Az elmúlt hetekben a holland ING Bank és a francia Société Générale összesen 800 millió dollárnyi, adatközpontokhoz kapcsolódó hitelt bocsátott áruba, amelyek között az Oracle és az OpenAI közös, Stargate nevű kezdeményezéséhez kötődő követelések is szerepelnek. Az ING egy 500 millió dolláros csomagot kínál eladásra, amely többek között a CyrusOne, az EdgeConneX és a Vantage Data Centres üzemeltetőkhöz, valamint az Oracle által támogatott új-mexikói Project Jupiterhez kapcsolódik. Société Générale eközben 300 millió dollárnyi projektfinanszírozási hiteltől szabadulna, amelyeket az Oracle wisconsini és texasi beruházásaihoz nyújtottak; ez a három projekt tavaly összesen több mint 56 milliárd dollárnyi építési hitelt vont be.
A hitelek értékesítése alapvetően az év végi mérlegtisztítás és a portfóliókezelés része, nem pedig a hitelminőség hirtelen romlására adott válasz.
Ezt tükrözi, hogy a wisconsini és texasi projektek hiteleit a névérték több mint 90 százalékán jegyzik. Az új-mexikói beruházás követelései ugyanakkor várhatóan csak 85 százalék körüli áron kelnek majd el, mivel a létesítmény komoly áramellátási nehézségekkel küzd, és az energiaengedélyek csúszása miatt az Oracle nemrég vis maior helyzetet jelentett be.
A közvetlen hitelértékesítés mellett a bankok hitelbiztosításokkal és kockázatáthárítási ügyletekkel is próbálják kitolni hitelezési korlátaikat, emellett egyre gyakrabban strukturálják a tranzakciókat úgy, hogy az adósságot szélesebb intézményi befektetői körnek lehessen továbbértékesíteni. Ilyen konstrukcióban kerül piacra a következő hónapokban az Anthropic 63 milliárd dolláros hitelcsomagja, valamint a SpaceX 40 milliárd dolláros finanszírozása is, amelyet chipek vásárlására fordítanak. Az Anthropic ügyletéből több nagy hitelező is kiszállt, mert túl nagynak ítélték az egyetlen vállalattal szembeni kitettséget.
A történelmi léptékű tőkeigény már a hagyományos finanszírozási források határait feszegeti, így
a banki kockázatkezelők a portfóliók leépítését szorgalmazzák,
miközben a hitelek megtartása tőkehatékonysági szempontból is kedvezőtlen. A kockázatok fedezését azonban jelentősen megnehezítik a szigorú titoktartási záradékok. Ezek sok esetben megtiltják a bankoknak, hogy a hitelek adatait harmadik féllel osszák meg, így nem tudnak hitel-nemteljesítési csereügyleteket (CDS) vagy szintetikus kockázatáthárítási tranzakciókat kötni.
Az európai felügyeleti szervek szintén fokozzák az ellenőrzést a szektor felett.
A brit jegybank a rendszeres felügyeleti munkája részeként már bekérte a hazai bankoktól az adatközpont-projekteknek nyújtott hitelek részleteit. Ezzel párhuzamosan az Európai Központi Bank is átfogó vizsgálatot készít elő, amelyben az euróövezeti hitelezők adatközpont-finanszírozási kitettségét és az érintett hitelek kockázatkezelési gyakorlatát tekintik át.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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