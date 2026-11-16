Megvette a Blackstone REIT-je az Amazon adatközpont-portóliójának többségi tulajdonrészét

Ez a májusban elindított BXDC első befektetése. Nick Pell, az alap vezérigazgatója elmondta, hogy a tranzakció révén 13 újonnan épült, szerkezetkész és kiépített áramellátási infrastruktúrával rendelkező létesítmény kerül a birtokukba Észak-Indianában és Mississippiben. A várhatóan még idén lezáruló ügyletben a vételár felét hitelből finanszírozzák.
Az AWS 25 százalékos részesedést tart meg a projektekben, a visszabérlési szerződés pedig kezdetben 12 évre szól, amely egészen 32 évig meghosszabbítható. A vezérigazgató szerint az Amazonnal kötött közvetlen megállapodás mintaként szolgálhat a jövőbeli, más technológiai óriásokkal vagy ingatlanfejlesztőkkel kötendő üzletekhez.
Az ingatlanbefektetési alap (REIT) jól tükrözi a közel 1400 milliárd dolláros vagyont kezelő Blackstone azon törekvését, hogy
a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának egyik legnagyobb finanszírozójává váljon,
miközben a lakossági befektetőket is bevonja ebbe a szegmensbe. Az anyavállalat eddig is komoly jelenléttel bírt a szektorban, ahol egy 200 milliárd dolláros adatközpont-portfóliót épített fel. A BXDC kifejezetten a 250 millió és 1,5 milliárd dollár közötti értékű, stabilan működő, hosszú távú bérleti szerződésekkel rendelkező adatközpontok felvásárlását tűzte ki célul.
Ennek a részpiacnak a méretét a következő öt évben ezermilliárd dollárosra becsülik.
Bár az adatközpontok fejlesztése egyre többször ütközik a helyi lakosok ellenállásába, valamint az eszközhiányból fakadó ellátásilánc-problémákba, a felhőalapú és az AI-infrastruktúra iránti kereslet továbbra is töretlenül növekszik. A JPMorgan Chase & Co. korábbi elemzése szerint a 2027-re tervezett adatközponti kapacitások több mint 60 százalékának még a kivitelezése sem kezdődött el. A hatalmas piaci igényt jól mutatja, hogy
az AWS felhőszolgáltatási rendelésállománya – Andy Jassy vezérigazgató októberi beszámolója alapján – elérte az 578 milliárd dollárt.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
Pénzeső zúdul a diákszállásokra: csaknem megduplázódhat a férőhelyek száma az öreg kontinensen
A Europe Real Estate cikke a Class Foundation és a Savills 2026-os európai befektetési barométere alapján.
Áttörés jöhet a depresszió kezelésében: varázsgombákból fejlesztenek szert
Ígéretes klinikai eredmények érkeztek.
Vége a fagyos reggeleknek: életmentő csapadék érkezik a legszárazabb országrészekre
Még mindig nagyon ki van száradva a talaj.
Csődeljárás indul egy magyar város ellen, 288 milliót követel az Államkincstár
Nemrég már rendkívüli támogatásban részesült a település.
Életveszélyes csapdát állított Putyin, Európa pedig belesétál
Gyarmati István cikke.
Megvette a Blackstone REIT-je az Amazon adatközpont-portóliójának többségi tulajdonrészét
Ezermilliárd dolláros piacra csapott le a befektetési óriás.
Veszélyes körök alakultak ki az európai bankszektorban: visszaüthet a pénzintézetek kedvelt trükkje
Figyelmeztetnek a pénzügyi szakemberek.
Itt a bejelentés: szigorít a fejlett AI-chipeknél az Egyesült Államok
Az Nvidia-botrány után.
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte
Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Új autóalkatrész-webáruházzal lép a magyar piacra a TRODO (x)
46 milliós Vaszary-festmény és egy kilencven év után visszatérő Paál László alkotás kerül kalapács alá (x)
Több mint 800 különleges tétel, ritka műalkotások, történelmi ezüsttárgyak és luxusórák a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióján
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?
2026-ban már a városlakók is beleszólnak abba, milyen legyen egy ingatlanfejlesztés
Hüse Istvánnal, a Rezideo igazgatójával és Lukács Mátéval, a Járókelő Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk.