Mindenki erre kíváncsi most: 40 kérdés, 40 válasz az új felújítási programról

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Alapvető tudnivalók, célok és ütemezés

1. Mi az új Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel lényege?

A program egy kedvezményes hitelből és ahhoz kapcsolódó, utólagos tőkeelengedésből álló energetikai konstrukció. Családi házaknál 3 százalékos, társasházaknál és panelépületeknél 0 százalékos kamatozású hitellel számolnak. Az igénylő először hitelt vesz fel, majd a beruházás sikeres lezárása után az állam az ingatlan kiinduló energetikai állapotától függően a hitel tőketartozásának 0, 30 vagy 50 százalékát elengedheti. A támogatás célja nem általános lakásszépítés, hanem az épületek energiafogyasztásának érdemi csökkentése.

2. Kik jelentették be a programot, és kik felelnek a kidolgozásáért?

A program elindítását Magyar Péter miniszterelnök jelentette be 2026. október 20-án a parlamentben, a részleteket pedig 2026. október 27-én ismertette Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, valamint Kármán András pénzügyminiszterrel közösen. A pályázati felhívások kidolgozásáért a gazdasági és energetikai miniszter felel, a közlekedési és beruházási miniszter, a vidék- és településfejlesztési miniszter, továbbá civil és szakmai partnerek bevonásával.

3. Mekkora a program keretösszege, és hány lakás felújítása a cél?

A több mint 600 milliárd forintos uniós forrásból megvalósuló programmal 2030-ig több mint 120 ezer lakás energetikai korszerűsítését tervezik. A 2026. november 3-i Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat külön rögzíti, hogy a társasházi és panelprogrammal legalább 60 ezer lakást kívánnak elérni.

4. Milyen forrásból finanszírozzák a támogatást?

A konstrukciót uniós forrásokból, konkrétan a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz, vagyis a KEHOP Plusz keretéből, valamint az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó kvótabevételek terhére tervezik finanszírozni. Lebonyolítóként a Magyar Fejlesztési Bankot és a vele jogviszonyban álló pénzintézeteket jelölték meg.

5. Mikor indul a program a különböző igénylők számára?

A program két ütemben rajtol. A magánszemélyeknek szóló Wekerle+ Családi Ház Program várhatóan 2027 februárjában indul, míg a társasházaknak és lakásszövetkezeteknek szóló Wekerle+ Társasházi és Panel Program indulása 2027 márciusában várható. A beadott pályázatokat a tervek szerint 2027 második negyedévétől folyamatosan bírálják el.

6. Meddig lesz elérhető a támogatás?

A programot a jelenlegi tervek szerint 2030-ig működtetik. Bár jelezte a kormány, hogy szükség esetén megemelik a keretösszeget, a támogatási keret nem korlátlan, és egy műszakilag megalapozott felújítás előkészítése időigényes, ezért az érdeklődőknek érdemes már a hivatalos rajt előtt megkezdeniük a felkészülést. Energetikai tanúsítványra, műszaki koncepcióra, árajánlatokra, társasházaknál közgyűlési döntésekre, a hitelhez pedig megfelelő pénzügyi háttérre is szükség lehet.

7. Milyen előkészítési határidőket szabott meg önmaga számára a kormány?

A kormányhatározat három fontos előkészítési határidőt rögzít. 2026. november 30-ig kell előterjesztést készíteni a KEHOP Plusz éves fejlesztési keretének szükséges módosításáról. 2026. december 15-ig kell kidolgozni a részletes pályázati felhívásokat és a szakemberek előminősítési rendszerét. 2027. február 28-ig pedig ki kell alakítani a támogatások igénylését lehetővé tevő eljárásrendet. Ezek előkészítési határidők, a tényleges beadási kezdőnapokat majd a részletes felhívások rögzíthetik.

Jogosultság és ingatlantípusok

8. Milyen típusú ingatlanokra vehető igénybe a családi házas program?

A lakossági ágon családi házak, sorházak, ikerházak, valamint kis lakásszámú társasházak egyedi fűtésű lakásainak energetikai korszerűsítésére lehet pályázni. Ezeknél magánszemélyek lehetnek az igénylők.

9. Mi a helyzet a kis lakásszámú társasházak lakásaival?

Bár társasházi formában működnek, a kis lakásszámú épületek egyedi fűtésű lakásai a jelenlegi információk szerint a lakossági ágon, magánszemélyek által vonhatók be a programba. Ez azért fontos, mert rájuk nem feltétlenül ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a nagy társasházakra vagy panelépületekre.

10. Nagyobb társasházak egyedi lakásaira is lehet egyénileg pályázni?

Jelen állás szerint nem. A társasházi ágon hagyományos, jellemzően téglaépítésű társasházak, panelépületek és lakásszövetkezetek közös erővel vehetnek részt. Ebben a konstrukcióban nem az egyes lakástulajdonosok önállóan, hanem maga a társasház vagy a lakásszövetkezet lehet a pályázó és a hitel felvevője. A döntéshez várhatóan közgyűlési határozatra és előkészített műszaki-pénzügyi tervre lesz szükség, a döntést a kormány a társasházi törvény módosításával szeretné megkönnyíteni.

11. Van-e életkori, családi állapotra vagy gyermekvállalásra vonatkozó megkötés?

A jelenlegi információk szerint nincs. A cselekvőképes magánszemélyek életkortól, családi állapottól, házasságtól vagy gyermek meglététől függetlenül igénybe vehetik a támogatást. Ez lényeges különbség több korábbi otthonteremtési programhoz képest. A hitelfelvételhez kapcsolódó jövedelmi elvárásokat ugyanakkor a részletes kiírások és a banki feltételek tisztázhatják.

12. Számít-e, hogy az ország melyik településén található az ingatlan?

A jogosultság nem függ attól, hogy az ingatlan milyen településtípuson található. A program településtípustól és földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül elérhető lehet, de a végleges technikai és eljárási feltételeket a pályázati kiírások rögzíthetik.

Pénzügyi feltételek: hitelösszeg, kamat, futamidő és önerő

13. Mekkora hitel vehető fel családi házra, és milyen kamattal?

Családi házak esetében legfeljebb 15 millió forint hitel igényelhető. A hitel a teljes, jelen állás szerint 15 éves futamidő alatt fix 3 százalékos kamatozású lenne. Ha az ingatlan a legrosszabb energetikai kategóriából indul, a beruházás lezárása után a tőketartozás akár 50 százalékát is elengedhetik, ami maximális hitelösszegnél legfeljebb 7,5 millió forint tőkeelengedést jelenthet.

14. Milyen pénzügyi feltételek vonatkoznak a téglaépítésű társasházakra?

Hagyományos, téglaépítésű társasházaknál lakásonként legfeljebb 5 millió forintos finanszírozási kerettel lehet számolni. Az eddigi bejelentések alapján ez 0 százalékos kamatozású, 15–20 éves futamidejű hitelkonstrukcióként jelenhet meg, amelynek egy része a beruházás végén elengedhető. A maximális hitelelengedés lakásonként 2,5 millió forint lehet.

15. Mekkora összeg és milyen feltételek érhetők el panelépületeknél?

Panelépületek esetében lakásonként legfeljebb 4 millió forintos finanszírozási kerettel számolhatnak az érintettek. Az eddigi információk szerint ez is 0 százalékos kamatozású, 15–20 éves futamidejű konstrukció lenne. A maximális hitelelengedés lakásonként 2 millió forint lehet.

A Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel feltételei Családi ház Tégla társasház Panel társasház Maximális hitelösszeg lakásonként 15 millió Ft 5 millió Ft 4 millió Ft Maximális önerő lakásonként 5%, max 500e Ft 200e Ft 200e Ft Futamidő 15 év 15-20 év 15-20 év Fix kamat 3% 0% 0% Elengedhető hitel aránya 0%, 30% vagy 50% 0%, 30% vagy 50% 0%, 30% vagy 50% Maximális hitelelengedés összege lakásonként 7,5 millió Ft 2,5 millió Ft 2 millió Ft Forrás: Portfolio-összefoglaló

16. Mekkora önerőre van szükség a pályázathoz?

Családi házaknál az elvárt önerő mértéke 5 százalék, de legfeljebb 500 ezer forint. Téglaépítésű társasházaknál és panelépületeknél egységesen lakásonként 200 ezer forint önerővel kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a beruházás nem kizárólag támogatott forrásból valósul meg.

17. Hogyan kell érteni az önerőt a hitelösszeghez képest?

Az önerőt minden esetben a hitelösszegen felül kell biztosítani. Ha tehát egy családi házra felveszik a maximális 15 millió forintos hitelt, akkor az 500 ezer forintos önerővel együtt a teljes beruházási érték 15,5 millió forint lehet. Társasházi lakásoknál a lakásonkénti 200 ezer forint szintén a finanszírozási kereten felül értendő.

Vissza nem térítendő támogatás, tőkeelengedés és törlesztés

18. Hogyan működik a vissza nem térítendő támogatás a gyakorlatban?

A vissza nem térítendő támogatás nem klasszikus, előre kiutalt támogatásként működik. Az igénylő először hitelt vesz fel, majd a beruházás sikeres befejezése és a legalább 30 százalékos energiamegtakarítás igazolása után az állam a felvett hitel tőketartozásának meghatározott részét elengedi. Ez az elengedett tőkerész tekinthető tényleges vissza nem térítendő támogatásnak. A fennmaradó tőketartozást — és családi házaknál a 3 százalékos kamatot — a futamidő alatt kell törleszteni.

19. Mitől függ, hogy a hitel hány százalékát engedi el az állam?

Az elengedés mértéke 0, 30 vagy 50 százalék lehet, és az ingatlan felújítás előtti, kiinduló energetikai besorolásától függ. Az alapelv az, hogy minél rosszabb energetikai állapotból indul egy épület vagy lakás, annál magasabb támogatási arányra lehet jogosult.

20. Milyen energetikai besorolásnál járhat a maximális, 50 százalékos hitelelengedés?

A legrosszabb, H–I kezdeti energetikai besorolású ingatlanoknál engedhetik el a tőketartozás 50 százalékát. Egy 5 millió forintos hitelnél ez 2,5 millió forint tőkeelengedést jelenthet. Családi házaknál a maximális, 15 millió forintos hitelnél az elengedhető tőkerész legfeljebb 7,5 millió forint lehet.

21. Mi történik a közepes, D–G besorolású ingatlanokkal?

A közepes energetikai állapotú, D–G kezdeti besorolású épületeknél és lakásoknál a tőketartozás 30 százalékát engedheti el az állam. Egy 5 millió forintos hitel esetében ez 1,5 millió forint tőkeelengedést jelent, vagyis 3,5 millió forint tőketartozás marad fenn. Családi házaknál ehhez a fennmaradó tőkéhez a 3 százalékos kamat is társul.

22. Pályázhatnak-e a már eleve jó, A–C besorolású ingatlanok tulajdonosai?

Az A–C besorolású ingatlanokkal kizárólag a családi házas programban lehet részt venni. Esetükben tőkeelengedés nem jár, tehát a támogatási arány 0 százalék, de a program előnyét a kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású hitel jelentheti. Társasházak és panelépületek A–C besorolással várhatóan nem indulhatnak, mivel a társasházi programokról szóló kormányhatározat 30 és 50 százalék közötti támogatási sávot rögzít.

23. A magyar lakásállomány mekkora része esik az egyes támogatási kategóriákba?

A hazai ingatlanállomány 46,8 százaléka a legrosszabb, H–I kategóriába tartozik, vagyis energetikai kiinduló állapota alapján elvileg a legmagasabb, 50 százalékos támogatási sávba eshet. A közepes, D–G sávba a lakások 45 százaléka tartozik, ezeknél 30 százalékos tőkeelengedés várható. A legjobb, A–C besorolással az ingatlanok mindössze 8,2 százaléka rendelkezik; ezeknél családi házak esetében tőkeelengedés nélkül, de kedvezményes hitellel lehet számolni.

24. Forintban kifejezve mennyi a maximálisan elengedhető összeg lakásonként?

Maximális hitelösszeg és 50 százalékos elengedés esetén családi házaknál legfeljebb 7,5 millió forint, téglaépítésű társasházaknál lakásonként 2,5 millió forint, panelépületeknél pedig lakásonként 2 millió forint alakulhat vissza nem térítendő támogatássá. Ezek az összegek a maximális finanszírozási keret és a legmagasabb támogatási arány mellett értendők.

25. Mekkora havi törlesztőrészletre számíthatnak a családi házat felújítók?

A jelenleg ismert paraméterek alapján, a maximális 15 millió forintos hitellel, 15 éves futamidővel, 3 százalékos kamattal és a támogatás jóváírásáig feltételezett türelmi idővel számolva 0 százalékos elengedésnél a havi törlesztő körülbelül 103 600 forint lehet. 30 százalékos elengedésnél nagyjából 72 500 forinttal, 50 százalékos elengedésnél pedig körülbelül 51 800 forinttal lehet számolni. Ezek nem végleges banki ajánlatok, hanem az eddig ismert feltételekből számított becslések.

26. Mekkora törlesztővel számolhatnak a téglaépítésű társasházak lakói?

A maximális, lakásonkénti 5 millió forintos, 0 százalékos kamatozású hitel 15 éves futamidő mellett elengedés nélkül nagyjából 27 800 forintos havi terhet jelentene lakásonként. 30 százalékos elengedés után a havi részlet körülbelül 19 400 forint, 50 százalékos elengedés után pedig mintegy 13 900 forint lehet. Fontos, hogy a társasházi futamidő 15–20 év lehet, így 20 éves futamidő mellett a havi teher alacsonyabb lehet.

27. Mekkora lehet a várható havi törlesztőrészlet a panellakások esetében?

A lakásonkénti 4 millió forintos maximális finanszírozás 15 éves futamidőre, 0 százalékos kamattal számolva elengedés nélkül körülbelül 22 200 forintos havi terhet jelentene. 30 százalékos támogatás után a havi törlesztő nagyjából 15 600 forint, 50 százalékos támogatás után pedig mintegy 11 100 forint lehet lakásonként. Ezek a számok szintén becslések, a végleges törlesztési szabályokat és a tényleges futamidőt a részletes kiírások és a finanszírozói feltételek pontosíthatják.

Törlesztőrészlet 15 éves futamidő mellett (a támogatás kifizetéséig türelmi időt feltételezve) Maximális hitelösszeg mellett Családi ház Tégla társasház Panel társasház 0% elengedésével 103 587 Ft 27 778 Ft 22 222 Ft 30% elengedésével 72 511 Ft 19 444 Ft 15 556 Ft 50% elengedésével 51 794 Ft 13 889 Ft 11 111 Ft Forrás: Portfolio-számítás

Elszámolható munkálatok és műszaki előírások

28. Mekkora energiamegtakarítást kell elérni a felújítással? A program alapfeltétele, hogy a beruházással az érintett ingatlan vagy épület a kiinduló állapothoz képest legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítást érjen el. Ezt nem becsléssel, hanem energetikai tanúsítványokkal kell igazolni.

29. Miért kulcsfontosságú az energetikai tanúsítvány?

Két hivatalos energetikai tanúsítványra is szükség lesz: egyet a felújítás előtt, egyet pedig a kivitelezés lezárása után kell elkészíttetni. A nyitó tanúsítvány határozza meg az ingatlan kezdeti energetikai besorolását, vagyis azt, hogy 0, 30 vagy 50 százalékos tőkeelengedés jöhet-e szóba. A záró tanúsítvány igazolja, hogy teljesült-e a legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítás.

30. Milyen munkálatok támogathatók családi házaknál?

Családi házaknál finanszírozható lehet a hőszigetelés, a nyílászárócsere, a világítás és az árnyékolás korszerűsítése, a használati melegvíz-rendszer megújítása, hőszivattyú vagy hatékony split klíma telepítése, hőszabályozó radiátorszelepek felszerelése, valamint korlátozott mértékben (lásd alább) napelem telepítése. Emellett a tervezés, a műszaki ellenőr és a pályázati tanácsadás költsége is elszámolható lehet.

31. Milyen energetikai munkák számolhatók el társasházaknál és panelépületeknél?

Társasházaknál és panelépületeknél elszámolható lehet a hőszigetelés, a nyílászárócsere, a világítás-, árnyékolás- és melegvíz-rendszer korszerűsítése, hőszivattyú és hőszivattyús klíma telepítése, napelem telepítése, távhős épületeknél a hőközpontcsere vagy a távhőre való rácsatlakozás, a házközponti fűtés megújítása, valamint költségmegosztók és termosztatikus radiátorszelepek felszerelése. A végleges elszámolható munkák körét a részletes pályázati felhívások pontosíthatják.

32. Támogatható-e a társasházi liftek felújítása és az akadálymentesítés?

Igen, a társasházi program sajátossága, hogy a klasszikus hőtechnikai és gépészeti munkákon túl a lift energetikai korszerűsítése, valamint az épület akadálymentesítése is elszámolható lehet. Az akadálymentesítésnél ugyanakkor külön korlátot kell figyelembe venni.

33. Milyen mértékű korlátok vonatkoznak a napelemre és az akadálymentesítésre?

Családi házak esetében a napelemek telepítése legfeljebb a támogatás 20 százalékáig számolható el. Társasházaknál az akadálymentesítés költsége eshet ugyanilyen korlát alá, vagyis legfeljebb a támogatás 20 százalékáig lehet elszámolható. A programban a fő hangsúly az épületek energiaigényének csökkentésén és a komplex energetikai korszerűsítésen van.

34. Gázkazán cseréjére felhasználható a támogatás?

A kormány jelzései alapján nem. Gázkazán vásárlása és beépítése sem a családi házas, sem a társasházi konstrukcióban nem támogatható. A támogatható technológiák között ezzel szemben szerepelhet például a hőszivattyú és a hatékony split klíma.

35. Elszámolhatók-e a tervezési és szakértői költségek?

Igen, mind a lakossági, mind a társasházi ágon elszámolható lehet a műszaki tervezés, a műszaki ellenőr és a pályázati tanácsadás díja. Ez nagy segítség lehet, mert a legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítás pontos kiszámításához és eléréséhez komoly szakmai előkészítésre van szükség.

Ügyintézés, lebonyolítás és felkészülés

36. Hol lehet majd igényelni a hiteleket, és hogyan oszlik meg a feladat a bankok között?

A program lebonyolítója a Magyar Fejlesztési Bank és a vele szerződésben álló pénzintézetek lesznek. Az igénylések a kibővített MFB Pont hálózaton keresztül lesznek elérhetők, de a bejelentések szerint a programnak lehet olyan része is, amelyben kereskedelmi bankok nyújtják a hitelt. Piaci információk alapján a családi házak 3 százalékos hiteleit a kereskedelmi bankok nyújthatják, míg a 0 százalékos társasházi hitelek várhatóan közvetlenül az MFB-hez kapcsolódnak. A pontos intézményi lebonyolítást a részletes kiírások tisztázhatják.

37. Milyen szakmai segítséget kapnak a pályázók az adminisztrációhoz?

A kormány egyszerűsíteni kívánja a nyitó és záró energetikai tanúsítványok beszerzését, az energiaügynökség pedig külön információs honlapot indít. Emellett országosan 70–80 régiós szakértőt terveznek bevonni, akik a tervezéstől a megvalósításig segíthetik a pályázókat a megfelelő műszaki csomag összeállításában, a 30 százalékos energiamegtakarítás elérésében és az adminisztrációban.

38. Bárkit megbízhatunk a kivitelezéssel, vagy lesznek megkötések?

Minden elszámolni kívánt költséget hivatalos számlával kell igazolni, így a számla nélküli munkavégzés és a nem dokumentált költségek biztosan nem lesznek elszámolhatók. Emellett a kormány előminősítési rendszert vezet be a kivitelezési dokumentációt készítő tervezőkre és a kivitelező vállalkozókra, hogy biztosítsa a minőségi munkát, valamint az építészeti és településképi illeszkedést. A házilagos kivitelezés elszámolhatóságát a részletes pályázati feltételek tisztázhatják. Az biztos, hogy nem lehet akárkit megbízni a pályázaton elszámolt munkálatok elvégzésével.

39. Milyen részletszabályok nem ismertek még a jelenlegi bejelentések alapján?

A részletes pályázati kiírásoknak kell még tisztázniuk többek között a magánszemélyek hitelfelvételéhez szükséges pontos jövedelmi elvárásokat, a hitelképességi vizsgálat szabályait, a hitel rendelkezésre tartási és türelmi idejét, a finanszírozás technikai menetét, a társasházi döntéshozatal pontos követelményeit, valamint az elszámolható költségek végleges körét. Ezért a most ismert feltételek még csak keretszabályoknak tekinthetők.

40. Mit érdemes már most megtenniük a családi házak tulajdonosainak és a társasházaknak?

A családi házas érdeklődőknek érdemes átgondolniuk az energetikai szempontból leghatékonyabb műszaki lépéseket, bekérniük előzetes árajánlatokat, félretenniük a szükséges önerőt, és a beruházásról szóló döntés meghozatala után energetikai szakemberrel felméretniük az épület jelenlegi állapotát. Társasházaknál a legfontosabb a lakóközösség felkészítése: a közgyűlési döntések, a műszaki koncepció és a pénzügyi terv elfogadása hónapokat vehet igénybe. A közös képviselőknek és a lakóknak ezért célszerű már a részletes kiírások megjelenése előtt elindítaniuk az egyeztetéseket.

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