4°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Karácsony Gergely: meghosszabbítják a metrót és négy hidat is felújítanak, hatalmas beruházások indulnak a fővárosban
Ingatlan

Karácsony Gergely: meghosszabbítják a metrót és négy hidat is felújítanak, hatalmas beruházások indulnak a fővárosban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Összesen 68 közlekedési, közterület-megújítási és infrastrukturális beruházás határozhatja meg a főváros következő éveit – ismertette a terveket Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Az új kormánnyal való együttműködés új lehetőségeket nyit Budapest fejlődése előtt. Itt az idő, hogy a korábban előkészített tervekből valóság legyen

– fogalmazott a városvezető a nagyszabású fejlesztési csomag kapcsán.

A városi környezet megújításának keretében többek között

  • átalakítják a Nagykörutat és a pesti alsó rakpartot,
  • rendezik a Nyugati teret,
  • valamint elindulhat Rákosrendező fejlesztése is.
  • Emellett az Egészséges utcák program részeként 23 közterület újulhat meg, amelyeket további kerékpáros beruházások egészítenek ki.

A közlekedési infrastruktúrát érintő tervek között szerepel a HÉV- és a villamoshálózat fejlesztése, négy híd és számos fővárosi útszakasz felújítása,

Még több Ingatlan

Fellendülés előtt még egy kis lejtmenet: itt vannak az építőipari piaci szereplők baljós várakozásai

Drasztikus lépésre készül a kormány a Balaton-parton

Mindenki erre kíváncsi most: 40 kérdés, 40 válasz az új felújítási programról

továbbá az M3-as metróvonal meghosszabbításának előkészítése.

A csomag részeként több árvízvédelmi beruházást is végrehajtanak.

A projektek finanszírozását részben európai uniós források biztosíthatják, amelyek felhasználási határideje 2029–2030. A főpolgármester a tervek kapcsán úgy fogalmazott, hogy "most végre megvalósulhatnak azok a fejlesztések, amelyekre Budapest régóta vár".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: készpénzmilliárdok az erdőben, mi lesz a Seszták-ügy következő fejleménye?
Váratlan fordulat az orosz-ukrán béketárgyalásokon: Zelenszkij kimondta, mikor mondana le területekről Ukrajna
Mindenki erre kíváncsi most: 40 kérdés, 40 válasz az új felújítási programról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility