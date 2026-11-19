A Lyon Confluence nevű városrészében felépült, szögletes formavilágú, fehér társasház a tervek szerint télen 20 és 22, a nyári hőhullámok idején pedig 26 és 28 Celsius-fok közötti belső hőmérsékletet biztosít. Az épület alapjául szolgáló "22-26" elnevezésű koncepciót Dietmar Eberle osztrák építész dolgozta ki az energia- és klímaválság hatásainak enyhítésére. A rendszer lényege, hogy az épület képes befogni a napfényt, a keletkező hőt pedig bent tartja.
A megoldás kulcsa az építőanyagok hőtároló tömegében rejlik. A falak és a födémek a franciaországi átlagnál kétszer vastagabbak, a szokásos 30 helyett 61 centiméteresek. A külső határolószerkezet két réteg üreges kerámiatéglából (Monomur), a közéjük helyezett üveggyapot szigetelésből, betonból és mészhabarcs vakolatból áll.
Ez a masszív felépítés nemcsak a hőt vagy a hűvöset tartja bent, hanem a mélyen ülő ablakoknak köszönhetően a közvetlen, tűző napfénytől is védi a lakásokat.
A megfelelő klímáról egy érzékelőkkel vezérelt, automatikus szellőztetőrendszer is gondoskodik. A lakásokban elhelyezett falamellák a belső hőmérséklet, a páratartalom, a levegőminőség és a kinti időjárás függvényében maguktól nyílnak és záródnak, de a lakók egyénileg is szabályozhatják őket. A szigetelésnek köszönhetően a lakások melegen tartásához elegendő az ott élők testhője, valamint a főzés, a zuhanyzás és a háztartási gépek által leadott hő.
A Nexity számításai szerint a technológia 80 százalékkal csökkenti az energiaszámlákat, ami egy háromszobás lakás esetében évi 380 eurós megtakarítást jelent, a szén-dioxid-kibocsátást pedig 50 év alatt 65 százalékkal mérsékli. Bár a koncepció lényege a fűtésmentesség, a francia építési szabályok miatt minden lakásba be kellett szerelni kiegészítő fűtőtesteket és hővisszanyerős gépi szellőztetést. A városi távhőhálózatra való kötelező rácsatlakozás az ingatlanfejlesztő szerint 15 százalékkal növelte meg a kivitelezés költségeit, a fűtés azonban csak szélsőséges időjárás esetén, vagy a lakások hosszabb üresen állása után kapcsol be.
Az osztrák építésziroda Svájcban és Németországban már felépített két hasonló épületet, ám
a magas költségek miatt kérdéses, hogy a modell mennyire terjedhet el.
Renaud Payre, a lyoni metropoliszövezet tanácsosa szerint a drága építőanyagok és a bonyolult épületautomatizálás miatt a projekt nem alkalmas a tömeges másolásra, így inkább csak mintaként szolgálhat, az energiahatékonyság javítására pedig továbbra is a meglévő épületek felújítása a legjobb módszer. A Nexity mindenesetre már tervezi a következő hasonló beruházást, amelynek keretében a Párizshoz közeli La Garenne-Colombes-ban egy 80 lakásos társasházat építenek fel 2028-ra.
Címlapkép forrása: Nexity - Créteil L'Echat ©Kreaction – MGAU + Atelier Fermia
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