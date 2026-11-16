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Itt a statisztika: komoly fordulatot mutatnak a legfrissebb lakásár-adatok Magyarországon
Ingatlan

Itt a statisztika: komoly fordulatot mutatnak a legfrissebb lakásár-adatok Magyarországon

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Két évig tartó intenzív bővülés után 2026 első fél évében egyértelműen megtorpant a hazai lakáspiac - ezt mutatja a most megjelent második negyedéves KSH Lakáspiaci Árindex. Míg a tavalyi évet kiugró forgalom és drasztikus áremelkedés jellemezte, az idei második negyedévre jelentősen visszaesett a tranzakciószám. Az ingatlanok drágulása megállt, sőt a megelőző negyedévhez képest már enyhe árcsökkenés is megfigyelhető a piacon, noha éves összevetésben az árszínvonal még mindig magasabb. A héten jelenik meg a Magyar Nemzeti Bank Lakáspiaci Jelentése is, a jegybank harmadik negyedéves adatairól pedig itt írtunk. További lakásár-előremutatás pedig ebben a két cikkünkben található.
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A tavalyi évet még rendkívüli élénkség jellemezte, hiszen 2025-ben az eladott lakások száma elérte a 150 ezret, a piac teljes forgalma pedig 36 százalékkal, közel 6600 milliárd forintra ugrott. Ezt a lendületet részben az Otthon Start Program fűtötte, ami az árakat is jelentősen felhajtotta. Idén azonban egyértelmű fordulat következett be - írja elemzésében a KSH. Bár az első negyedévben a tranzakciószám még megközelítette az egy évvel korábbit, a második negyedévben már az ország minden településtípusán számottevően kevesebb lakás cserélt gazdát.

Ezzel párhuzamosan az árdinamika is lefékezett. Bár éves összevetésben idén tavasszal még 11 százalékkal drágábban keltek el az ingatlanok, mint egy évvel korábban, a lendület elfogyott.

  • A használt lakások országos átlagára a második negyedévben 42,3 millió forint volt, ami 4,5 százalékos csökkenést jelent az év elejéhez képest, az átlagos négyzetméterár pedig 679 ezerről 652 ezer forintra mérséklődött.
  • Az új építésű ingatlanokért átlagosan 79,3 millió forintot kértek. Bár ebben a szegmensben a teljes vételár minimálisan csökkent, a jellemzően kisebb alapterületű lakások térnyerése miatt a fajlagos árak tovább kúsztak felfelé, és már megközelítették az 1,4 millió forintot.

Összességében negyedéves alapon több mint 3%-kal estek a lakásárak a második negyedévben.

A fővárosban egy használt lakásért átlagosan 69 millió forintot fizettek a vevők, a négyzetméterár pedig az 1,3 millió forintot súrolta. Érdekesség, hogy

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  • Budapesten és a megyeszékhelyeken is a panellakások drágultak a legnagyobb mértékben, megelőzve a téglaépítésű társasházakat és a családi házakat.
  • A külső és átmeneti pesti kerületekben gyorsabb volt az áremelkedés üteme, mint a hagyományosan drágább belső pesti és budai városrészekben.
  • A vidéki nagyvárosok közül továbbra is Debrecen a legdrágább, amely az országban elsőként lépte át az egymillió forintos lélektani határt a négyzetméterárak tekintetében.
  • A balatoni agglomerációban szintén magasak, 967 ezer forint körül alakultak a fajlagos árak.

Külföldiek lakásvásárlásai

A külföldi vásárlók jelenléte valamelyest visszaesett az elmúlt időszakban, így a teljes lakáspiaci forgalom kevesebb mint négy százalékát adták. A legtöbb ingatlant továbbra is a német állampolgárok veszik, akik főként a dunántúli településeket részesítik előnyben, míg a kínai vevők szinte kizárólag Budapestre, azon belül is a belső kerületekre koncentrálnak. A határ menti térségekben, különösen az Alföldön és Észak-Magyarországon, a román és a szlovák vásárlók dominálnak.

A külföldiek lakásvásárlásainak főbb jellemzői, 2025
  Vásárolt lakások száma 65 éves és idősebb vevők aránya, % Budapesti vásárlások aránya, % Átlagos lakásár, millió Ft Átlagos négyzetméterár, millió Ft
Németország 1404 30 5,6 33,4 0,3
Románia 760 9,2 7,2 15,7 0,2
Szlovákia 661 6,3 15 40,6 0,5
Kína 410 3 91,7 89,2 1,3
Hollandia 373 26,6 5,4 25,8 0,3
Ausztria 233 20,3 5,6 39,2 0,5
Vietnám 120 3,4 90 87,4 1,2
Ukrajna 115 8 33 46,8 0,7
Oroszország 106 11,8 67 91,2 1,4
Egyesült Királyság 102 10,6 26,5 51 0,6
Izrael 89 9,6 83,1 61 1,2
Franciaország 86 7,1 65,1 85,2 1,1
Svájc 85 27,4 14,1 41,8 0,5
Olaszország 84 18,1 54,8 62,3 0,9
Belgium 84 21,7 13,1 29 0,3
Egyéb EU-tagállam 269 11,1 37,9 56,3 0,8
Többi ország 580 6,4 62,4 68,9 1
Forrás: KSH

Európai uniós összehasonlításban a hazai piac jelenleg kettős képet mutat. Míg az EU-ban átlagosan 4,7 százalékkal nőttek az árak egy év alatt, a magyarországi piac ezt meghaladó, 6,7 százalékos éves drágulást produkált. Ugyanakkor, ha csak az idei első és második negyedévet vetjük össze, az unióban megfigyelt folyamatokkal ellentétben hazánkban regisztrálták a legjelentősebb, 1,4 százalékos árcsökkenést, ami jól mutatja a korábban túlfűtött piac gyors korrekcióját.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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