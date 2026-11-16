Megéri-e, ha zöld az iroda? - Hatalmas felárat fizetnek a cégek, de van, ahol ez már alapkövetelmény

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Az ingatlantanácsadó vállalat szakértői az elemzés során kiszűrték az egyéb árbefolyásoló tényezőket, például

az épületek korát,

elhelyezkedését

vagy a tömegközlekedési csomópontok közelségét.

Így pontosan kimutathatóvá vált, hogy az "A" kategóriás irodák esetében mekkora felárat jelent önmagában a fenntarthatósági tanúsítvány megléte a minősítés nélküli ingatlanokhoz képest.

Az eredmények alapján a legmagasabb felárakat Európában és az ázsiai-csendes-óceáni térségben fizetik a bérlők.

Londonban a BREEAM-minősítésű irodák átlagosan 11 százalékkal magasabb bérleti díjat érnek el, ami a legmagasabb, "Outstanding" fokozatú épületeknél a 28 százalékot is eléri. A brit fővárosban a magasabb szintű tanúsítvány nemcsak drágább bérletet, hanem hosszabb távú bérleti szerződéseket is eredményez, mivel a nagyvállalatok így biztosítják saját fenntarthatósági céljaik teljesülését, és így védekeznek az emelkedő energiaköltségek ellen.

a BREEAM-minősítésű irodák átlagosan 11 százalékkal magasabb bérleti díjat érnek el, ami a legmagasabb, "Outstanding" fokozatú épületeknél a 28 százalékot is eléri. A brit fővárosban a magasabb szintű tanúsítvány nemcsak drágább bérletet, hanem hosszabb távú bérleti szerződéseket is eredményez, mivel a nagyvállalatok így biztosítják saját fenntarthatósági céljaik teljesülését, és így védekeznek az emelkedő energiaköltségek ellen. Amszterdamban az "A" kategóriás, minősített irodák átlagosan 18 százalékos prémiumot érnek el, de a holland piacon a hangsúly már egyre inkább az értékállóság megőrzésére helyeződik át. A szigorodó szabályozások és a növekvő bérlői elvárások miatt a fenntarthatóság alapkövetelménnyé vált, így a korszerűtlenebb épületeknél egyre nagyobb a gyors elavulás és az úgynevezett barna diszkont, vagyis a kényszerű árengedmény kockázata.

az "A" kategóriás, minősített irodák átlagosan 18 százalékos prémiumot érnek el, de a holland piacon a hangsúly már egyre inkább az értékállóság megőrzésére helyeződik át. A szigorodó szabályozások és a növekvő bérlői elvárások miatt a fenntarthatóság alapkövetelménnyé vált, így a korszerűtlenebb épületeknél egyre nagyobb a gyors elavulás és az úgynevezett barna diszkont, vagyis a kényszerű árengedmény kockázata. Ázsiában kettős a kép, ugyanis míg Hongkongban a zöld prémium eléri a 23 százalékot, addig Szingapúrban alig mutatható ki ilyen jellegű felár. Ennek oka a kínálatban keresendő, hiszen Hongkong központi üzleti negyedében kevés a minősített épület, miközben a multinacionális cégek részéről hatalmas rájuk az igény. Szingapúrban viszont az "A" kategóriás irodaállomány 91 százaléka már rendelkezik a helyi Green Mark tanúsítvánnyal, így a környezettudatosság ott nem versenyelőny, hanem piaci alapkövetelmény, az árakat pedig sokkal inkább az általános kereslet-kínálati viszonyok mozgatják.

kettős a kép, ugyanis míg a zöld prémium eléri a 23 százalékot, addig alig mutatható ki ilyen jellegű felár. Ennek oka a kínálatban keresendő, hiszen Hongkong központi üzleti negyedében kevés a minősített épület, miközben a multinacionális cégek részéről hatalmas rájuk az igény. Szingapúrban viszont az "A" kategóriás irodaállomány 91 százaléka már rendelkezik a helyi Green Mark tanúsítvánnyal, így a környezettudatosság ott nem versenyelőny, hanem piaci alapkövetelmény, az árakat pedig sokkal inkább az általános kereslet-kínálati viszonyok mozgatják. Az Egyesült Államokban jóval visszafogottabb a zöld tanúsítványok közvetlen árfelhajtó hatása, ami Chicagóban 6, New Yorkban pedig 7 százalékos bérletidíj-többletet jelent. Az amerikai piacon a bérbeadók ritkán hirdetik az ingatlanokat kifejezetten a zöld jelzővel, a fenntarthatóságot inkább az épület általános minőségébe, a dolgozói jóllétet támogató szolgáltatásokba és a munkahelyi élménybe ágyazva kínálják, miközben a bérlők számára a legfőbb vonzerőt az energiahatékonyságból fakadó alacsonyabb üzemeltetési költség jelenti.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio