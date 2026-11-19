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Az intézet friss állásfoglalása rámutat, hogy a nádasok feldarabolódása, a vizes élőhelyek elvesztése és a partvonal mesterséges átalakítása már most is súlyos ökológiai kockázatot jelent. Ennek megállítására

a törvény hatálybalépésétől számítva egy legfeljebb ötéves, a tó teljes parti sávjára kiterjedő építési tilalmat szorgalmaznak.

Ez a korlátozás minden 100 négyzetméternél nagyobb vagy több rendeltetési egységből álló új épületre vonatkozna. A kutatók szerint a szünetre azért van szükség, hogy a szakemberek felmérhessék a mintegy 200 kilométeres partszakasz és a vízi életközösségek pontos állapotát, a jövőbeni szabályozások pedig már ezekre a friss adatokra épülhessenek.

A moratóriumot azokra a már engedélyezett beruházásokra is kiterjesztenék, amelyek visszafordíthatatlan kárt okozhatnak,

sőt a környezetet kritikusan veszélyeztető, már megépült létesítmények esetében a részleges vagy teljes visszabontást is lehetővé tennék.

Forrás: HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI)

A szakemberek elégtelennek és megalapozatlannak tartják a tervezetben szereplő 30 méteres, érintetlenül hagyandó parti sávot. Mivel a Balaton nádasainak átlagos szélessége 80-100 méter,

a hatékony védelemhez a partvonal mindkét oldalán legalább 100-100, azaz összesen 200 méter széles védelmi sávot javasolnak.

Ebben az övezetben megtiltanák az új, nagy alapterületű épületek felhúzását és a meglévők bővítését, a telkeken belül pedig legalább 70 százalékos zöldfelületi arányt tennének kötelezővé. Kiemelték továbbá, hogy a nádasok védelmét nem szabad pusztán a minőségi szempontok alapján besorolt legjobb állományokra korlátozni. Ökológiai szempontból egy ritkuló vagy öregedő nádas is hatalmas értéket képvisel, amelynek mesterséges pótlása vagy áttelepítése nem helyettesíti a természetes élőhelyet.

Forrás: HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI)

A BLKI felhívja a figyelmet arra is, hogy

a Balaton ökoszisztémája nem ér véget a partvonalnál.

A tóval kapcsolatban álló háttérterületek, berkek és időszakosan vízzel borított szárazföldi élőhelyek egységes védelmet igényelnek, függetlenül a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási besorolásuktól. Ehhez elengedhetetlen a kumulatív ökológiai hatások kötelező vizsgálata minden jelentősebb beruházásnál, figyelembe véve az egyes medencék eltérő sérülékenységét. Bár az intézet fontos előrelépésnek tartja a Balatoni Építészeti Tervtanács újbóli felállítását, elengedhetetlennek nevezik, hogy

a part menti beruházások engedélyezésébe független vízi ökológiai szakértőket is bevonjanak.

A kutatók egyértelművé tették, hogy a természetes állapotok megőrzése mellett aktívan javítani kell a már károsodott élőhelyeken is.

Ehhez egy egységes, nyilvánosan hozzáférhető monitoringrendszer kialakítását,

valamint egy tudományos alapokon nyugvó élőhely-rehabilitációs program elindítását javasolják.

Hangsúlyozták, hogy a Balaton jövője és turisztikai teherbíró képessége csak úgy tartható fenn, ha a védelem nem egyedi hatósági mérlegeléseken, hanem szigorú, számonkérhető és általánosan alkalmazott jogi garanciákon alapul.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás