A Nyugati pályaudvarra vezető 100a vasútvonal Városliget elágazás és Kőbánya-Kispest közötti, mintegy öt kilométeres szakaszán naponta több mint kétszáz személy- és tehervonat halad át. A kiemelt forgalom ellenére a pályát utoljára az 1970-es évek elején korszerűsítették átfogóan. A jelentős részben az 1940-es években épült, 4–5 méter magas töltésen futó vágányok leromlott műszaki állapota miatt a szerelvények sok helyen az engedélyezett 80 helyett csupán 40–60 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek.
A miniszter november 16-án írta alá a vonalszakasz felújításához szükséges támogatási okiratot. A MÁV által korábban lefolytatott két eredményes közbeszerzési eljárás nyertese így összesen nettó 9,6 milliárd forintból végezheti el a munkálatokat. A kialakult versenyhelyzetnek köszönhetően a győztes ajánlati árak a becsült érték alatt maradtak.
A projekt keretében 12 338 vágányméteren teljes felépítménycserét hajtanak végre, valamint közel 15 kilométer hosszan új felsővezeték-hálózatot építenek ki.
A kivitelező emellett tizennégy vasúti műtárgyon végez karbantartást, javítja a töltéseket és a hídszigeteléseket, továbbá szükség esetén kiváltja a távközlési és biztosítóberendezési kábeleket is.
A munkálatok előzményeként november elején már elvégeztek egy karbantartást Kőbánya-Kispesten, amelynek során 6000 tonna zúzott követ és 1250 betonaljat építettek be a pályába.
A mostani döntéssel és az új beruházással a teljes budapesti bevezető szakasz tartós rendbetételére nyílik lehetőség. A 2027-re tervezett nagyfelújításhoz azonban vágányzárra lesz szükség, erről előre, részletesen is tájékoztatjuk majd az utasokat
– emelte ki a tárcavezető.
A pályarekonstrukcióval párhuzamosan az érintett állomások és megállóhelyek fejlesztésének előkészítése is zajlik. Tervezik Kőbánya-Kispest új, lifttel és mozgólépcsővel felszerelt felüljáróját, valamint a jelenlegi perontetők szigetelését és felújítását. Zugló megállóhelyen akadálymentes peronkapcsolatokat és új, Szugló utcai kijáratot alakítanak ki, emellett dolgoznak Kőbánya alsó felvételi épületének felújításán és a megállóhely akadálymentesítésén is.
Az ilyen léptékű beruházásokat a MÁV-csoport jövő évi felújítási keretének 30 milliárdról 80 milliárd forintra történő megemelése teszi lehetővé. Vitézy Dávid a munkálatok kapcsán hangsúlyozta, hogy itt nem pontszerű beavatkozásokról, hanem átfogó és tartós megoldásokról beszélhetünk. A tárcavezető hozzátette, hogy a felújítást követően a szakaszon a vonatok menetideje 3-4 perccel fog csökkenni a jelenlegihez képest.
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