Használatbavételi engedélyt kapott a XIII. kerületi Foka-öböl partján felépült Duna Terasz Vista. A 632 lakásos beruházás egyetlen ütemben készült el, a kivitelezés csúcsidőszakában naponta 800-1000 szakember dolgozott a helyszínen. A lakások közel 90 százaléka már elkelt, a kezdetben meghatározó befektetők helyét az értékesítésben egyre inkább a saját otthont keresők vették át – hangzott el a projekt épületbejárásán, amelyen a Portfolio is részt vett.

Property Warm Up 2027 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

A D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport beruházásában megvalósult, 75 ezer négyzetméter bruttó szintterületű lakóegyüttes két épületében 632 lakás, 644 parkolóhely, 12 üzlet és két közösségi helyiség kapott helyet. A használatbavételi engedély megszerzése után

megkezdődött a társasházi bejegyzés folyamata, amelyet a tulajdonjogok rendezése és a lakások birtokbaadása követhet.

A Fazakas Építésziroda által tervezett Duna Terasz Vista legjellegzetesebb eleme az öbölparti épület kapuformája: a felső szinteket hídszerű szerkezet kapcsolja össze, a homlokzatot pedig íves erkélyek és hajlított üvegkorlátok tagolják. A megnyitás a belső területekről és a hátrébb álló épület több lakásából is kilátást enged az öböl felé.

A befektetők után a saját célra vásárlók kerültek előtérbe

A lakások közel 90 százalékát értékesítették. Kozák-Tóth Andrea, a fejlesztő értékesítési és marketingvezetője a bejáráson elmondta: míg az építkezés kezdetén elsősorban a kisebb, egy-két szobás lakásokat kereső befektetők voltak többségben, a befejezéshez közeledve már a saját otthont vásárlók dominálnak.

A kínálat több mint 40 százalékát három-, négy- és ötszobás lakások alkotják, a négyszobás ingatlanokat két fürdőszobával tervezték, ezzel főleg a családokat és a gyermekvállalás előtt álló párokat szerették volna megcélozni. A belső udvaron játszótér és pihenőkertek készültek, az épületek tetején pedig több mint 3000 négyzetméternyi, közösségi funkciókkal és zöldfelületekkel kialakított tetőterasz kapott helyet. Ezeken többek között grillteraszt, fűszerkertet, napozóteraszt és szabadtéri munkavégzésre alkalmas helyeket alakítottak ki.

Egyszerre több száz lakáson dolgoztak

A földmunkák 2023 nyarán kezdődtek, a DVM Group generálkivitelezési munkái 2024 elején indultak. Malomhegyi Gyula, a műszaki igazgatója szerint a legnagyobb kihívást a beruházás léptéke és a párhuzamos munkafolyamatok összehangolása jelentette. A kivitelezésben mintegy 250 alvállalkozó és beszállító vett részt; miközben a felső szinteken még szerkezetépítés zajlott, az alsóbb emeleteken már megkezdődtek a szakipari munkák. A különleges műszaki feladatok közé tartozott a hídszerű épületrész, az íves vasbeton födémszélek és a két épület mélygarázsát közút alatt összekötő alagút megépítése.

Az anyagellátás és a költségek kiszámíthatóságát előzetes beszerzésekkel is igyekeztek segíteni: egy mintegy 3000 négyzetméteres csarnokot biztosítottak az építőanyagok tárolásához. Az Ádám Mérnökiroda jellemzően 10-15 fős műszaki ellenőri csapata összesen mintegy 70 ezer mérnökórát fordított az ellenőrzésre. A bejáráson elhangzott, hogy kiemelt figyelmet kaptak a később eltakarásra kerülő szerkezetek; a tetőkertek vízszigetelését például műszeres és árasztásos vizsgálatokkal is ellenőrizték.

A lakásokban mennyezeti hűtés-fűtés működik, amelyet távhővel összekapcsolt hőszivattyús rendszer szolgál ki, a mélygarázsban pedig több mint 200 parkolóhelyet készítettek elő elektromosautó-töltésre.

A Vista elkészültével a közel 2800 lakásosra tervezett Duna Terasz lakónegyed nagyjából háromnegyede valósult meg.

A fejlesztéshez kapcsolódóan a környező közterületek és a vízpart rendezése is folytatódik: az öböl menti sétány, további pihenőhelyek és a közvilágítás kialakítása is most zajlik.

Címlapkép forrása: D&B Ingatlanfejlesztő