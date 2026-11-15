Fellendülés előtt még egy kis lejtmenet: itt vannak az építőipari piaci szereplők baljós várakozásai

A hazai építőipar szereplői nem gyors fellendülésre, hanem elhúzódó kivárásra és mélyebb átrendeződésre számítanak, derül ki a Future of Construction 2026 konferencia közönségszavazásából. A válaszadók majdnem fele átrendeződést vár, közel háromnegyedük pedig a következő évek bizonytalan megrendelésállományát tartja a legnagyobb tehernek. Bár a digitális eszközök, a BIM és a mesterséges intelligencia egyre inkább jelen vannak, használatuk sok helyen még esetleges, és sokan továbbra is Excelre támaszkodnak. A szakma szerint a fejlődés legnagyobb akadálya nem a pénz, hanem a szervezeti kultúra, a bizalomhiány és a legolcsóbb ajánlatot előnyben részesítő megrendelői gyakorlat. Összességében a szakma nem feltétlenül sokkszerű összeomlást érzékel, inkább elhúzódó bizonytalanságot, kivárást és lassú alkalmazkodást. A Portfolio olvasói körében végzett gyorsfelmérés is azt erősíti meg, hogy az ágazat problémáinak jelentős része nem technológiai, hanem bizalmi és működési természetű.

Építőipar 2027 Átalakuló építőipar! Mi jön most? - Írjuk újra közösen a szektor alapjait!

A hazai építőipar szereplői nem gyors fellendülésre, hanem elhúzódó kivárásra és mélyebb átrendeződésre számítanak - ez derül ki legalábbis a Future of Construction 2026 közönségszavazásából. A konferenciáról itt tudósítottunk, és ebben a cikkben az ott feltett kérdésekre Mentiméteren adott válaszokat összesítjük. Az összefoglaló utolsó táblázatában pedig a Portfolio csütörtöki rapid minikutatásának eredményét is közöljük.

Átrendeződés vagy lefagyás? Erre számít most a szakma

Arra a kérdésre, hogy mi jön most a hazai építőiparban, a legtöbben nem gyors fellendülést, hanem valamilyen mélyebb szerkezeti változást várnak.

A válaszadók majdnem fele szerint átrendeződés, „újrahuzalozás” következik, vagyis a piac szereplői, működési modelljei és erőviszonyai is átalakulhatnak.

Ettől alig marad el azok aránya, akik szerint inkább lefagyás és lassú felolvadás jöhet. Ez alapján a közönség jelentős része nem egy hirtelen fordulatban, hanem elhúzódó, fokozatos alkalmazkodásban gondolkodik.

A pesszimistább forgatókönyvek is láthatóan jelen vannak: a válaszadók ötöde körbetartozásokra és bedőlésekre számít, néhányan egyenesen tisztítótűzről beszélnek. Ezzel szemben a látványosan optimista válaszok kisebbségben maradtak: a hatékony, versenyző, megtisztuló építőipar aranykorát csak 14% választotta, a pillanatnyi leállás utáni gyors újraindulást pedig még kevesebben tartják valószínűnek. A kép tehát kettős: a szakma nem feltétlenül összeomlást vár, de

abban széles körű az egyetértés, hogy a következő időszak nem a változatlan működésről fog szólni.

A legnagyobb teher: a bizonytalan megrendelésállomány

A második kérdés még egyértelműbb képet adott arról, hogy mitől tartanak leginkább az építőipari szereplők. A válaszadók majdnem háromnegyede szerint a következő évek egyelőre bizonytalan megrendelései jelentik a legnagyobb terhet a hazai építőipar számára. Ez messze kiemelkedik a többi válasz közül, és jól mutatja, hogy az ágazatban a kiszámíthatóság hiánya ma kulcskérdés. Nem pusztán arról van szó, hogy kevés a munka, hanem arról is, hogy a szereplők nehezen látják előre, milyen volumenű, milyen típusú és milyen finanszírozású projektekre lehet számítani a következő években. A második legtöbb szavazatot az elmúlt másfél évtized hagyatéka kapta, ezt 40% jelölte meg. Ez arra utal, hogy a közönség szerint a jelenlegi problémák egy része nem friss fejlemény, hanem korábbi piaci, intézményi és működési minták következménye.

A válaszadók kevesebb, mint harmada a világ általános kiszámíthatatlan működését tartja jelentős tehernek, vagyis a geopolitikai, finanszírozási, inflációs és ellátási láncokkal kapcsolatos bizonytalanságok is érezhetően beszivárogtak az ágazati gondolkodásba. Ehhez képest a tudatos tisztulás/tisztítás 15%-kal, a globális klímaváltozás 11%-kal, míg "a funkciójukat elvesztő vadászkastélyok" mókás felvetés csak 5%-kal szerepeltek a válaszok között.

A következő szekció a konferencián saját előadói időt kapott, a címe Digitális érettségfelmérés élőben! - Nézzük meg hol tart az építőipar techpulzusa! - ennek során Kalmár Zoltán, a Proptechzoom.com alapítója és Proptech strategic expert interaktív, élő felmérés keretében a közönséggel együtt térképezte fel, hogy hol tart ma az építőipar a digitalizációban, a BIM alkalmazásában és a mesterséges intelligencia használatában.

1. Akik válaszoltak: erős kivitelezői és mérnöki jelenlét

A közönség összetétele alapján a válaszok mögött kifejezetten sokszínű építőipari szakmai bázis állt. A legnagyobb csoportot a generálkivitelezők és kivitelezők adták a konferencia válaszadói közül. Az ábrán látható megoszlásban a további kategóriák, a projektmenedzsmenttel és mérnöki tanácsadással foglalkozó szereplők, a szállítók és szakipari alvállalkozók, a tervezők és mérnöki irodák, a beruházók és fejlesztők, a technológiai szereplők, illetve az FM/PM technológiai szereplők láthatóak.

2. Digitalizáció: már nem csak Excelből áll az építőipar, de még sokan ott tartanak

A válaszok alapján a hazai építőiparban már széles körben jelen vannak a digitális eszközök, de a használatuk még nem egységes. A legtöbben projektmenedzsment-szoftvereket, BIM-eszközöket, dokumentumkezelő platformokat és ERP-rendszereket használnak, vagyis a digitalizáció már nemcsak a tervezésben, hanem a projektkontrollban és az adminisztrációban is megjelent. Ugyanakkor még mindig sokan vannak, akiknél a működés főként Excelre épül, a fejlettebb megoldások, például a drónos vagy 3D felmérések pedig egyelőre kevésbé elterjedtek.

3. Már sokféle szoftvert használ az építőipar, de az Excel még mindig tartja magát

A válaszok alapján a projektmenedzsment-szoftverek, a BIM-eszközök, a dokumentumkezelő platformok és az ERP-rendszerek is viszonylag széles körben jelen vannak a hazai építőiparban. Emellett a helyszíni mobilappok használata is megjelent, például ellenőrzésekre vagy hibajegyek kezelésére. Ugyanakkor továbbra is sokan vannak, akik egyik felsorolt rendszert sem használják, vagy főként Excelre támaszkodnak, miközben a fejlettebb megoldások, például a drónos, 3D-s vagy point cloud alapú felmérések még kevésbé elterjedtek.

4. A BIM még messze nem alapműködés

A BIM jelen van a piacon, de még nem vált általános iparági sztenderddé. A válaszadók jelentős része egyáltalán nem használ BIM-et, akik pedig igen, azoknál is sokszor csak a tervezési fázisban jelenik meg. Jóval kevesebben vannak azok, akik a kivitelezés során is dolgoznak vele, az üzemeltetésbe vagy digital twin szintre pedig csak szűk kör jutott el. Vagyis a BIM ma még inkább részleges eszközhasználat, mint teljes projektéletciklust lefedő működési modell.

5. Az AI-t már szinte mindenki próbálgatja, de szervezetten kevesen használják

Az AI esetében nem az érdeklődés hiánya a fő probléma, hanem a szervezettség. A válaszok alapján sokan már használnak olyan eszközöket, mint a ChatGPT vagy a Copilot, de jellemzően egyéni szinten, nem vállalati folyamatokba beépítve. A konkrét munkafolyamatokba integrált AI-használat, például a tervek ellenőrzése vagy a riportolás automatizálása még ritkább. Ez alapján az építőipar nem zárkózik el az AI-tól, inkább még keresi annak helyét a napi működésben.

6. Nem a pénz a legnagyobb akadály, hanem az emberek és a szervezeti kultúra

A digitalizáció legnagyobb akadályát a válaszadók nem elsősorban a pénzben látják, hanem az emberekben és a szervezeti kultúrában. A technológiai átállást sok helyen a megszokott működéshez való ragaszkodás, az időhiány, a tudáshiány és a rendezetlen adatok nehezítik. A beruházási költség ehhez képest kevésbé tűnik meghatározó korlátnak.

7. A következő évben az AI és a képzés lehet a fő beruházási irány

A válaszok alapján a következő 12 hónapban a legtöbben AI-eszközök bevezetésébe, illetve képzésbe és belső digitális kompetenciafejlesztésbe fektetnének. Emellett a projektmenedzsment-platformok is fontos fejlesztési területnek látszanak, míg a helyszíni digitalizáció, a BIM fejlesztése és az ESG-adatgyűjtés kisebb hangsúlyt kapott. Beszédes, hogy csak nagyon kevesen mondták azt, hogy egyelőre nem terveznek új beruházást.

Stagnálás az építőiparban, de az összeomlásnál erősebb narratíva a kivárás

A saját területük helyzetét értékelve a válaszadók többsége nem növekedésről, hanem kivárásról számolt be. A többség szerint jelenleg stagnálás, kivárás jellemzi az építőipart a saját területükön. A második legnagyobb csoport ennél pesszimistább: a válaszadók negyede úgy látja, hogy az ágazat az elvárások alatt teljesít, és még lejjebb megy. Ez alapján jelentős részük nem lát gyors fordulatot a piacon, a legalább mérsékelten optimista válaszok kisebbségben maradtak. 12% szerint lassú javulás látszik, de még türelemre van szükség, míg 2% azt mondta, náluk végig stabil volt a helyzet. Mindössze 1% jelezte, hogy már az elvárások szerint növekednek.

Ez az eredmény jól illeszkedik az első chartok üzenetéhez: a szakma nem feltétlenül sokkszerű összeomlást érzékel, inkább elhúzódó bizonytalanságot, kivárást és lassú alkalmazkodást.

Nem elsősorban technológia kellene, hanem bizalom és jobb projektmodell

A projektszereplők közötti együttműködés és hatékonyság javításánál

a válaszadók legnagyobb része nem digitális eszközt, hanem bizalmi és működési fordulatot tartana a legfontosabbnak.

52% szerint a bizalom és a közös célok erősítenék leginkább az együttműködés minőségét. Nagyon közel végzett ehhez az integrált szerződési modellek, a korai tervezői és kivitelezői bevonás, illetve a design-build szemlélet támogatottsága, amelyet 44% jelölt meg. Ez arra utal, hogy a piac szerint a hatékonysági problémák jelentős része már a projektek előkészítésénél és szerződéses struktúrájánál eldől. Szintén magas, 43%-os arányt kapott a kiszámítható állami szabályozás és a minőségalapú megrendelés. Ez azt mutatja, hogy az ágazat szereplői a piaci együttműködés mellett a megrendelői és szabályozói oldaltól is kiszámíthatóbb működést várnának.

Robot az engedélyezésben? Igen, de emberi kontrollal

Boros Anita, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, és a Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont központvezetője előadásában érdekes kérdést tett fel, amely a mesterséges intelligencia és az automatizáció iránti nyitottságot hivatott bolygatni. A válaszadók többsége pedig vevő volt erre: bizonyos feltételekkel rábízná saját lakóháza építési engedélyezését egy „robotra”.

A legtöbben viszont csak azzal a feltétellel tették ezt, ha a döntést szükség esetén ember felülvizsgálhatja. Ez a válasz jól mutatja az AI-val kapcsolatos általános iparági attitűdöt: a szakma nyitott az automatizációra, de nem szeretné teljesen kiengedni az emberi kontrollt a rendszerből. 22% csak a tervek ellenőrzését bízná rá a mesterséges intelligenciára, az engedélyről viszont szerintük továbbra is embernek kellene döntenie. 11% ennél is bátrabb: ha az AI gyorsabb és pontosabb, akár önállóan is dönthetne. A teljes elutasítás kisebbségben maradt: 8% mondta azt, hogy sem az ellenőrzést, sem a döntést nem bízná mesterséges intelligenciára.

Portfolio olvasói mini-kutatás

A konferencia napján az olvasók egy rapid felmérésben vehettek részt, hat iparági témakörben válaszolhattak, 1-től 5-ig terjedő skálán értékelve az állításokat az építőipar működéséről. Ennek eredményeit a szöveges összesítés alatt egy táblázatban is összefoglaltuk.

1. A legerősebb egyetértést az az állítás kapta, hogy az építőiparban a legolcsóbb ajánlat gyakran a legdrágább választás. Ez 4,1 pontos átlagot ért el. Ez azt jelzi, hogy a szakma szerint a legalacsonyabb árra épülő kiválasztás sok esetben hosszabb távon rosszabb eredményhez vezet: minőségi problémákhoz, határidőcsúszáshoz, többletköltségekhez vagy projektkockázatokhoz.

2. A második legnagyobb egyetértés abban tapasztaható, hogyállítás az volt, hogy az innováció sokszor kimerül a digitalizáció látszatában. Ez 3,8 pontos értéket kapott. Vagyis a válaszadók jelentős része szerint önmagában attól, hogy egy cég új technológiát vagy szoftvert vásárol, még nem változik meg érdemben a működése.

3-4. Két állítás is 3,7 pontos értéket ért el. Az egyik szerint a fenntartható építés ma még inkább marketing, mint üzleti stratégia, vagyis a fenntarthatóság és energiahatékonyság sok esetben kommunikációs elemként jelenik meg, nem pedig valódi üzleti döntési szempontként. A másik szerint a következő építőipari válság vesztesei nem feltétlenül a legkisebb cégek lesznek, hanem azok a közepes vállalatok, amelyeknek nincs elég tartalékuk, diverzifikált ügyfélkörük vagy rugalmasságuk.

4. A bizalomhiány drágább, mint a drága hitel állítás 3,6 pontot kapott, ami jól illeszkedik a korábbi eredményekhez: a szereplők közötti bizalom, fizetési fegyelem és együttműködés az egyik legfontosabb versenyképességi kérdésként jelenik meg.

5. A legalacsonyabb, de még mindig közepesnél erősebb támogatottságot az kapta, hogy az építőipar fő problémája nem a forráshiány, hanem az alacsony szervezettség és termelékenység. Ez 3,3 pontot ért el.

Témakör Állítás Pontszám A fenntartható építés ma még inkább marketing, mint üzleti stratégia A fenntarthatóság és energiahatékonyság az építőiparban még gyakran kommunikációs elem, nem üzleti döntési szempont. 3,7 A következő építőipari válság vesztesei nem feltétlenül a legkisebb cégek lesznek A piaci visszaesés legnagyobb vesztesei a tartalék, diverzifikált ügyfélkör és rugalmasság nélküli közepes cégek. 3,7 A magyar építőiparban a bizalomhiány drágább, mint a drága hitel Az építőipar versenyképességét a finanszírozásnál jobban hátráltatja a bizalomhiány és a gyenge fizetési fegyelem. 3,6 A termelékenységi csapda az építőiparban Az építőipar fő problémája nem a forráshiány, hanem az alacsony szervezettség és termelékenység. 3,3 Az építőiparban a legolcsóbb ajánlat gyakran a legdrágább választás A magyar megrendelők gyakran a legalacsonyabb árat választják a minőség, a határidő és a teljes költség helyett. 4,1 Az innováció kimerül az építőiparban a digitalizáció látszatában Az építőipari innováció gyakran technológiai beszerzésekre korlátozódik, miközben a munkafolyamatok és üzleti modellek nem változnak. 3,8 Forrás: Future of Construction 2026 konferencia közönségszavazás