A Z generáció – amelynek legidősebb tagjai idén töltik be a 29. életévüket – egyre nagyobb arányt képvisel a munkaerőpiacon, miközben minden más korosztálynál súlyosabb lakhatási nehézségekkel néz szembe. A Savills 645 fő megkérdezésével készült globális kutatása szerint
- a fiatalok 45 százaléka bérelt ingatlanban lakik,
- 24 százalékuk pedig a családjával vagy barátokkal él együtt.
Ez a korosztály költi a jövedelme legnagyobb részét lakhatásra, hiszen 47 százalékuk a nettó bérének több mint 30 százalékát, míg több mint harmaduk (34 százalék) a fizetése 40 százalékát is meghaladó összeget fordít erre a célra.
Bár az idősebbekhez hasonlóan ők is saját tulajdonú otthonra vágynak, 38 százalékuk úgy érzi, hogy a lakásvásárlás a vártnál lassabban valósul meg.
A lakhatási kényszerhelyzet a munkába járásra is rányomja a bélyegét.
- A Z generáció tagjai ingáznak a legtöbbet, 46 százalékuk egy irányba több mint 40 percet utazik. Ennek ellenére meglepő módon ők a legelégedettebbek az utazással,
- míg az idősebb Y generáció (az 1981 és 1988 között születettek) 44 százaléka elégedetlen az ingázás költségeivel és minőségével.
A fiatalok toleranciája részben azzal magyarázható, hogy számukra az iroda jelenti a környezetváltozást a szűkös otthoni viszonyok után, valamint itt tudnak szakmailag fejlődni és kapcsolatokat építeni.
A munka és a magánélet egyensúlya kiemelten fontos a fiataloknak, ám ez nem jelenti azt, hogy elutasítanák a bejárást. Míg jelenleg
minden korosztály átlagosan heti négy napot tölt a munkahelyén, és általánosságban ennél kevesebbre vágynak,
- a Z generáció heti 3,4 napot tartana ideálisnak.
- Ez meghaladja az Y generáció igényeit (3,2–3,3 nap),
- és szinte megegyezik az X generáció, valamint a baby boomerek elvárásaival (3,5 nap).
Az ideális munkahely kapcsán a megbízható wifi mindenkinél alapfeltétel, a legfiatalabbak azonban az átlagnál többre értékelik a jó tömegközlekedési kapcsolatot és a munkahelyi közösségi eseményeket, miközben a tárgyalók megléte számukra a legkevésbé fontos.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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