Budapest meglévő közösségi közlekedési hálózatát azokon a területeken fejlesztik tovább, amelyek az utóbbi időben új fejlődési pályára álltak, vagy eddig lemaradásban voltak – fejtette ki Bodor Ádám, a BKK vezérigazgatója. Kiemelt fontosságú a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosvonal megépítése, amely átszállásmentes kapcsolatot teremt a XIII. és a XI. kerület legdinamikusabban fejlődő részei, valamint a belváros között.

Szintén több évtizedes igényt elégít ki a

3-as metró északi, Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítása.

Az új, két megállót magában foglaló szakaszt nem fúrópajzzsal, hanem a felszín felől, nyitott építési módszerrel alakítják majd ki.

Ezzel párhuzamosan zajlik

a millenniumi földalatti vasút Rákosrendezőig történő meghosszabbításának előkészítése is, amelynek tervezési közbeszerzését már kiírták.

A 4-es metró vonalát illetően pedig elkészült a Rákóczi–Thököly-tengely tanulmányterve.

Ez a terv a 4-es metró keleti irányú meghosszabbítását és a felszíni közlekedés teljes átalakítását vizsgálja. A Keleti pályaudvarnál jelenleg véget érő 4-es metrót továbbvezetnék Zugló felé, miközben a Rákóczi út és a Thököly út felszínét „autópályából” élhető, zöld városi sugárúttá alakítanák át.

Az ehhez hasonló beruházásokat a fenntartható közlekedést és az élhetőbb városi terek kialakítását célzó európai uniós forrásokból finanszírozzák.

A BKK a jövőben a korábbi gyakorlattal – például a 4-es metró eredeti, hatalmas erőforrásokat felemésztő építésével – szemben a folyamatos, kiszámíthatóbb beruházásokat részesíti előnyben. A vezérigazgató rámutatott arra, hogy egy-egy rövidebb, egy-két megállós metróhosszabbítás nem vonja el az összes forrást a város többi részétől. A cél az, hogy a tanulmánytervektől a kivitelezésig mindig legyenek párhuzamosan futó, egymást váltó projektek. Ez a megközelítés a piac számára is tervezhetőbbé teszi a munkát, segít itthon tartani a szakembereket, ráadásul kedvezőbb árakat és fenntarthatóbb finanszírozást is eredményez.