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Megvette a Blackstone REIT-je az Amazon adatközpont-portóliójának többségi tulajdonrészét
Ingatlan

Megvette a Blackstone REIT-je az Amazon adatközpont-portóliójának többségi tulajdonrészét

Portfolio
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A Blackstone Digital Infrastructure Trust (BXDC) egy mintegy 5 milliárd dolláros tranzakció keretében 75 százalékos, többségi tulajdonrészt vásárolt az Amazon Web Services (AWS) két adatközpont-projektjében. A megállapodás részeként az Amazon hosszú távra visszabérli a felvásárolt, újonnan épült portfólió egészét - írta meg a Bloomberg.
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Ez a májusban elindított BXDC első befektetése. Nick Pell, az alap vezérigazgatója elmondta, hogy a tranzakció révén 13 újonnan épült, szerkezetkész és kiépített áramellátási infrastruktúrával rendelkező létesítmény kerül a birtokukba Észak-Indianában és Mississippiben. A várhatóan még idén lezáruló ügyletben a vételár felét hitelből finanszírozzák.

Az AWS 25 százalékos részesedést tart meg a projektekben, a visszabérlési szerződés pedig kezdetben 12 évre szól, amely egészen 32 évig meghosszabbítható. A vezérigazgató szerint az Amazonnal kötött közvetlen megállapodás mintaként szolgálhat a jövőbeli, más technológiai óriásokkal vagy ingatlanfejlesztőkkel kötendő üzletekhez.

Az ingatlanbefektetési alap (REIT) jól tükrözi a közel 1400 milliárd dolláros vagyont kezelő Blackstone azon törekvését, hogy

a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának egyik legnagyobb finanszírozójává váljon,

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miközben a lakossági befektetőket is bevonja ebbe a szegmensbe. Az anyavállalat eddig is komoly jelenléttel bírt a szektorban, ahol egy 200 milliárd dolláros adatközpont-portfóliót épített fel. A BXDC kifejezetten a 250 millió és 1,5 milliárd dollár közötti értékű, stabilan működő, hosszú távú bérleti szerződésekkel rendelkező adatközpontok felvásárlását tűzte ki célul.

Ennek a részpiacnak a méretét a következő öt évben ezermilliárd dollárosra becsülik.

Bár az adatközpontok fejlesztése egyre többször ütközik a helyi lakosok ellenállásába, valamint az eszközhiányból fakadó ellátásilánc-problémákba, a felhőalapú és az AI-infrastruktúra iránti kereslet továbbra is töretlenül növekszik. A JPMorgan Chase & Co. korábbi elemzése szerint a 2027-re tervezett adatközponti kapacitások több mint 60 százalékának még a kivitelezése sem kezdődött el. A hatalmas piaci igényt jól mutatja, hogy

az AWS felhőszolgáltatási rendelésállománya – Andy Jassy vezérigazgató októberi beszámolója alapján – elérte az 578 milliárd dollárt.

bxdc

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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