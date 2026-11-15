Drasztikus lépésre készül a kormány a Balaton-parton

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Az elmúlt évtizedekben számos olyan beruházás valósult meg a tóparton, amely megfelelt ugyan az akkori előírásoknak, ám

figyelmen kívül hagyta a táj értékeit, a helyi lakosok érdekeit, valamint a térség infrastruktúrájának teherbíró képességét.

A tárcavezető ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy

a Balaton nem egyszerűen ingatlanfejlesztési terület, hanem Magyarország egyik legfontosabb természeti és kulturális öröksége.

A kormány honlapján november 21-ig véleményezhető jogszabálytervezet értelmében a vízparti területeken főszabályként nem lehet majd növelni a megengedett beépítettséget és az épületmagasságot, ahogyan az előírt zöldfelületi arány csökkentésére sem lesz lehetőség. A természeti és építészeti értékek megóvása érdekében a kormány jogosultságot kapna arra is, hogy meghatározott területeken legfeljebb három évre változtatási, telekalakítási vagy építési tilalmat rendeljen el. A módosítás mindezek mellett erősíti a Balaton-part közhasználatának védelmét, valamint az állam és az önkormányzatok elővásárlási jogát a vízparti ingatlanok esetében.

A javaslat alapján létrehoznának egy önálló Balatoni Építészeti Tervtanácsot is, amely a balatoni főépítész irányításával vizsgálná a régió jelentősebb beruházásait. A tervezet továbbá szigorúbb előírásokkal védené a természetes partszakaszokat, a közstrandokat és kiemelten a nádasokat.

Nem az a célunk, hogy a Balatonnál ne lehessen fejleszteni, hanem az, hogy a fejlesztések alkalmazkodjanak a Balatonhoz, és ne a Balatont alakítsuk át minden új beruházás kedvéért, főleg nem a vízparti természeti sáv kárára

– emelte ki a szigorítások kapcsán a miniszter.

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