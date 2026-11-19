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A hitelboom megérkezett, az elhúzódó árrobbanás elmaradt

Ha kizárólag a hitelezési statisztikákat néznénk, azt hihetnénk, hogy a lakáspiac 2026-ban is teljes gőzzel pörgött. Az Otthon Start Program alapjaiban alakította át a lakásvásárlások finanszírozását:

a támogatott konstrukciók aránya a lakáshiteleken belül a program indulása előtti 23 százalékról 2026 első negyedévére 80 százalék fölé emelkedett, és még augusztusban is 76 százalékon állt,

a lakáshiteleken belül a program indulása előtti 23 százalékról 2026 első negyedévére 80 százalék fölé emelkedett, és még augusztusban is 76 százalékon állt, a hitelből vásárolt lakások aránya az év elején történelmi összevetésben is magas, 60 százalék feletti szintet ért el.

Az árak a bejelentést követő robbanás után azonban egészen más pályát követtek. A lakásárak három éven át tartó, folyamatos emelkedését 2026 második negyedévében országos átlagban 0,8 százalékos csökkenés törte meg, amelyet a harmadik negyedévben mindössze 0,5 százalékos, stagnálásközeli emelkedés követett. Az éves nominális drágulás üteme így a 2025. év végi 24,4 százalékról 6,6 százalékra lassult: Budapesten 5,3, a vidéki városokban 8,1, a községekben pedig 4,1 százalékra mérséklődött. Ennél alacsonyabb éves áremelkedést 2015 óta mindössze egyszer, 2023 közepén mértek. Ha valamit az Otthon Start számlájára lehet írni, az egy félév áremelkedése:

2025 második és negyedik negyedéve között országosan 11,0%-kal, Budapesten 6,5%-kal drágultak a lakások,

ami azért elmarad a korábban elképzelhetőnek tartott 20-30%-os boomtól. Tegyük hozzá, nagyok voltak a regionális különbségek: a leggyorsabban dráguló Pest megyei városokban 16,0%-kal növekedtek a lakásárak, és a községekben is meghaladta a 13%-ot.

Idén az első három negyedévben országosan már csak 1,7%-os, Budapesten 2,9%-os drágulást mutat a jegybank lakásárindexe.

Mi történt a piacon? Miért nem tudta az olcsóm államilag támogatott hitel tovább hajtani az árakat? Úgy tűnik, öt kulcstényező ellensúlyozta az Otthon Start árfelhajtó hatását. Ezeket az alábbiakban hatásuk erőssége és közvetlensége szerint vesszük sorra.

1. Kifulladó kereslet, erősödő vevői alkupozíció

Az áremelkedés idei megállásának a legfontosabb és legközvetlenebb oka a kereslet visszaesése. Az MNB elemzése egyértelműen fogalmaz: a kereslet csökkenése a második negyedévben elsősorban a lakásárak mérséklődésében, a harmadik negyedévben pedig a lakáspiaci forgalom visszaesésében mutatkozott meg.

Az ingatlan.com adatai szerint a kereslet 2026 második negyedévében 17 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest, majd a harmadik negyedévben stagnált. Az adásvételek száma az év nagy részében még a havi 12–12,2 ezres hosszú távú átlag körül alakult, augusztus–szeptemberre azonban havi 10 ezerre esett vissza. A harmadik negyedévben országosan 11, Budapesten 16, vidéken pedig 9 százalékkal csökkent a forgalom a második negyedévhez képest.

A vevők számának csökkenésével megfordultak a piaci erőviszonyok, és javult a vásárlók alkupozíciója. A medián alku mértéke 2026 első három negyedévében fokozatosan nőtt: az első negyedévi 3,4 százalékról előbb 3,7, majd a harmadik negyedévre 4,1 százalékra emelkedett az utolsó hirdetési árhoz képest. Az eladóknak tehát egyre többet kellett engedniük az árból, ha értékesíteni akarták az ingatlanukat, ami közvetlenül lefelé húzta a tényleges eladási árakat.

2. A befektetők kivonulása és eladói túlsúlya

A magyar lakáspiac korábbi fellendülései idején a befektetési célú vásárlások az áremelkedés egyik legfontosabb hajtóerejét jelentették. 2026-ra azonban a befektetők már inkább fékezték, mintsem fűtötték a piacot.

A fordulat hátterében az alacsony bérbeadási hozamok állnak. Az MNB becslése szerint egy 2026 szeptemberében vásárolt, tipikus, 55 négyzetméteres lakás következő egy évre számított, adózás utáni bérbeadási hozama – az ingatlan értéknövekedése nélkül –

Budapesten mindössze 4,4 százalék, a vidéki városok átlagában pedig 5,5 százalék volt.

Ez ugyan enyhe javulást jelentett az egy évvel korábbihoz képest, a hozamok tartósan ala alacsonyan maradtk, és visszafogta a befektetők vásárlási kedvét.

Miközben az Otthon Start hatására az első lakásukat vásárlók aránya tartósan magas szinten, Budapesten 37, vidéken pedig 38 százalékon stabilizálódott, a befektetők körében az eladók kerültek túlsúlyba. A Duna House adatai szerint a befektetők nettó lakáspiaci részvétele – vagyis a befektetési céllal vásárlók és a korábbi befektetésüket értékesítők arányának különbsége – 2026 harmadik negyedévében Budapesten mínusz 9, vidéken pedig mínusz 10 százalékpont volt. A jegybanki jelentés ki is kiemeli, hogy a befektetők eladói túlsúlya 2026 folyamán érdemben hozzájárult a lakásárak emelkedésének lassulásához.

3. Súlyos túlértékeltség és megfizethetőségi korlátok

A harmadik tényező a kereslet visszaesésének alapvető gazdasági okára világít rá: a lakásárak 2025 végére elszakadtak a hazai háztartások pénzügyi lehetőségeitől. Az MNB összetett mutatója szerint

2025 végén a lakásárak országosan 17,2 százalékkal haladták meg a gazdasági alapfolyamatok által indokolt szintet.

Ez a túlértékeltség a lakásárak 2026-os megtorpanásának és a bérek emelkedésének köszönhetően a második negyedévre 14,9 százalékra mérséklődött. A helyi jövedelmekhez viszonyított lakásárakat mérő lakásár/jövedelem mutató a járások 21 százalékában meghaladta a 8-as, ezen belül 20 járásban a 10-es küszöbértéket is. Az érintett járásokban zajlik az adásvételek 36 százaléka; különösen Budapesten, az agglomerációban, a Balaton környékén és Debrecenben vált feszítetté a lakáspiaci helyzet.

A piaci lakáshitelek feltételeivel számított megfizethetőségi index (HAI) 2026-ban vidéken a 2012-es lakáspiaci mélypont közelébe süllyedt, Budapesten pedig még az akkori szintnél is alacsonyabbra került. Ilyen magas árak mellett az Otthon Start már nem tudott újabb vásárlói tömegeket a piacra vonzani, inkább a meglévő vevők által felvett hitelösszegeket növelte.

Ezt mutatja, hogy miközben 2026 januárja és augusztusa között a lakáshitelek kihelyezett összege éves összevetésben 93 százalékkal, 2039 milliárd forintra emelkedett, a megkötött hitelszerződések száma ennél jóval szerényebben, 38 százalékkal bővült. Az eltérést az magyarázza, hogy a támogatott hitelek átlagos szerződéses összege 32 millió forintra nőtt (az Otthon Starté 35 millió körül alakult), szemben a piaci hitelek 20 millió forintos átlagával. A hitelből finanszírozott adásvételek számának másfélszeresére emelkedése ráadásul a bankok leterheltségét is növelte: a hitelügyintézés medián időtartama 44 napról 54 napra hosszabbodott az MNB szerint.

4. Bővülő kínálat és felhalmozódó eladatlan újlakás-állomány

A kereslet gyengülésével párhuzamosan az új építésű lakások piacán jelentősen bővült a kínálat, ami szűkítette a fejlesztők áremelési mozgásterét.

Bár a magyar lakásállomány 0,3 százalékos megújulási rátája európai összevetésben továbbra is a legalacsonyabb, az alacsony bázishoz képest 2026 első három negyedévében 31 százalékkal több, összesen 9,8 ezer új lakást adtak át országosan. Budapesten 59 százalékkal, a fővárosi vállalkozói lakásépítéseknél pedig 65 százalékkal nőtt az átadások száma.

Az újlakáspiacon ugyanakkor látványosan szétnyílt az olló a kínálat és a kereslet között:

Budapesten a harmadik negyedévben 1349 új lakást értékesítettek, 39 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. Eközben 9747 szabad, megvásárolható új lakás volt a fővárosi piacon, ami történelmi összevetésben is kiemelkedően magas állomány.

Vidéken éves összevetésben 15 százalékkal, többéves csúcsot jelentő 8000-re nőtt a megvásárolható új lakások száma.

A felhalmozódott eladatlan kínálat mellett a fejlesztők már nem tudják a korábbi, a költségnövekedéssel lépést tartó ütemben emelni az áraikat. Ennek következtében 2026 első félévében az új lakások ára már az építési költségeknél és a használt lakások áránál is lassabban nőtt. A harmadik negyedévben a fővárosi fejlesztők a még elérhető lakások 18 százalékának módosították az árát, és ezeknek is csupán a felénél hajtottak végre áremelést.

5. Az Otthon Start árplafonjai

Az ötödik helyen a program saját szabálya, az 1,5 millió forintos négyzetméterár-plafon, illetve a lakásokra vonatkozó 100 milliós és családi házakra vonatkozó 150 milliós árkorlát említhető.

Előbbi elsősorban a budapesti újlakáspiacon korlátozták az állami keresletélénkítés hatását. Mivel a fővárosi új lakások átlagos négyzetméterára 2026 harmadik negyedévére 1,86 millió forintra emelkedett, a budapesti újlakáskínálat mindössze 16,5 százalékát lehetett Otthon Start hitellel megvásárolni. Vidéken ugyanez az arány 67 százalék volt. A teljes, használt és új lakásokat egyaránt magában foglaló fővárosi piacon a plafon alatti, 1,4–1,5 millió forintos négyzetméterársávba eső tranzakciók aránya az első negyedévi 17 százalékról a harmadik negyedévre 13 százalékra csökkent.

Miért csak az ötödik helyre került a listánkon az árkorlát? Azért, mert az MNB jelentése alapján úgy tűnik, önmagukban nem állították volna meg a drágulást. A jelentés megállapítja, hogy a mesterségesen meghúzott négyzetméter-árkorlát Budapesten például nem akadályozta meg az adásvételek eltolódását a magasabb négyzetméterárak felé:

az 1,5 millió forint feletti négyzetméteráron megkötött ügyletek aránya fél év alatt 23-ról 30 százalékra nőtt.

Az áremelkedés azokon a vidéki piacokon is jelentősen lelassult idén már, ahol az ingatlanok kétharmada bőven belefért a program négyzetméterár-korlátjába.



Összegzés és kilátások: jön a szigorúbb Wekerle Plusz

Az Otthon Start Program tehát azért nem hozott további árrobbanást 2026-ban, mert egy már eleve erősen túlértékelt, megfizethetőségi korlátokba ütköző piacra érkezett. A befektetők az alacsony hozamok miatt egyre inkább eladóként jelentek meg, miközben az újlakáspiacon történelmi összevetésben is magas eladatlan kínálat halmozódott fel. A csökkenő kereslet így gyorsan a vevők javára billentette az erőviszonyokat, és egyre nagyobb teret nyitott az alkunak.

A 2026 negyedik negyedévére várt, országosan 3,0 százalékos, Budapesten pedig 4,1 százalékos éves áremelkedés után

a hitelezés felől sem várható újabb élénkítő hatás.

Az Otthon Start helyébe lépő, 2026 októberében bejelentett Wekerle Plusz hitelprogram ugyanis tovább szigorítja a támogatott hitelhez jutás feltételeit. A 45 éves korhatár az eddigi Otthon Start-igénylők 14 százalékát kizárja (lásd a fenti ábrát), emellett ötéves bentlakási kötelezettség lép életbe, a használt lakások vásárlására felvehető hitel kamata pedig 5 százalékra emelkedik. Eközben a kormányzati lakáspolitika súlypontja a kínálat bővítése és a megfizethető bérlakásszektor megteremtése, vagyis a Wekerle Lakásépítési Program felé tolódik.

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