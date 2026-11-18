Ritka bejelentés a fővárosban: passzív bérház épül
Az elmúlt bő két évtizedben a kerület már 1600 család lakhatását biztosította új építésű bérlakásokkal. A Jász és a Petneházy utcai projektek után most a Kucsma utcában indulhat el a legújabb fejlesztés. A kivitelezést az uniós közbeszerzésen nyertes BUILD IT Mérnökiroda Zrt. végzi, a terveket pedig az Archikon Építésziroda készítette, amely még 2024 végén nyerte el a megbízást.
A több mint hétezer négyzetméter hasznos alapterületű lakóház illeszkedik a környező utcák beépítéséhez, miközben esztétikusan takarja a szomszédos tűzfalakat is. Az utcai fronton ötszintes, a belső udvar felé pedig négyszintes épületszárnyakat alakítanak ki, ami lehetőséget teremt tetőkert, terasz és közösségi terek létrehozására. A ház formavilága a klasszikus, gangos és magastetős fővárosi épületeket idézi, de az anyaghasználat és a részletek teljesen modernek lesznek. A lakások többsége a növényzettel beültetett belső udvarra néz, megközelítésüket pedig nyitott és zárt folyosók biztosítják, amelyek a természetes átszellőzést is segítik.
A beruházás legfőbb különlegessége, hogy a ház megszerzi a darmstadti Passivhaus Institut hivatalos minősítését.
Az épület energiaigénye rendkívül alacsony lesz, így jócskán alulmúlja a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó szigorú határértékeket is.
A fűtést és a hűtést talajszondás geotermikus hőszivattyúk biztosítják, a lakásokban padlófűtést és fan-coil hűtést alkalmaznak, míg a friss levegőről hővisszanyerős szellőztetőrendszer gondoskodik, minimálisra csökkentve a mindennapi hőveszteséget.
Az áramfogyasztás mérséklését a tetőre telepített napelemek segítik, a lapostetős részeken pedig külön öntözést nem igénylő, extenzív zöldtetőt alakítanak ki, amely a csapadékvizet is képes megtartani. A többi udvari zöldfelületet víztakarékos, automata csepegtetőrendszerrel öntözik majd. A tervezők a fenntarthatóság mellett a praktikumra is nagy hangsúlyt fektettek, így minden lakáshoz saját tároló, valamint fedett kerékpártároló tartozik, a mélygarázsban pedig előkészítik a hálózatot az elektromos autók töltőinek későbbi kiépítéséhez.
Az épületben többféle méretű és elrendezésű, egy- és többszobás otthont alakítanak ki, alkalmazkodva a leendő lakók eltérő igényeihez. A ház teljes egészében akadálymentes lesz, rámpákkal és liftekkel felszerelve, emellett két lakást kifejezetten a kerekesszékkel közlekedők számára terveztek. A földszinti bejáratok mellett korszerű, a szelektív gyűjtést is hulladéktárolók kapnak helyet.
Erős riválist kap az OTP: Bulgária legnagyobb bankja jöhet létre
A görög Eurobank érdekeltségével egyesülhet a hitelintézet.
Három súlyos népbetegség ellen egyesíti erejét a Szegedi Tudományegyetem és az Eli Lilly
Ötéves együttműködési megállapodást kötöttek.
Egyetlen ország miatt egész Európa megremeghet – Kiléphet a NATO-ból az EU egyetlen atomhatalma?
Sorba jelentik be indulásukat az aspiránsok a jövő tavasszal esedékes francia elnökválasztásra.
Dollármilliárdos buktatóra figyelmeztetnek: kemény ellenállásba ütközött aTrump elborult ötlete
Nem fogják áttervezni a hordozókat.
Biztonsági riasztás jött Amerikából: terrorveszély leselkedik Magyarországra - Jobb, ha erre mindenki felkészül
A nagykövetség adott ki figyelmeztetést.
Valaki több mint 28 milliárd forintnyi pénzt adott ezért a festményért, de az árverések sztárja még csak most következik
Kandinszkij után következik van Gogh.
Megindultak az orosz bombázók: évtizedek óta nem látott lépéssel üzent Oroszország a nagyhatalmi csúcs előtt
Az elmúlt negyven évben eddig kétszer csináltak ilyet.
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Top 10 osztalék részvény - 2026. november
November elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 735 cég szerepel
Alphabet A - kereskedés
Még október 29-én, a jelentés utáni nagy szakadásban vettem GOOGL-t 283,18-as átlagon. Szerintem nem kell temetni, ide is rakok három kis chartot, amik ugyan nem tartalmazzák az utolsó jelentés
Vagyonadó 2027 és a vállalkozói vagyon új értékelési szabályai
November 11-én lezárult a vagyonadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlésben. Jelen bejegyzésünk a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat tartalmát
Zsiday Viktor az évtizedünk legnagyobb trendjéről
Úgy tűnik minden évtizednek megvan a maga globális gazdasági-piaci trendje. A 70-es évek az árupiacok szárnyalása és az infláció kora, miután szétesett az aranyfedezetű dollárra... The post
Felpörög a verseny a lakáshitelpiacon, már 6 százalék alatt is kínálnak piaci hitelt a bankok
Felpörög a verseny a piaci lakáshiteleknél. A mérlegfőösszeg szerinti két legnagyobb magyar bank, az OTP és az MBH is csökkentette a kamatait, mindkettő ajánlatában már 6 százalék alatti ka
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?
Nem ért véget a megélhetési válság: a bevásárlás lett a magyar családok legnagyobb terhe
Megjelent a hétfői Checklist: mit mondanak az élelmiszerárak a magyar háztartások helyzetéről?
Olyan piacra lépett be Magyarország, ahol négy másodpercenként újraosztják a lapokat
Új platformokon Magyarország.