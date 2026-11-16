Duna-közeli okosotthonok érkeznek a fővárosba: 50 millió forint alatt is kínálnak új lakásokat

Újabb fővárosi kerületben jelenik meg a Living, a WING lakóingatlan-fejlesztési márkája: megkezdődött IX. kerületi Vágóhíd utcában épülő, 87 lakásos Mosaic Homes értékesítése. A projektet várhatóan 2029 év elején adják át.

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A Soroksári út és a Vágóhíd utca által határolt területen

egy ütemben épül meg a Living első IX. kerületi lakóparkja, a Mosaic Homes, amelyben 87 lakás kerül kialakításra.

A kínálat a mintegy 32 négyzetméteres stúdiólakásoktól a kompakt, egy- és kéthálós otthonokon át a két hálószobás, tetőkertes penthouse lakásokig terjed.

Forrás: Living

A Mosaic Homesban hőszivattyús mennyezetfűtés-hűtési rendszer működik majd. A tervezett műszaki megoldásoknak köszönhetően a lakások várhatóan A+ energetikai besorolást érhetnek el. Helyet kapnak közösségi szolgáltatások is: közösségi nappali és office corner is kialakításra kerül.

Forrás: Living

A Mosaic Homes értékesítése 10-90 százalékos fizetési ütemezéssel indult el: a vételár 10 százalékát a szerződéskötéskor, a fennmaradó összeget pedig az átadáskor kell teljesíteni.

A lakások már 49,5 millió Ft-tól elérhetőek.