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Az elmúlt bő két évtizedben a kerület már 1600 család lakhatását biztosította új építésű bérlakásokkal. A Jász és a Petneházy utcai projektek után most a Kucsma utcában indulhat el a legújabb fejlesztés. A kivitelezést az uniós közbeszerzésen nyertes BUILD IT Mérnökiroda Zrt. végzi, a terveket pedig az Archikon Építésziroda készítette, amely még 2024 végén nyerte el a megbízást.

Forrás: Magyar Építők

A több mint hétezer négyzetméter hasznos alapterületű lakóház illeszkedik a környező utcák beépítéséhez, miközben esztétikusan takarja a szomszédos tűzfalakat is. Az utcai fronton ötszintes, a belső udvar felé pedig négyszintes épületszárnyakat alakítanak ki, ami lehetőséget teremt tetőkert, terasz és közösségi terek létrehozására. A ház formavilága a klasszikus, gangos és magastetős fővárosi épületeket idézi, de az anyaghasználat és a részletek teljesen modernek lesznek. A lakások többsége a növényzettel beültetett belső udvarra néz, megközelítésüket pedig nyitott és zárt folyosók biztosítják, amelyek a természetes átszellőzést is segítik.

A beruházás legfőbb különlegessége, hogy a ház megszerzi a darmstadti Passivhaus Institut hivatalos minősítését.

Az épület energiaigénye rendkívül alacsony lesz, így jócskán alulmúlja a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó szigorú határértékeket is.

A fűtést és a hűtést talajszondás geotermikus hőszivattyúk biztosítják, a lakásokban padlófűtést és fan-coil hűtést alkalmaznak, míg a friss levegőről hővisszanyerős szellőztetőrendszer gondoskodik, minimálisra csökkentve a mindennapi hőveszteséget.

Az áramfogyasztás mérséklését a tetőre telepített napelemek segítik, a lapostetős részeken pedig külön öntözést nem igénylő, extenzív zöldtetőt alakítanak ki, amely a csapadékvizet is képes megtartani. A többi udvari zöldfelületet víztakarékos, automata csepegtetőrendszerrel öntözik majd. A tervezők a fenntarthatóság mellett a praktikumra is nagy hangsúlyt fektettek, így minden lakáshoz saját tároló, valamint fedett kerékpártároló tartozik, a mélygarázsban pedig előkészítik a hálózatot az elektromos autók töltőinek későbbi kiépítéséhez.

Az épületben többféle méretű és elrendezésű, egy- és többszobás otthont alakítanak ki, alkalmazkodva a leendő lakók eltérő igényeihez. A ház teljes egészében akadálymentes lesz, rámpákkal és liftekkel felszerelve, emellett két lakást kifejezetten a kerekesszékkel közlekedők számára terveztek. A földszinti bejáratok mellett korszerű, a szelektív gyűjtést is hulladéktárolók kapnak helyet.