A Market Építő Zrt. 1996-os alapítása óta a szocialista építőiparból kinövő, kezdetleges magánvállalati korszakból jutott el a hazai piacvezető pozícióig. A három évtizedet felölelő fejlődéstörténet pedig vállalati és iparági szempontból egyaránt tanulságos lenyomata a magyar építőipar átalakulásának, ezért is szolgált ideális témául Kortárs Építészeti Központban (KÉK) által szervezett szakmai kerekasztalhoz, melyet Kádár Bálint moderált. Az eseményt a házigazdák kettős ünnepnek szánták: a Market harmincéves fennállása mellett a KÉK is jubilál, idén ünnepelve fennállásának huszadik évfordulóját.
A helyszínnek a személyes vonatkozása is van az építőipari vállalatnál. A KÉK által használt épület pincéjét ugyanis idén ősszel a Market tíz cég közreműködésével újította fel, közel 11 millió forint értékben, hogy a kulturális és építészeti szintér még több szakmai együttműködésnek adhasson otthont. A munkában a Market Csoport három vállalata, vagyis a Market Építő Zrt., a Market Épületszerviz Kft. és a Vilati Szerelő Zrt. vett részt, mellettük pedig a Dósa Padló Kft., a Katona Manufaktúra Kft., a GGreen Kft., a Jab Kft., az ENSI Kft., a Bakart Kft., Lindab Kft. és a MyColor Mana Kft. is hozzájárult a felújításhoz.
Tapasztalatból született biztos alapok
Scheer Sándor a beszélgetés elején kiemelte, hogy a rendszerváltás után az építőipar kezdetleges körülmények között működött. Első munkahelye egy magáncég volt, ahol hamar szembesült a rendszertelen vállalatvezetés hiányosságaival. Hat évet dolgozott egy cégnél, karrierje emelkedett, de a tulajdonos folyamatosan újabb befektetésekbe és vásárlásokba fogott, miközben a vállalat működése nem tartott lépést a vízióval. A saját cég alapítására részben ez a negatív tapasztalat vitte rá, mint fogalmazott, “kényszerből” kezdett vállalkozni.
A Market alapelveit ennek a tanulságából fogalmazták meg, a minőségi munka és lelkesedés mellett a banki hitelek elkerülése és a beszállítók pontos kifizetése vált a legfontosabb stratégiai szemponttá.
A beszélgetés során mindhárom megszólaló ugyanazokhoz az értékekhez tért vissza, a határidőhöz és a minőséghez. Szűcs Csaba, aki építésvezetőként mintegy tizenöt évig dolgozott közvetlenül Scheer Sándor keze alatt, felidézte, hogy a cégvezető számára a pontos munka és a határidő betartása mindent felülírt, még a költségeket is.
Wolf András 2003 óta dolgozik a cégnél. Külföldi tapasztalatszerzés után érkezett haza, és olyan céget keresett, amelyről a szakmában fiatalos, dinamikus helyként beszéltek. Építésvezetőként kezdett, később műszaki igazgató lett, 2023 elején pedig átvette a jelenlegi pozícióját. Szerinte is a cég működésének alapja a minőség, hogy mindent a legmagasabb szakmai szempontok szerint végezzenek el, a megrendelő elégedett legyen, és a következő megbízás ebből következzen. Hozzátette, hogy a munkatársakat is igyekeznek fejleszteni: művezetőből építésvezető, onnan pedig akár műszaki igazgató is lehet valakiből. A megrendelő elégedett legyen, és a következő megbízás ebből következzen. Hozzátette, hogy a munkatársakat is igyekeznek fejleszteni: művezetőből építésvezető, onnan pedig akár műszaki igazgató is lehet valakiből.
Gyorséttermektől Budapest egyetlen felhőkarcolójáig harminc év alatt
A kisméretű beruházásoktól a piacvezető szerepig vezető út több jelentős léptékváltást is megkövetelt a szervezettől. Az első években gyorsan kivitelezhető projekteken, például benzinkutakon és gyorséttermeken dolgoztak. Ezt követően hatalmas ugrást jelentett az Eurocenter bevásárlóközpont megépítése, amely jóval meghaladta a cég akkori éves forgalmát. Egy másik kritikus fordulópontot a 2008-ban kirobbant gazdasági válság hozott el, amikor a vezetőség úgy döntött, hogy a legkisebb munkákat is elvállalják a szakembergárda egyben tartása érdekében.
Wolf András a Szeged Árkádot emelte ki a nagy kihívások közül, amelynek az egyik vezetője volt: a projektet 2010-ben szinte hihetetlen feladatnak tartották, a megrendelő szerint viszont Európa leggyorsabban épült bevásárlóközpontja lett.
A folyamatos és dinamikus növekedés elképzelhetetlen lett volna külső szakmai segítség és szervezetfejlesztés nélkül. A vezetőség felismerte, hogy több tucat párhuzamosan futó építkezés és több ezer ember munkájának összehangolása már nem oldható meg pusztán mérnöki tudással. Ezért több mint húsz éve dolgoznak együtt egy szervezetfejlesztő csapattal, akik a menedzsment képzésében, a feladatok delegálásában és a belső folyamatok optimalizálásában nyújtanak elengedhetetlen támogatást.
A portfólió bővülése során a cég mindig arra törekedett, hogy az új szegmensekben is a legmagasabb szintű tudást sajátítsa el. A három évtizedes múltra visszatekintve számos olyan ikonikus épület született, amelyre a vállalat joggal lehet büszke.
A Sorsok Háza 2013-as indulása és műemléki jellege, valamint a Magyar Telekom irodaház mérnöki kihívásai egyaránt kiemelkedő mérföldkövek a cég életében.
Szűcs Csaba szerint a szakmai kihívások sora a CEU belvárosi épületével, majd a MOL Campus felhőkarcolójával érte el a csúcsát. Mivel a magasházak építésében nem volt friss hazai tapasztalat, a Market szakemberei Varsóba és Dubajba utaztak a nemzetközi gyakorlatok tanulmányozására, hogy a legkorszerűbb technológiákat alkalmazhassák itthon.
A saját beruházások és a jutalomjátéknak számító projektek - amilyen például a Nyugati téri McDonald’s különleges kialakítása - szintén igazolják az innováció létjogosultságát. Nem véletlen, hogy az utóbbi épület az elmúlt évek egyik legnépszerűbbje, és a megnyitón készült videók már hatvanmilliós megtekintést értek el az interneten.
Az innováció és a fenntarthatóság lehet a jövő kulcskérdése
A beszélgetés résztvevői egyetértettek, hogy az innováció nemcsak az épületek formájában, hanem a kivitelezési technológiában is megmutatkozik. A korábbi papíralapú terveket, a hagyományos zsinórpadot és a vízmértéket mára felváltották a táblagépek, a drónok, a precíziós műszerek és a háromdimenziós BIM-modellek. A digitalizáció és a felgyorsult kommunikáció révén az információáramlás azonnalivá vált, az építkezéseken pedig mindent okoseszközökön követnek nyomon. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú a hibák kiszűréséhez, valamint ahhoz, hogy a tervezők az ütközésvizsgálatok segítségével komplex és pontos terveket adhassanak át a kivitelezőknek.
A technológiai fejlődésről és a generációváltásról határozott elképzelése van a menedzsmentnek. Scheer Sándor vezérigazgató az építőipari trendekről és a jövő technológiáiról elmondta, hogy a Market az összes új innovációt igyekszik minél gyorsabban megismerni és használni. Az ügyvezető hozzátette, hogy a mesterséges intelligencia jelenleg még inkább az adminisztrációs területeken és a mérnökök munkáját segítő adatelemzésben nyújt támogatást, de nem kizárható, hogy a későbbiekben a tervezésben is szerepet kaphat.
A fenntarthatóság kérdése napjainkra megkerülhetetlenné vált az építész szakmában, még akkor is, ha a hazai szabályozási és beruházói környezet gyakran elmarad az európai elvárásoktól. A Market elkötelezett a zöld megoldások iránt, amit jól mutat, hogy saját beruházásaiknál a tájépítészeti és kertészeti munkákra nemritkán az előírt keretösszeg dupláját fordítják. A szakemberek álláspontja szerint az építőiparnak sokkal intenzívebben kell foglalkoznia a fenntarthatósággal. Emellett olyan szigorú állami előírásokra lenne szükség, amelyek kényszerítő erővel ösztönzik a környezettudatos megoldásokat, mint amilyen az okos vízgazdálkodás és a bontott anyagok újrahasznosítása.
A cég a jövőbe tekintve egy olyan stabil, rendszerszinten működő szervezet felépítését tűzte ki célul, ami már nem a kiemelkedő egyéni vezetői teljesítményektől függ, hanem a logikusan szabályozott folyamatokra támaszkodik.
A vállalati célok mellett személyes álmok is hajtják a vezetőséget. Szűcs Csaba műszaki igazgató egy 300 méter magas magyarországi felhőkarcoló megépítésében látja a legnagyobb szakmai kihívást, míg Scheer Sándor egy nagyszabású, modern kórház létrehozását tartja olyan mérföldkőnek, amely eddigi pályafutása csúcspontja lehetne. A mérnöki feladatok mellett a társadalmi felelősségvállalás is fókuszban marad, amelyet a Rom Vándor programhoz, a Villa Esterházy felújításához és a KÉK pincéjének átalakításához hasonló értékmentő projektek fémjeleznek.
A cikk megjelenését a Market Építő Zrt. támogatta.
Címlapkép forrása: Stiller Ákos
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