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Az Anthropic tőzsdei bevezetése - amelynek során a vállalat több mint 107 milliárd dollárnyi tőkét vont be, piaci kapitalizációja pedig megközelítette az 1800 milliárd dollárt - eddig csak papíron létező vagyonokat változtat valódi gazdagsággá. A technológiai szektor dolgozói közül egyre többen találnak módot arra, hogy a tőzsdén kívüli magánvállalatokban meglévő, rendkívül értékes részesedéseiket készpénzre váltsák.

A frissen meggazdagodott alkalmazottak szakosodott hitelezőkhöz és bankokhoz fordulnak, hogy a még nem nyilvános részvényeik fedezetével azonnali likviditáshoz jussanak. Az új fizetőképesség agresszív licitháborúkat és elszálló árakat hozott, miközben az amerikai lakáspiac nagy része a magas jelzáloghitel-kamatok miatt éppen stagnál.

San Franciscóban – ahol olyan óriások székelnek, mint az Anthropic, az OpenAI vagy a Databricks –

a családi házak mediánára egy év alatt 29 százalékkal, 2,39 millió dollárra ugrott. Az ajánlatok sok esetben több millió dollárral haladják meg az eredeti irányárat.

Jó példa erre egy 8 millió dollárért meghirdetett San Franciscó-i ingatlan, amely végül 15 millió dollárért kelt el, míg egy fiatal cégalapító nemrég egy 2,5 millió dolláros házra tett 4 millió dolláros, azonnali készpénzes ajánlatot.

A helyi piacon egyfajta vásárlási pánik alakult ki, mivel

a tehetős vevők igyekeznek még azelőtt ingatlant szerezni, hogy a további tőzsdei bevezetések újabb vagyonokat szabadítanának a piacra.

Az olyan nagybankok, mint a JPMorgan Chase vagy a Morgan Stanley, valamint a speciális finanszírozók versengenek ezekért az újdonsült milliomos ügyfelekért. A hitelbírálat során a dolgozók felhalmozott részvénycsomagját veszik alapul, amely a jelenlegi mesterségesintelligencia-boom idején hatalmas értéket képvisel. Jelenleg egy vezető AI-kutatólaborban egy átlagos szoftvermérnöki kezdő kompenzációs csomag meghaladja a 650 ezer dollárt, aminek mintegy 60 százalékát a céges részesedés teszi ki.

Ez a részvényfedezetű, készpénzes finanszírozási hullám már New York és Miami luxusingatlan-piacát is elérte. A vásárlók szándékosan nem értékesítik a részesedéseiket a lakásvásárláshoz, mert bíznak a cégek további felértékelődésében,

a részvényfedezetű hitelfelvétel pedig sokkal gyorsabb és rugalmasabb, mint a hagyományos jelzáloghitel.

A jelenség ugyanakkor komoly kockázatokat is rejt. Ha a technológiai lufi kipukkad, és a magánvállalatok értékeltsége zuhanni kezd, a hitelfelvevők vagyona drasztikusan elolvadhat. Egy esetleges piaci korrekció esetén sokan szembesülhetnek pótfedezet-bekéréssel, ami a részvények kényszerértékesítéséhez vagy extra tőkebevonáshoz vezethet, miközben továbbra is egy túlárazott ingatlan terheit kell viselniük. Bár a szakértők szerint valamilyen szintű korrekció elkerülhetetlen,

a piacra áramló hatalmas tőke miatt az árak várhatóan akkor is magasabban maradnak, mint a jelenlegi fellendülés előtt.

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