseknek a helyi építési szabályzathoz kell igazodniuk. A rozsdaövezeti besorolás megmarad, de ez nem jelent felmentést a helyi szabályok alól.

Ezzel párhuzamosan a kormány 33, korábban az Otthon Start keretében kiemelt lakásberuházást is külön felülvizsgál

az önkormányzatokkal és a beruházókkal együtt, figyelembe véve a Wekerle-program céljait - hívták fel a figyelmet.

A kormány megítélése szerint a kiemelt beruházás kivételes jogi eszköz, amelynek valódi közérdeket kell szolgálnia, nem a helyi érdekek megkerülését. Ezért olyan piaci szereplők beruházásait támogatja, amelyek a befektetői mellett társadalmi hasznot is hoznak, különösen a rozsdaövezeti területeken - hangsúlyozta a Kormányzati Kommunikáció közleménye.

A beruházások kiemelt státuszának a megszüntetéséről korábban a Népszabadság írt már:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 12. Egymás után törli a kormány a kiemelt beruházásokat, egy sor budapesti fejlesztés vált bizonytalanná

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