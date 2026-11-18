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Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont szakértője 2027-ben egyenletesen visszafogottabb lakáspiaci működésre számít, a 2025-ös tranzakciószám a KSH adatai szerint mintegy 150 ezer körül alakult, míg 2026-ra nagyjából 130-135 ezres forgalmat, 2027-re pedig további mérséklődést prognosztizálnak, az éves nominális áremelkedést pedig mind 2026-ra, mind 2027-re körülbelül 5 százalékra becsüli. Az OTP Ingatlanpont által mért átlagos alkuszint pedig a nyári hónapokban 6,4-6,5 százalék volt.

Valkó Dávid OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont, vezető elemző Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tev … Tovább

A lakásépítésben 2026 első három negyedévében éves alapon 35 százalékkal több lakás épült, az építési engedélyek száma 12 százalékkal nőtt, az értékesítési célú építkezések aránya országosan rekordszintű, 74 százalékot ért el, Budapesten pedig 95 százalékot, ugyanakkor a fővárosi új társasházi lakáspiacon az első félévben 25 százalékkal csökkent az eladások száma (3300 darab), miközben az új kínálat 9 éves rekorddal mintegy 6000 lakásra ugrott, és az átadott, de eladatlan új lakások száma 900 darabra, az épülőfélben lévő el nem adott lakásoké pedig 9300 darabra emelkedett.

Jelentősen alábbhagyott a hirdetési árak növekedési dinamikája

A zenga.hu rendszerén belül az ingatlankeresések volumene – fejtette ki előadásában Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Idén az első negyedévben, február és március környékén volt a legtöbb keresés az Otthon Start program második hullámának köszönhetően, amit a nyári hónapokban mélypont követett. Szeptemberben és októberben ugyan érdemi élénkülés indult – az ingatlanérdeklődések száma országosan 19 százalékkal, Budapesten 58 százalékkal nőött a nyárhoz képest –, a kereslet még így is elmaradt a tavalyi átlagtól.

Futó Péter zenga.hu, elemzési vezető A zenga.hu elemzési vezetője. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán geográfus szakon és a hollandiai University of Groningen-en végezte. Ingatlanszakmai pályafutását az OTP Jelzálogbankban kez … Tovább

Októberben országosan 5 százalékkal, a fővárosban pedig 9 százalékkal mértek alacsonyabb érdeklődést az egy évvel korábbinál. A novemberi első adatok alapján időarányosan újabb lefordulás látszik, amit az Otthon Startot felváltó, szűkebb jogosulti kört megcélzó Wekerle Plusz program elindulása is befolyásol. Jövőre mérsékelt, mintegy 10 százalékos keresletélénkülésre lehet számítani.

A keresett ingatlantípusok szerkezete stabil maradt: a keresések mintegy 60 százaléka továbbra is családi házakra, 40 százaléka pedig lakásokra irányul. A befektetők aránya a korábbi évekhez képest alacsony szinten ragadt.

A hirdetési kínálat is bővült, mivel a vevői érdeklődésekből egyelőre kevés adásvétel valósult meg, a vásárlók megfontoltabbak lettek. A kínálat a tavalyi átlaghoz képest országosan 19 százalékkal, Budapesten 32 százalékkal nőtt. A leglátványosabb változás a panellakások piacán történt, ahol a kínálat több mint a duplájára ugrott a tavalyihoz képest. A túlárazott panelek iránti gyenge érdeklődés miatt ennél a típusnál már 3 százalékos árcsökkenés mutatkozott.

A Wekerle Plusz és az Otthon Start egybeeső feltételei (maximum 1,5 millió forintos négyzetméterár, lakásoknál 100 millió, házaknál 150 millió forintos vételárplafon) országos szinten a kínálat 75 százalékánál és a kereslet 90 százalékánál teljesülnek. A fővárosban ugyanakkor jelentős szerkezeti eltérés tapasztalható.

"Budapesten jelentős a szakadék a vásárlók és az eladók várakozásai között: míg a kereslet kétharmada a 1,5 milliós négyzetméterár alatti, támogatási keretekbe illő ingatlanokat keresi, a fővárosi kínálatnak kevesebb mint a fele felel meg ezeknek a feltételeknek"

– mutatott rá Futó Péter.

Az új építésű társasházi lakások piacán még szembetűnőbb a különbség:

míg a megyeszékhelyeken az új kínálat 50-99 százaléka (a legdrágább Debrecenben 50%, a többi megyeszékhelyen akár 99%) megfelel a program feltételeinek, addig

50%, a többi megyeszékhelyen akár 99%) megfelel a program feltételeinek, addig Budapesten az új lakások kevesebb mint 10 százaléka esik a 1,5 milliós négyzetméterár vagy a 100 milliós vételár alá. A külső kerületekben (XV., IV., X.) a kínálat fele még megfelel a kritériumoknak, a XI. kerületben már csak 3 százalék, a VI. és VII. kerületben 2-3 százalék, a XIII. kerületben 2 százalék, a II., V. és XII. kerületben pedig egyáltalán nincs a feltételeknek megfelelő új lakás.

Az áremelkedési dinamika drasztikusan lelassult. Szeptemberben és októberben 7 megyében és 12 budapesti kerületben csökkentek a hirdetési árak kis mértékben. Éves összevetésben Zala megyében 1 százalékkal alacsonyabbak az árak, míg Budapesten három drága kerületben – az V., a XII. és a XIII. kerületben – is alacsonyabb az átlagos hirdetési négyzetméterár, mint tavaly októberben.

Budapesten már csak két kerületben haladja meg az éves drágulás a 10 százalékot. Az összetételhatást kiszűrve a fővárosban 3 százalékkal, országosan 6 százalékkal magasabbak a hirdetési árak a tavalyinál.

"A fővárosi lakáspiacon az áremelkedési dinamika érdemi lassulása látható, a 1,5 milliós átlagos négyzetméterártól a kínálat hónapok óta nem tud elszakadni, és az év hátralévő részében sem várható már érdemi drágulás"

– fejtette ki a zenga.hu elemzési vezetője.

Budapesten az átlagos hirdetési négyzetméterár jelenleg 1 497 000 forint. Az országos átlagos hirdetési ár elérte az 1 millió forintot, de a megyék közül csak Somogyban és Veszprémben van az átlag egymillió forint felett a balatoni hatás miatt. A vidéki városok közül Debrecenben, Szegeden, Veszprémben és Győrben mozog az átlagár az egymilliós szint közelében vagy a felett. A legolcsóbb megye továbbra is Nógrád 350 ezer forintos és Békés 380 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. Az év hátralévő részében a gyengülő kereslet miatt az áremelkedési dinamika tovább lassulhat, országosan mintegy 5 százalékos éves drágulási ütem várható.

Mérséklődhet a jelzáloghitelezés

Kasziba Erika, az OTP Bank lakáshitelek üzletfejlesztésért felelős szakmai vezetője elmondta, hogy az Otthon Start Program lezárulásával a hiteligénylések volumene átmenetileg megháromszorozódott, az egyedüli adósok aránya pedig a korábbi 20-25%-ról közel 50%-ra emelkedett, ami kockázatokat is hordozhat; a szakértő szerint 2026-ban mintegy 3000 milliárd forintos lakáshitel-forgalom várható, ami 2027-re körülbelül 2000 milliárd forint környékére mérséklődhet, az átlagos hitelösszeg pedig a jelenlegi 35 millióról 26-27 millió forintra csökkenhet a piaci hitelek nagyobb súlya miatt.

Pélyi András, az OTP Ingatlanpont, OTP Pénzügyi Pont és a Financial Expert ügyvezetője elmondta, hogy a Wekerle+ program kapcsán mintegy 35%-os csökkenésre számítanak az Otthon Starthoz képest, és nagyjából 600 milliárd forint környéki piacot prognosztizálnak, miközben az idei mintegy 135 ezer ingatlantranzakcióról jövőre 120 ezerre csökkenhet a forgalom, az új és használt ingatlanok aránya pedig várhatóan nem fog jelentősen eltolódni a jelenlegi 10-90 százalékos megoszlásról, mivel a kínálati korlátok és a célcsoport – elsősorban 45 év alatti első lakáshoz jutók – szűk meghatározása ezt nem teszi lehetővé.

Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a tervezett energetikai felújítási program legalább olyan fontos szerepet tölthet be a jövőben, mint a Wekerle+, hiszen a Magyarországon lévő mintegy 3,8 millió ingatlan évi legalább 1%-os megújulási rátája – azaz évi 46 ezer új építésű lakás átadása – egyelőre messze van a valóságtól, miközben az elmúlt öt év kiadott építési engedélyeinek összege éri csak el ezt a számot.

Pélyi András OTP Ingatlanpont / OTP Pénzügyi Pont, vezérigazgató Egyetemi tanulmányait a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem közgazdaságtudományi karán végezte. 2013-ban lépett az FHB kötelékébe, ahol partnertámogatói feladatait követően a Hálózatirányítási terüle … Tovább

Pélyi kitért az euró bevezetésének lehetséges ingatlanpiaci hatásaira is, utalva Banai Ádám, az MNB monetáris politikáért felelős ügyvezető igazgatójának kijelentésére, miszerint a jegybank nem olyan forgatókönyvvel számol, amelyben nem kerül sor az euró hazai bevezetésére.

Az euróövezeti csatlakozás kérdése a lakáshitelek kamatszintjére és a külföldi befektetők visszatérésére is hatással lehet.

A piaci hitelkamatok terén már látható a mérséklődés: a korábbi 8-10 százalékos sávból a banki ajánlatok lementek a 6 százalék körüli szintig, egyes piaci szereplőknél pedig 5,6 százalékos kamatláb is megjelent.

Elmondása szerint a felerősödött kiköltözési hullám a városhatáron kívülre vagy az agglomerációba lelassult, a vásárlók egy része visszatér a városi központokba. A jövőbeli fejlesztések fókusza a jó infrastruktúrával rendelkező belterületekre és a 5 százalékos ÁFA-kulccsal érintett rozsdaövezeti beruházásokra helyeződik át.

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