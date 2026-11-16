Pénzeső zúdul a diákszállásokra: csaknem megduplázódhat a férőhelyek száma az öreg kontinensen

A The Class Foundation és a Savills 2026-os európai befektetési barométere szerint
a kifejezetten diákok számára épített szálláshelyek (PBSA) piacán rendkívül erős a várható bővülés.
A felmérésben részt vevő befektetők és üzemeltetők jelenleg több mint 107 ezer férőhelyet kezelnek Európa-szerte, mintegy 18,1 milliárd euró értékben. Terveik alapján a következő két-öt évben 93 százalékkal növelnék a férőhelyek számát, ami további 15,8 milliárd eurós tőkekihelyezést és a portfóliók 205 ezer ágy fölé bővülését jelentené.
Immár második éve Dél-Európa számít a legvonzóbb régiónak, ahol a legkeresettebb célpont Spanyolország (15%) és Olaszország (13%), miközben a válaszadók 8 százaléka Portugáliában is gondolkodik. Ezeken a piacokon nagyon alacsony a jelenlegi ellátottság, a külföldi hallgatók száma viszont folyamatosan nő, ami komoly nyomást helyez a meglévő kollégiumokra. Az élénk érdeklődés a tranzakciókban is megmutatkozik,
az év első kilenc hónapjában ugyanis a dél-európai régió adta a teljes európai diákszállás-befektetési volumen 27 százalékát, ami új rekordnak számít.
Az Egyesült Királyság a tavalyi hatodik helyről visszaküzdötte magát az élmezőnybe (13%), részben azért, mert a kontinentális Európában már komoly portfóliót felépítő szereplők most először a brit piacra is be akarnak lépni. Az első ötbe még Németország (11%) és Franciaország (8%) került be. Mindkét országban évi 3 százalék felett nőtt a nemzetközi diákok száma az elmúlt öt évben, és bár az ellátottság itt magasabb, az állami tulajdonú kollégiumok jelentős része felújításra szorul, ami teret nyit a modern, fenntartható magánfejlesztéseknek.
A globális tőke forrásai ugyanakkor átrendeződhetnek a következő időszakban. Míg 2021 és 2025 között a határokon átnyúló befektetések közel kétötöde Észak-Amerikából érkezett, a válaszadók 63 százaléka most az ázsiai és csendes-óceáni térségből érkező tőke növekedésére számít. Az iparági trendek közül a mesterséges intelligencia előretörése hozta a legnagyobb változást a tavalyi felmérés óta, mivel
a technológia már most átalakítja a szobafoglalási szokásokat, és a szakértők szerint az üzemeltetési gyakorlatra, valamint a haszonkulcsokra is komoly hatással lesz.
A tervek megvalósításához a befektetők, az egyetemek és a döntéshozók szorosabb együttműködésére lesz szükség, hogy a projektek megtérülése mellett a lakhatás is megfizethető maradjon a diákok számára.
A felmérés adatait érdemes ugyanakkor némi óvatossággal kezelni, mivel a 19 megkérdezett piaci szereplő az európai magán-diákszállások csupán mintegy 12 százalékát fedi le, így
a számok inkább a befektetői szándékokat, semmint a már véglegesen lekötött tőkét tükrözik.
A jelentésből az sem derül ki, hogy a tervezett 15,8 milliárd euróból mennyit fordítanának zöldmezős fejlesztésekre és mennyit meglévő épületek felvásárlására. A közölt adatok alapján egy új férőhelyre átlagosan 161 ezer eurónyi tőke jutna a meglévő ágyak 169 ezer eurós átlagértékével szemben, vagyis a befektetők a mostanihoz hasonló árszintekkel számolnak a bővülés során.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/YOAN VALAT
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