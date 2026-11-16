Hatalmas átrendeződés Ukrajnában: elképesztő drágulás a főváros környékén

A háború alapjaiban rajzolta át a kijevi agglomeráció lakáspiacát 2021 és 2026 között. Míg a fővárosban a használt lakások ára mérsékeltebben nőtt, az építkezések pedig jócskán elmaradnak a békeidők szintjétől, addig a környező települések drágulása és építőipari lendülete látványos felzárkózást mutat. A vásárlói preferenciák is átalakultak, ma érthető módon a biztonság és az energiafüggetlenség a legfőbb döntési szempont, a jövő legnagyobb kihívása pedig a megfizethető, védett otthonok hiánya lehet - olvasható az EECFA (Eastern European Construction Forecasting Association) közleményében, amely nyolc kelet-európai ország építési piacát kutatja.

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Az elmúlt öt év adatai rávilágítanak arra, hogyan változtatták meg a háborús kockázatok, a migráció és a sérült infrastrukturális kapcsolatok a lakhatásról alkotott képet. Kijevben a használt lakások átlagos négyzetméterára 2021 és 2026 szeptembere között 11,7 százalékkal, 2090 dollárra emelkedett. Ezzel szemben a Kijev környéki területen lényegesen gyorsabb, 43,7 százalékos drágulás ment végbe, amivel az átlagos négyzetméterárak 1295 dollárra nőttek, ami jól mutatja a fővárosi és az elővárosi árszintek közeledését.

Ezt a folyamatot azonban túlzás lenne kizárólag a Kijevből vidékre menekülőknek tulajdonítani. Az olyan települések, mint Bucsa, Irpiny vagy Boriszpil, ma már nem csupán vészmegoldást jelentenek a fővárossal szemben, hanem egy közös, integrált lakáspiac részei, ahol a vásárlók az árat, a megközelíthetőséget és a környezet minőségét mérlegelik a napi ingázás nehézségeivel szemben.

A fővároson belül is hatalmasak a végletek:

idén ősszel a legdrágább és a legolcsóbb kerületek között közel háromszoros volt az árkülönbség.

Ezt az árollót a központi elhelyezkedés, a közlekedés és a szolgáltatások minősége nyitja egyre nagyobbra. A lakáskínálatot ugyanakkor súlyosan korlátozzák a háborús károk. Kijevben és a környező régióban több ezer társasház és több tízezer családi ház sérült meg vagy semmisült meg teljesen, ami jelentősen szűkíti az elérhető ingatlanok számát, és növeli az újjáépítés költségeit.

A területi átrendeződés az új lakások építésében is egyértelműen megmutatkozik.

Míg Kijevben a lakásépítések volumene még tavaly is csaknem 40 százalékkal elmaradt a háború előtti szinttől,

a lakásépítések volumene még tavaly is csaknem 40 százalékkal elmaradt a háború előtti szinttől, addig az agglomerációban szinte teljesen visszaállt a 2021-es teljesítmény.

A háború a vásárlói elvárásokat is újraírta. A korábbi évekkel ellentétben ma már kritikus szempont, hogy egy épület válsághelyzetben is élhető maradjon. Egy 2026-os országos felmérés szerint a potenciális vevők több mint kétharmada számára elengedhetetlen a tartalék áramellátás és a független fűtési rendszer, 60 százalékuk pedig a helyi óvóhely meglétét is alapfeltételnek tekinti.

Bár a statisztikák alapján egy átlagos kijevi lakás megvásárlásához ma kevesebb évnyi átlagkereset szükséges, mint öt éve, a számok csalókák, mert a lakások valós megfizethetőségét továbbra is rontják a rendkívül magas megélhetési költségek és a szigorú jelzáloghitel-feltételek. Ha a háború végén a belső menekültek hazatérnek, a piacnak várhatóan nem az általános lakáshiánnyal, hanem a biztonságos, jó minőségű és megfizethető otthonok szűkösségével kell majd megküzdenie. Ezt a nyomást az agglomeráció képes lehet enyhíteni, de kizárólag egy átgondolt, a szociális és közlekedési hálózatokat is magában foglaló fejlesztési stratégiával.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko