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Az amerikai ingatlanközvetítők országos szövetségének (NAR) adatai alapján a folyamatban lévő lakásértékesítések – vagyis a már aláírt, de még le nem zárt adásvételi szerződések – száma havi összevetésben 4,7 százalékkal, az előző év azonos időszakához képest pedig 16,7 százalékkal csökkent.

Ezzel a mutató huszonöt éves történetének legalacsonyabb szintjére süllyedt.

A visszaesés az egész országot érintette, de a legnagyobb mértékű zuhanást a jellemzően legforgalmasabb déli, valamint a legdrágábbnak számító nyugati államokban mérték.

Az elemzőket meglepte a csökkenés mértéke, mivel a jelzáloghitelek kamatai átmenetileg mérséklődtek a vizsgált időszakban. A harmincéves futamidejű, fix kamatozású konstrukciók átlagos kamata ugyanis 7,54 százalékról 7,27 százalékra ereszkedett, mielőtt a múlt héten újra meredeken emelkedni kezdett volna. Lawrence Yun, a NAR vezető közgazdásza rámutatott, hogy

a szerződéskötések két egymást követő hónapban tapasztalt negatív rekordja rendkívül gyenge év végi forgalmat vetít előre, így a használt lakások éves értékesítése az 1990-es évek közepe óta a legrosszabb eredményt hozhatja.

Egy másik, szerdán közzétett statisztika az építőipar vegyes teljesítményére világított rá. A családi házak megkezdett építkezéseinek száma ugyan 4 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest, éves szinten azonban 3,2 százalékos elmaradást mutat. Ennél is kedvezőtlenebb jel, hogy a jövőbeli kivitelezéseket előrejelző kiadott építési engedélyek száma egyetlen hónap alatt 8,7 százalékkal, éves összevetésben pedig 12,9 százalékkal esett vissza.

Ez 2020 májusa, vagyis a koronavírus-járvány kitörése óta a legalacsonyabb érték.

Joel Berner, a Realtor.com vezető közgazdásza szerint az ingatlanfejlesztőknek egyszerre kell megküzdeniük

a telekárak,

a munkaerő

és az építőanyagok drágulásával,

a magas finanszírozási költségekkel,

valamint a gyenge vásárlói kereslettel.

A friss adatok azt mutatják, hogy a vállalkozások már a folyamatok legelején visszafogják a tevékenységüket, ami a következő hónapokban a megkezdett és a befejezett lakásépítések számának csökkenéséhez vezet.

A kedvezőtlen építőipari statisztikák szorosan

illeszkednek a lakásépítők országos szövetségének (NAHB) legutóbbi hangulatindexéhez, amely tizennégy éves mélypontra zuhant.

A kivitelezők a magas jelzáloghitel-kamatok, a növekvő energia-, alapanyag- és bérköltségek, valamint a gyengülő fogyasztói bizalom miatt ítélik meg ennyire borúlátóan a piaci kilátásokat.

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