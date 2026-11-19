Elfogadta a rövid távú lakáskiadás szabályozásáról szóló rendeletét az I. kerületi önkormányzat képviselő-testülete csütörtökön, így a budai Várban 2028. január elsejétől teljes tiltás lesz. A Várnegyed területén a december 31-ig nyilvántartásba vett magán- és egyéb szálláshelyek 2027. december 31-ig még folytathatják tevékenységüket, az átmeneti időszak után pedig teljes tilalom lép életbe.

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A rendelet differenciált szabályozást vezet be: a Várnegyeden kívüli területeken a rendelet különbséget tesz a társasház jellegű és az azokon kívüli szálláshelyek között.

A társasház jellegű épületek esetében a rendelet szintén biztosít egy átmeneti időszakot a december 31-ig nyilvántartásba vett szálláshelyek számára, a szolgáltatás 2027. december 31-ig társasházi hozzájárulás igazolása nélkül is folytatható, majd ezt követően, 2028. január elsejétől társasházi hozzájárulásra lesz szükség. A szabályozás nem kizárólag a társasházakra, hanem

a lakásszövetkezeti házakra,

valamint a társasházzá nem alakított, legalább három lakást magában foglaló, közös tulajdonban álló lakóépületekre is kiterjed.

A nem társasház jellegű épületekben található szálláshelyek esetében

a rendelet lehetővé teszi a szálláshely-szolgáltatási tevékenység egész éven át történő folytatását.

Az előírások betartását a jegyző ellenőrzi, szabályszegés esetén bírságot szabhat ki és elrendelheti a szálláshely 45 napos ideiglenes bezárását is. A bírság legmagasabb összegét magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében 200 ezer forintban, jogi személyek és egyéb szervezetek esetében 2 millió forintban állapítja meg a rendelet.

A kerületben 420 nyilvántartott magán- és egyéb szálláshely működik, ebből 19 a Várnegyedben - olvasható az előzetes hatásvizsgálatban.

A rendelet 2027. január elsején lép hatályba.

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