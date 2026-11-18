A Recorde Alapkezelő sale-and-leaseback, azaz visszabérléses adásvételi tranzakció keretében megvásárolta az Eissmann Group Automotive Nyíregyháza ipari övezetében található gyártóüzemét - írta közleményében a cég.

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A tranzakció keretében az Eissmann több mint 20 éves futamidejű, intézményi kritériumoknak megfelelő, teljes körű ‘Triple-Net’ bérleti szerződést kötött. A tranzakció során a Recorde jogi tanácsadója a Kálmán és Társai, műszaki tanácsadója a Teknik volt, míg az Eissmann jogi képviseletét az Oppenheim látta el.

A létesítmény 23 200 négyzetméter bruttó alapterületű, két gyártócsarnokból, valamint a hozzájuk kapcsolódó iroda- és szociális épületrészekből áll. Az épületeket rakodó- és kiszolgálóterületek, belső úthálózat és parkoló kapacitás egészíti ki. Az üzem teljes földterülete megközelítőleg hat hektár, amely több mint 7000 négyzetméternyi további beépítési potenciállal rendelkezik. Az ingatlan BREEAM fenntarthatósági minősítési eljárás alatt áll, és a következő években további fenntarthatósági fejlesztések megvalósítása is tervben van.

A Concorde Csoporthoz tartozó Recorde egy 2023-ban alakult alternatív befektetési alapkezelő, célja stratégiai projektszponzori- és pénzügyi befektetői kapcsolatokra alapozva egy európai ingatlanbefektetési platform kiépítése.