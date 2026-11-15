Karácsony Gergely: meghosszabbítják a metrót és négy hidat is felújítanak, hatalmas beruházások indulnak a fővárosban

Az új kormánnyal való együttműködés új lehetőségeket nyit Budapest fejlődése előtt. Itt az idő, hogy a korábban előkészített tervekből valóság legyen

– fogalmazott a városvezető a nagyszabású fejlesztési csomag kapcsán.

A városi környezet megújításának keretében többek között

átalakítják a Nagykörutat és a pesti alsó rakpartot,

rendezik a Nyugati teret,

valamint elindulhat Rákosrendező fejlesztése is.

Emellett az Egészséges utcák program részeként 23 közterület újulhat meg, amelyeket további kerékpáros beruházások egészítenek ki.

A közlekedési infrastruktúrát érintő tervek között szerepel a HÉV- és a villamoshálózat fejlesztése, négy híd és számos fővárosi útszakasz felújítása,

továbbá az M3-as metróvonal meghosszabbításának előkészítése.

A csomag részeként több árvízvédelmi beruházást is végrehajtanak.

A projektek finanszírozását részben európai uniós források biztosíthatják, amelyek felhasználási határideje 2029–2030. A főpolgármester a tervek kapcsán úgy fogalmazott, hogy "most végre megvalósulhatnak azok a fejlesztések, amelyekre Budapest régóta vár".

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