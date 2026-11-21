Összkép Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota

Holdblog Megcsócsált gyümölcsöt kapsz - a tőzsde nem látja el az eredeti funkcióját Hagyományos, eredeti értelmében így működött a tőzsdei részvénykibocsátás. Van egy remek ötletem, mondjuk drága keleti fűszereket hajóznék be Európába, ismerek egy jó forrást, olcsón

Holdblog "Csupa öröm ez a vagyonadó!" Nem a zsemle kicsi. A Karinthyba jártam középiskolába. 1989-től (hej, micsoda év!), amikor az sajátos okokból az elitgimnáziumok elitjének minősült. Felháborító privilégium! Nemrég

Holdblog Kiszáradó tavak, elfolyó milliárdok Csala Dániel, a Nem víznek való vidék projekt alapítója és Szabó Laci beszélgetése a HOLD After Hours Extrában. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post Kiszáradó tavak, e

Bankmonitor Hova tedd a pénzed, ha a bankszámlán csak az értékéből veszít? A legtöbb bankszámlán 0,01% a kamat, így az infláció mellett a számlán álló pénz évről évre veszít a reálértékéből. Lekötéssel jobb a helyzet, de nem sokkal. A számításhoz az MNB m

RSM Blog Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció 2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm