A rendelet differenciált szabályozást vezet be: a Várnegyeden kívüli területeken a rendelet különbséget tesz a társasház jellegű és az azokon kívüli szálláshelyek között.
A társasház jellegű épületek esetében a rendelet szintén biztosít egy átmeneti időszakot a december 31-ig nyilvántartásba vett szálláshelyek számára, a szolgáltatás 2027. december 31-ig társasházi hozzájárulás igazolása nélkül is folytatható, majd ezt követően, 2028. január elsejétől társasházi hozzájárulásra lesz szükség. A szabályozás nem kizárólag a társasházakra, hanem
- a lakásszövetkezeti házakra,
- valamint a társasházzá nem alakított, legalább három lakást magában foglaló, közös tulajdonban álló lakóépületekre is kiterjed.
A nem társasház jellegű épületekben található szálláshelyek esetében
a rendelet lehetővé teszi a szálláshely-szolgáltatási tevékenység egész éven át történő folytatását.
Az előírások betartását a jegyző ellenőrzi, szabályszegés esetén bírságot szabhat ki és elrendelheti a szálláshely 45 napos ideiglenes bezárását is. A bírság legmagasabb összegét magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében 200 ezer forintban, jogi személyek és egyéb szervezetek esetében 2 millió forintban állapítja meg a rendelet.
A kerületben 420 nyilvántartott magán- és egyéb szálláshely működik, ebből 19 a Várnegyedben - olvasható az előzetes hatásvizsgálatban.
A rendelet 2027. január elsején lép hatályba.
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