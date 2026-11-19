Benyújtották az Országgyűlésnek az egyes építésügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely egyebek mellett jogalapot teremt arra, hogy kiemelt beruházássá lehessen nyilvánítani a Wekerle lakásépítési program projektjeit, és fokozottabban védené a Balaton közvetlen vízparti területeit.

Építőipar 2027 Átalakuló építőipar! Mi jön most? - Írjuk újra közösen a szektor alapjait!

Megjelent a január 1-jén induló Wekerle Lakástakarékről szóló törvényjavaslat is ugyanabban a dokumentumban, itt írtunk róla:

A törvényjavaslat a Balaton túlzott beépítésének megakadályozása, a természeti és táji értékek megőrzése, valamint a vízpart közhasználatának biztosítása érdekében

szigorítja majd a Balaton térségére vonatkozó területrendezési és építési előírásokat,

megteremti a kormány által elrendelhető változtatási, telekalakítási és építési tilalom lehetőségét,

továbbá korlátozza a vízparti területek beépíthetőségét, és megerősíti a nádasok védelmét.

Ezen felül a törvényjavaslat

létrehozza a Balatoni Építészeti Tervtanácsot,

amelynek illetékessége a javaslat szerint kiterjedne a teljes Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre, és amely a balatoni főépítész vezetésével biztosítaná a jelentősebb építési beruházások egységes, térségi szemléletű szakmai véleményezését.

A Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter által jegyzett törvényjavaslat megszünteti a korábbi településrendezési eszközök 2027. június 30-i hatályvesztését, így azok az új településterv elfogadásáig továbbra is alkalmazhatók maradnak. Ugyanakkor 2027 június 30. után a régi településrendezési eszközök módosítására új eljárást már nem lehet kezdeményezni, a folyamatban lévő eljárásokat azonban be lehet fejezni.

Vitézy Dávid Közlekedési és Beruházási Minisztérium, miniszter Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a … Tovább

Mindezek mellett a törvényjavaslat

megteremti a Wekerle lakásépítési programban megvalósuló, fenntartható közlekedésre alapozott fejlesztési területeken tervezett lakásépítési beruházások kiemeltté nyilvánításának jogalapját.

Ennek feltétele többek között legalább 100 lakás vagy 200 kollégiumi férőhely megvalósítása, valamint a lakások legalább 70 százalékának a program követelményei szerinti kialakítása. A kiemeltté nyilvánítást kötelező tervtanácsi konzultációhoz, önkormányzati véleményezéshez, valamint szakmai és közlekedési követelmények teljesítéséhez köti. A törvényjavaslat a beruházások megvalósítására négyéves határidőt állapít meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images