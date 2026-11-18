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A piacot továbbra is az elsőlakás-vásárlók és a támogatott hitelek mozgatják, de az Otthon Start helyébe lépő Wekerle Plusz már egy szűkebb kör számára teszi elérhetővé a kedvezményes finanszírozást, ami pedig átrendezheti a keresletet. Idén közel 40 százalékkal több új lakást adhatnak át, de a fejlesztők már óvatosabbak, a megfizethetőség pedig továbbra is súlyos gond.

Megtört a három éve tartó áremelkedés

Jelentős változás következett be 2026-ban a magyar lakáspiacon: a korábbi gyors drágulást lényegében stagnáló árak váltották fel. Országos átlagban a második negyedévben 0,8 százalékkal csökkentek, a harmadikban pedig mindössze 0,5 százalékkal emelkedtek a lakásárak, amivel három év folyamatos áremelkedése szakadt meg. Míg 2025 egészében még 24,4 százalékkal drágultak a lakóingatlanok, 2026 harmadik negyedévére ez drasztikusan lelassult, az éves növekedési ütem már csak 6,6 százalék. Ennél alacsonyabb éves dinamikát 2015 óta csak egyszer, 2023 közepén mértek.

A fékezés valamennyi településtípuson megjelent, de eltérő mértékben. A harmadik negyedévben az éves lakásár-emelkedés

Budapesten 5,3 százalékot,

5,3 százalékot, a vidéki városokban 8,1 százalékot,

8,1 százalékot, a községekben 4,1 százalékot tett ki.

A jegybank előrejelzése szerint az év végén tovább mérséklődhet az éves drágulás. A központi, medián prognózis országosan 1,4 százalékos negyedéves áremelkedéssel számol a negyedik negyedévben, ami 3 százalékra lassítaná az éves ütemet.

Budapesten 0,8 százalékos negyedéves drágulás mellett 4,1 százalék lehet az éves növekedés.

Ez ugyanakkor nem jelent általános áresési előrejelzést: az MNB szerint annak valószínűsége, hogy 2026 egészében országosan csökkenjenek a nominális lakásárak, nem éri el a 10 százalékot.

Még mindig drágák a lakások, de csökkent a túlértékeltség

Az árak megtorpanása és a jövedelmek emelkedése valamelyest enyhítette a lakáspiaci feszültségeket. Az MNB kompozit mutatója szerint a lakásárak országos túlértékeltsége a 2025 végi 17,2 százalékról 2026 második negyedévére 14,9 százalékra csökkent.

A fővárosi becslés szintén mérséklődést jelez. A javulás mögött elsősorban az áll, hogy az árakat megalapozó gazdasági tényezők gyorsabban emelkedtek maguknál a lakásáraknál. Az első félévben

a háztartások rendelkezésre álló jövedelme 6,7 százalékkal,

rendelkezésre álló 6,7 százalékkal, a bérleti díjak 4,2 százalékkal,

4,2 százalékkal, a piaci kamatok mellett átlagbérből megfizethető hitelösszeg pedig 3,4 százalékkal nőtt.

pedig 3,4 százalékkal nőtt. A lakásárak eközben összességében csak 1,2 százalékkal kerültek feljebb.

A piac tehát valamelyest közelebb került a gazdasági alapok által indokolt árszinthez, de a túlértékeltség nem tűnt el.

A jegybank szerint a jövedelmekkel, bérleti díjakkal, építési költségekkel és megfizethető hitelösszeggel képzett mutatók továbbra is túlértékeltséget jeleznek.

A beruházások oldaláról ugyanakkor nem látszik túlfűtöttnek a lakáspiac.

Kevesebb az adásvétel, nagyobb az alku

A kereslet gyengülése egyre látványosabban megjelent a forgalomban is. Az év jelentős részében havonta nagyjából 12 ezer lakás cserélt gazdát, közel a hosszú távú, 12,2 ezres átlaghoz. Augusztusban és szeptemberben azonban már csak havi mintegy 10 ezer tranzakció történt, a harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest országosan 11 százalékkal csökkent az adásvételek száma. Budapesten 16, vidéken 9 százalékos visszaesés következett be.

Éves összevetésben még nagyobb volt a csökkenés, ebben azonban az Otthon Start Program indulásához kapcsolódó magas bázis is szerepet játszott. A visszafogottabb kereslet a vevőknek kedvezett: a tipikus alku az első negyedévi 3,4 százalékról a másodikban 3,7, a harmadikban pedig 4,1 százalékra emelkedett. (Ez az utolsó hirdetési ár és a tényleges eladási ár közötti különbséget mutatja, nem az eredeti meghirdetés óta elért teljes árcsökkentést.) A jegybank értékelése szerint a kereslet mérséklődése

a második negyedévben elsősorban az árak csökkenésében, a harmadikban inkább a tranzakciószám visszaesésében tükröződött.

Az elsőlakás-vásárlók maradtak, a befektetők inkább eladnak

A piac összetételét továbbra is erősen befolyásolja a támogatott finanszírozás. A Duna House adatai alapján a harmadik negyedévben a budapesti lakások 37 százalékát, a vidéki ingatlanok 38 százalékát elsőlakás-vásárlók vették meg. Arányuk az Otthon Start indulása óta tartósan magasabb a korábbi években tapasztaltnál. A befektetők ezzel szemben nagyobb súllyal jelentek meg az eladók, mint a vevők között. Nettó piaci részvételük Budapesten mínusz 9, vidéken mínusz 10 százalékpont volt. Tevékenységük így 2026-ban inkább fékezte, mint gyorsította a lakásárak emelkedését.

A bérbeadási hozamok csökkenése ugyan megállt, de a jelenlegi szintek hosszabb távú összevetésben továbbra is alacsonyak. Egy szeptemberben megvásárolt, tipikus, 55 négyzetméteres lakás egyéves előretekintő bérbeadási hozamát Budapesten 4,4 százalékra, a vidéki városokban átlagosan 5,5 százalékra becsülte az MNB. A mutató az adózás utáni bérleti bevételt viszonyítja az illetékkel növelt vételárhoz, de a folyó költségeket és az ingatlan értékváltozását nem tartalmazza, a tényleges befektetői eredmény ezért ettől eltérhet.

A lakossági állampapírok kamatainak május utáni csökkenése ugyanakkor javította a lakáskiadás relatív vonzerejét.

Közel megduplázódott a lakáshitelezés

2026 első nyolc hónapjában a lakáshitel-szerződések összege 93 százalékkal, 2039 milliárd forintra nőtt, elsősorban a támogatott hitelek térnyerése és az átlagos hitelösszegek emelkedése miatt. Az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz szigorúbb jogosultsági feltételei és a használt lakások magasabb támogatott kamata ugyanakkor ronthatják a megfizethetőséget, miközben az új lakások felé terelhetik a kereslet egy részét, bár Budapesten a kínálat mindössze 16,5 százaléka fér bele a program árkorlátaiba.

Az új támogatási feltételek átrendezhetik a keresletet

Az október 18-án bejelentett, az Otthon Start helyébe lépő Wekerle Plusz szűkebb kör számára teszi elérhetővé a kedvezményes finanszírozást. A konstrukció a 45 év alattiakat célozza, új lakásoknál fix 3, használtaknál fix 5 százalékos kamattal, szigorúbb tulajdoni feltételekkel és ötéves bentlakási kötelezettséggel. Az átalakítás érdemi változást jelenthet: a júliusig megkötött Otthon Start-szerződések 14 százalékát 45 év felettiek igényelték, akik az új program életkori feltételének már nem felelnének meg. Az MNB értékelése szerint a jogosultak körének szűkülése és a használt lakásokra elérhető támogatott kamat emelkedése a legtöbb hitelből vásárló számára rontja a megfizethetőséget, az új lakásoknál megmaradó 3 százalékos kamat viszont

az új építésű ingatlanok irányába terelheti a kereslet egy részét.

A fővárosban ennek komoly korlátja az árszint: a budapesti új lakások átlagos négyzetméterára a harmadik negyedév végén 1,86 millió forint volt, miközben a program négyzetméterár-plafonja 1,5 millió forint. A jelentés alapján

a fővárosi újlakás-kínálat mindössze 16,5 százaléka, vidéken viszont 67 százaléka férhetett bele a támogatott konstrukció kereteibe.

Több lakás épül, de a fejlesztők már fékeznek

Az év első kilenc hónapjában 9,8 ezer új lakóingatlan kapott használatbavételi engedélyt, 31 százalékkal több az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. Budapesten 59 százalékkal emelkedett az átadások száma.

A jelenleg futó lakóingatlanpiaci fejlesztések, különösen Budpesten magas és stabil jövedelmezőség mellett történtek, ez ösztönözheti a feljlesztőket. Ugyanakkor, az utóbbi negyedévben beesést tapasztaltunk az új ingatlanok értékesítésben, ami figyelmeztető jel lehet a további projektek indítására

- mondta Nagy Tamás.

A jegybank részletes előrejelzése 2026 egészére 16,7 ezer elkészülő lakással számol, ami 38 százalékos éves bővülést jelentene.

Ez még mindig nem tekinthető magas építési teljesítménynek. A jelentés európai összehasonlításában Magyarország a lakásállományhoz és a népességhez viszonyított lakásépítési mutatóval is az utolsó helyen szerepel. Közben a következő évek kínálatában óvatosság látszik. Bár január és szeptember között 12 százalékkal több, összesen 22,3 ezer lakásra adtak ki építési engedélyt, a korábbi növekvő tendencia megtörni látszik.

2026-ban bővülésre számítunk, de azt várjuk, hogy 2027-ben a csökkenő kereslet és a csökkenő engedélyszám miatt már nem bővülhet tovább az átadott lakások száma

- mondta az eseményen Winkler Sándor.

Winkler Sándor MNB, osztályvezető, Ingatlanpiaci elemzések osztály Winkler Sándor 2013-ban végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági elemző mesterszakján makrogazdasági elemző szakirányon. 2013 óta dolgozik az MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentésért is felelős t … Tovább

Budapesten a harmadik negyedévben 21 ezer lakás fejlesztése és értékesítése zajlott, ami éves alapon 19 százalékos növekedés, az előző negyedévhez képest viszont 10 százalékos csökkenés. A fejlesztők 1349 új lakást adtak el, 39 százalékkal kevesebbet, mint egy éve, miközben mindössze 748 lakás értékesítését indították el.

A fővárosban így is közel 9750 szabad új lakás maradt elérhető, ami historikusan magas szint.

így is közel 9750 szabad új lakás maradt elérhető, ami historikusan magas szint. Vidéken a megvásárolható állomány 8000 lakásra, többéves csúcsra emelkedett.

Az árak fékezése még nem oldja meg a lakhatási gondokat

A drágulás lassulása ellenére a megfizethetőség továbbra is súlyos probléma, különösen Budapesten, az agglomerációban, a Balaton környékén és Debrecenben. A jelentésben vizsgált 2024-es adatok alapján 20 járásban, illetve fővárosi kerületben egy átlagos lakás ára legalább tízévnyi helyi, egy adózóra jutó nettó jövedelemnek felelt meg.

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