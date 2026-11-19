Az MBH Index legfrissebb, 2026-os élhetőségi rangsora szerint a Balatonfüredi és a Keszthelyi járás nyújtja a legjobb életkörülményeket Magyarországon. A megújult módszertannal készült, nyolc szempontot vizsgáló elemzés rámutatott, hogy a Dunántúl és a fővárosi agglomeráció területei a legvonzóbbak a lakosság számára, míg Budapest összesítésben a tizennegyedik helyen végzett.

Property Warm Up 2027 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

A százhetvenöt hazai járást – köztük Budapestet egy egységként – vizsgáló kutatás idén nyolc területet vett górcső alá, így

az oktatást, az egészségügyet, a kultúrát, a bűnözést, a vásárlási lehetőségeket, a munkaerőpiacot, a lakáspiacot, valamint az újonnan bevezetett szempontként értékelt zöld környezetet.

Mivel a szolgáltatások elérhetőségét a kutatók immár a lakosságszámhoz viszonyítják, a lakáspiaci mutató pedig a megfizethetőség mellett az ingatlanállomány minőségét is méri, az idei eredmények nem vethetők össze a korábbi évekkel.

A rangsort toronymagasan a Balatonfüredi járás vezeti, amely

a zöld környezet terén verhetetlennek bizonyult, de a kulturális és a vásárlási lehetőségeket tekintve is a hazai élmezőnyben szerepel.

A második helyen a szintén Balaton-parti Keszthelyi járás végzett kiegyensúlyozott teljesítményével, különösen a kiváló egészségügyi és vásárlási mutatóinak köszönhetően. A dobogó harmadik fokára a munkaerőpiaci szempontból élen járó Budakeszi járás állhatott fel, éppen csak megelőzve az oktatásban első Veszprémi járást. Az élmezőny rendkívül szoros, mivel a harmadik és a tizedik helyezett között mindössze három pont a különbség. A legjobb tízbe bekerült még a Szentendrei, a Pécsi, az Egri, a Debreceni, a Soproni és a Szobi járás is.

Budapest összesítésben a tizennegyedik pozíciót szerezte meg. Bár a főváros oktatási és munkaerőpiaci lehetőségei országosan is kiemelkedőek, a hatalmas lakosságszám miatt az egy főre jutó kulturális kínálat kevésbé érvényesül a mutatókban.

A közbiztonság terén a főváros a lista legvégén kullog, a zöldterületek arányát tekintve pedig csupán a középmezőnyben kapott helyet.

A területi eloszlás tekintetében éles különbség rajzolódik ki az ország különböző részei között. Míg az első harminc helyezett többségét a dunántúli – különösen a Balaton és a Velencei-tó környéki –, valamint a Pest megyei járások adják, addig a sereghajtók szinte kivétel nélkül a Dunától keletre, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében találhatók.

Az egyes részterületeket megvizsgálva jól látszik, hogy más-más régiók jeleskednek a különböző szolgáltatásokban. Az egészségügyi ellátásban a Pécsi járás az országos első a kiemelkedő gyermek- és háziorvosi hálózatnak köszönhetően. A kultúra iránt érdeklődőknek a Kiskőrösi járás kínálja lakosságarányosan a leggazdagabb programokat, míg a legbiztonságosabbnak a Pécsváradi járás bizonyult. A vásárlási lehetőségek a turisztikailag frekventált térségekben, például Kőszegen és a Balatonnál a legjobbak. A munkaerőpiac a Budakeszi járásban a legvonzóbb a magas jövedelmek miatt, a lakáspiac viszont az északkeleti országrészben, például a Kemecsei járásban a legkedvezőbb. Utóbbi térségben az alacsony ingatlanárak miatt lényegesen könnyebb lakáshoz jutni, még ha ez szerényebb gazdasági lehetőségekkel is párosul. A Balaton környékén ugyanakkor éppen a lakhatás megfizethetősége jelenti a legnagyobb kihívást a helyiek számára.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor