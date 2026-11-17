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A Z generáció – amelynek legidősebb tagjai idén töltik be a 29. életévüket – egyre nagyobb arányt képvisel a munkaerőpiacon, miközben minden más korosztálynál súlyosabb lakhatási nehézségekkel néz szembe. A Savills 645 fő megkérdezésével készült globális kutatása szerint

a fiatalok 45 százaléka bérelt ingatlanban lakik,

24 százalékuk pedig a családjával vagy barátokkal él együtt.

Ez a korosztály költi a jövedelme legnagyobb részét lakhatásra, hiszen 47 százalékuk a nettó bérének több mint 30 százalékát, míg több mint harmaduk (34 százalék) a fizetése 40 százalékát is meghaladó összeget fordít erre a célra.

Bár az idősebbekhez hasonlóan ők is saját tulajdonú otthonra vágynak, 38 százalékuk úgy érzi, hogy a lakásvásárlás a vártnál lassabban valósul meg.

A lakhatási kényszerhelyzet a munkába járásra is rányomja a bélyegét.

A Z generáció tagjai ingáznak a legtöbbet, 46 százalékuk egy irányba több mint 40 percet utazik. Ennek ellenére meglepő módon ők a legelégedettebbek az utazással,

míg az idősebb Y generáció (az 1981 és 1988 között születettek) 44 százaléka elégedetlen az ingázás költségeivel és minőségével.

A fiatalok toleranciája részben azzal magyarázható, hogy számukra az iroda jelenti a környezetváltozást a szűkös otthoni viszonyok után, valamint itt tudnak szakmailag fejlődni és kapcsolatokat építeni.

A munka és a magánélet egyensúlya kiemelten fontos a fiataloknak, ám ez nem jelenti azt, hogy elutasítanák a bejárást. Míg jelenleg

minden korosztály átlagosan heti négy napot tölt a munkahelyén, és általánosságban ennél kevesebbre vágynak,

a Z generáció heti 3,4 napot tartana ideálisnak.

Ez meghaladja az Y generáció igényeit (3,2–3,3 nap),

és szinte megegyezik az X generáció, valamint a baby boomerek elvárásaival (3,5 nap).

Az ideális munkahely kapcsán a megbízható wifi mindenkinél alapfeltétel, a legfiatalabbak azonban az átlagnál többre értékelik a jó tömegközlekedési kapcsolatot és a munkahelyi közösségi eseményeket, miközben a tárgyalók megléte számukra a legkevésbé fontos.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio