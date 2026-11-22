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Ez a kollégium nem klasszikus ingatlanfejlesztés

Budapest egyik legizgalmasabb barnamezős területén, a VIII. kerületi Ganz-telepen jött létre az elmúlt hónapokban egy olyan kollégiumi projekt, amely egyszerre szól diáklakhatásról, közösségi tulajdonról, fenntartható városfejlesztésről és alternatív finanszírozásról. A Szövetség a Közösségi Ingatlanfejlesztésért, röviden SZAKI, 2026 nyarán egy volt ipari épületben alakított ki 900 négyzetméteren megfizethető diákotthont, elsősorban a Társadalomelméleti Kollégium (TEK) tagjai számára.

A Ganz-telep 81-es számú épületének második emeletén létrehozott kollégiumban a lakószobák mellett olyan szakmai és közösségi terek is helyet kaptak, mint a könyvtár, közös konyha, valamint mintegy 200 négyzetméternyi olyan helyiség, amely a szakkollégiumi munka és a közösségi együttélés infrastruktúráját adja. A projekt egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem piaci ingatlanfejlesztésként valósult meg. Így a cél nem is a rövid távú megtérülés vagy az ingatlanérték maximalizálása volt, hanem egy hosszú távon fenntartható, megfizethető lakhatási forma létrehozása. A fejlesztés ennek megfelelően nonprofit logikára épül: a bevételek az üzemeltetést, a fenntartást és a korábbi beruházási források törlesztését szolgálják.

Pósfai Zsuzsanna, a SZAKI alapítója és a Periféria Központ munkatársa a Portfoliónak elmondta, hogy a projektet egy konkrét lakhatási problémára adott gyakorlati válasznak szánták, és egyben mintaprojekt is. A szervezet célja, hogy

Magyarországon is meghonosítsa azokat a közösségi, szolidáris ingatlanfejlesztési gyakorlatokat, amelyek Nyugat-Európa több országában már önálló szektorrá fejlődtek

– ezekről alább néhány példát is bemutatunk.

Pósfai Zsuzsanna

A TEK-nek új otthonra volt szüksége

A kollégium fő partnere a Társadalomelméleti Kollégium, az ország egyik legrégebbi, alulról szerveződő szakkollégiuma. A TEK 1981 óta működik, szakmai tevékenysége a kritikai társadalomtudományok köré szerveződik, emellett hagyományosan fontos szerepet játszik benne a közösségi együttélés, az önszerveződés és a demokratikus döntéshozatal. A kollégium nagyjából 60 aktív taggal rendelkezik, és az elmúlt évtizedekben számos civil, társadalmi és mozgalmi szervezet indulásához vagy megerősödéséhez járult hozzá. A TEK közegéből, illetve tágabb kapcsolati hálójából olyan szervezetek nőttek ki vagy kaptak erős impulzust, mint A Város Mindenkié, az Utcáról Lakásba! Egyesület, az Utcajogász, a K-Monitor, a Gólya Szövetkezet, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, a Deviszont Egyesület vagy a Helyzet Műhely.

A szakkollégium számára ugyanakkor az elmúlt években egyre égetőbbé vált az ingatlanhelyzet rendezése. A korábbi, Ráday utcai kollégiumi elhelyezés már nem biztosított elegendő férőhelyet, a közösségi terek sem voltak megfelelőek, és a lakhatás megfizethetősége – mint egész Budapesten, vagy épp egész Európában – egyre nagyobb problémát jelentett. A Budapesti Corvinus Egyetem alapítványi átalakulása után a TEK-nek új, hosszú távon stabil otthonra volt szüksége. Ebben a helyzetben vált kulcsfontosságúvá a Ganz-telepi lehetőség: a szakkollégium és a SZAKI együttműködésében olyan konstrukció született, amely közösségi tulajdonba kerülő, hosszú távon megőrizhető és fejleszthető ingatlant hozott létre.

Barnamezős területből közösségi infrastruktúra

A Ganz-telep városszerkezeti szempontból különleges helyzetben van. A VIII. kerületben, jó közlekedési adottságokkal rendelkező, a Népligethez közeli területről van szó, amely egyszerre őrzi ipari múltjának épített örökségét és hordoz jelentős fejlesztési potenciált. A környék évek óta átalakulóban van, de a barnamezős ipari épületek jövője sok esetben bizonytalan: a piaci fejlesztések gyakran csak akkor indulnak el, ha magasabb hozamot ígérő funkciók jelennek meg, miközben

a társadalmi célú hasznosítások finanszírozása sokkal nehezebb.

A SZAKI éppen ebben lát lehetőséget: a szervezet számára a barnamezős ingatlanok olyan városi erőforrások, amelyek új funkcióval, közösségi tulajdonban és nonprofit működéssel a város társadalmi infrastruktúrájának részévé tehetők.

A Ganz-telepi kollégium ennek a szemléletnek az egyik első nagyobb léptékű példája Magyarországon. A projekt egy meglévő ipari ingatlant gondolt újra, ami környezeti szempontból is fontos: a már álló épület újrahasznosítása alacsonyabb ökológiai lábnyommal járhat, mint egy teljesen új fejlesztés, miközben a városi szövetbe illeszkedő, használaton kívüli vagy alulhasznosított terek kapnak új életet. Az ingatlan 900 négyzetméteres területe lehetővé tette, hogy a kollégiumi funkció ne merüljön ki az ágyak és szobák biztosításában, a TEK működésének ugyanis szerves része a közös tanulás, a viták, a szemináriumok, a könyvtárhasználat, a közös főzés és a demokratikus közösségi döntéshozatal.

Szeptemberben beköltöztek a diákok

A projekt 2026 januárja óta látványos ütemben haladt előre. A SZAKI és partnerei 297 millió forint baráti-közösségi forrást vontak be, kifizették az ingatlan vételárának felét, valamint az épület felújításának költségeit. Az ingatlan tulajdonjoga a projekt mögött álló alapítványhoz került, a felújítás lezajlott, és a kollégisták szeptemberben beköltöztek az épületbe. A kollégium az első pillanattól kezdve teljes kihasználtsággal működik, a férőhelyekre jelenleg is várólista van. Ez önmagában is jelzi – amellett, hogy közismerten alacsony a kollégiumi helyek száma Magyarországon – hogy

a megfizethető diáklakhatás iránt jelentős kereslet mutatkozik Budapesten,

különösen olyan formák iránt, amelyek nem pusztán lakhatást, hanem közösségi és szakmai közeget is biztosítanak.

A beköltözéssel párhuzamosan elindult az épület közösségi üzemeltetése is. Ez a SZAKI modelljében a projekt egyik lényege. A közösségi tulajdonban lévő ingatlan fenntartása, karbantartása és fejlesztése a használók, vagyis a lakók és a kapcsolódó szervezetek közös érdeke. A döntéshozatalba a célcsoportot is bevonják, így az épület lényegében közösségi infrastruktúraként működik.

A pénzügyi nehézség: az épület már működik, de a vételár fele még hátravan

Bár a beruházás műszaki és működési szempontból túljutott a legfontosabb mérföldköveken, a finanszírozás még nem zárult le. A teljes projektköltség 567 millió forint. Ebből eddig több mint a felét sikerült előteremteni, ugyanakkor a korábbi tulajdonossal kötött ütemezett vételárfizetési megállapodás alapján a fennmaradó két vételárrészletet 2027-ben kell rendezni. A projekt finanszírozási ütemezése szerint

az első körben 90 millió forintot,

a második körben 203 millió forintot sikerült bevonni, mindkét szakasz lezárult.

A jelenlegi, harmadik finanszírozási kör célja

148 millió forint előteremtése 2027 januárjáig, ezt követi a záró kör, amelynek összege 126 millió forint, 2027 júliusi határidővel.

A szervezet hangsúlyozza: minden eddigi finanszírozási mérföldkövet sikeresen teljesítettek, és minden vállalt fizetési kötelezettséget határidőre rendeztek. A finanszírozás eddig több forrásból állt össze: baráti kölcsönökből, lakossági és alumni támogatásokból, adományokból, intézményi támogatásból, valamint nemzetközi szolidáris kölcsönből. Ez a modell azonban korlátokba ütközik. A SZAKI nem végezhet nyilvános befektetéstoborzást, ezért elsősorban közvetlen kapcsolatokon keresztül tud magánbefektetőket és támogatókat bevonni. Emellett

hónapok óta zajlanak tárgyalások a Budapesti Corvinus Egyetemmel (melyhez a TEK, mint szakkollégium tartozik) a projekt támogatásáról, de egyelőre nem sikerült megállapodni.

Miért nem működik a klasszikus banki finanszírozás?

A közösségi és megfizethető lakhatási célú ingatlanfejlesztések nehezen illeszthetők a jelenlegi piaci finanszírozási logikába. A SZAKI vizsgálta a banki hitel lehetőségét, de a 7-8 százalékos kamatszintek mellett a konstrukció nem bizonyult fenntarthatónak. Egy megfizethető kollégium nem tud olyan magas bérleti díjat termelni, amely a piaci hitel törlesztőrészleteit biztonsággal kitermeli. Pósfai Zsuzsanna szerint a magánbefektetők számára kínálható kamatszint korlátozott – legfeljebb 5 százalékos kamatot tudnak fizetni, ami a tisztán pénzügyi megtérülést keresők számára kevésbé vonzó. Emellett a létező banki projekthitelek jellemzően rövid lejáratúak, pedig egy megfizethető bérleti konstrukcióhoz 25-30 éves futamidőre lenne szükség.

Ez a probléma túlmutat ezen a konkrét projekten. A megfizethető lakhatási fejlesztések általában éppen azért nem jönnek létre piaci alapon, mert a céljuk a lakbérek mérséklése, nem pedig maximalizálása. Ha a finanszírozási költség magas, a projekt vagy megfizethetetlenné válik a célcsoport számára, vagy pénzügyileg fenntarthatatlan lesz. A közösségi és nonprofit modellek ezért jellemzően hosszabb futamidejű, alacsony kamatozású, türelmes tőkét, támogatásokat, adományokat vagy kedvezményes hitelkonstrukciókat igényelnek. A modell értéke így a stabil, hosszú távú működésben, illetve a társadalmi és környezeti hatásban rejlik.

A SZAKI jelenleg vállalati partnereket, CSR-támogatásokat keres. A támogatás több formában is lehetséges:

egyszeri adománnyal,

rendszeres éves adománnyal,

illetve ha valaki még jobban bevonódna, vagy elköteleződne a projekt mellett, arra is van lehetőség.

A szervezet szerint egy ideális világban – tehát ha a szabályozó felismerné az ilyen típusú lakhatásfejlesztés értékét – a kedvezményes feltételekkel elérhető kölcsönök, valamint a nyilvános crowdfinancing, illetve crowdinvestment eszközök is elérhetőek lennének a nonprofit fejlesztők számára.

A vállalati támogatók számára a jelenlegi szabályozásban további szempont lehet, hogy

az ingatlant tulajdonló alapítvány hamarosan bejegyzett közhasznú státusza adóalap-kedvezményt biztosíthat.

Egyszeri adomány esetén gazdasági társaságoknak 20 százalékos, rendszeres éves adományozás esetén akár 40 százalékos adóalap-kedvezmény is elérhető.

Mit jelent a közösségi ingatlanfejlesztés?

A SZAKI értelmezésében a közösségi ingatlanfejlesztés olyan projektek létrehozását jelenti, amelyek közösségi tulajdonban vannak, a fejlesztésbe bevonják a célcsoportot, a megfizethetőséget helyezik előtérbe, közösségi erőforrásokat mozgósítanak, és a fenntarthatóság, valamint a meglévő épületek újragondolása is fontos szempont bennük.

A modell egyik kulcseleme, hogy az ingatlan nem válik spekulációs eszközzé. Ha közösségi tulajdonba kerül, akkor az üzemeltetése, karbantartása és további fejlesztése is a közösség hosszú távú érdeke lesz. Ez hozzájárulhat az érték megőrzéséhez, és

csökkentheti annak kockázatát, hogy a társadalmi célú beruházás később piaci hasznosításba forduljon át.

Nem előzmény nélküli a modell

Bár a Ganz-telepi kollégium Magyarországon újszerű kezdeményezésnek számít, a SZAKI nem a nulláról indult. A szervezet munkatársai korábban részt vettek az ország első bérlői lakásszövetkezetének, a Zuglói Kollektív Háznak a létrehozásában, valamint a Gólya Presszó józsefvárosi, Orczy térre költözésében és az itt létrejövő Kazán Közösségi Ház fejlesztésében is, amely 2019 óta működik a Ganz-telep Orczy tér felőli részén. A működés pénzügyi alapját a bérleti díjak adják, amelyek fedezik a beruházás törlesztési költségeit.

A Kazán esetében a közösségi épületüzemeltetés azt jelenti, hogy az épület használói részt vesznek a fontosabb döntések meghozatalában, az igényeik alapján indulnak kisebb fejlesztések, és egy üzemeltetési munkacsoport készíti elő a döntéseket, koordinálja a bérlők bevonását, valamint a mindennapi működést. Ez a tapasztalat fontos előzménye volt a kollégiumi projektnek. A SZAKI szerint a közösségi finanszírozási modell mind a Kazán, mind a Zuglói Kollektív Ház esetében működőképesnek bizonyult: a kölcsönök törlesztése folyamatos, az ingatlan kihasználtsága közel 100%-os, a közösségi döntéshozatal pedig a fenntartás részévé vált.

Svájci, német és spanyol példák

Nemzetközi szinten a közösségi ingatlanfejlesztés több formában is ismert. A diáklakhatásban, a lakásszövetkezeti mozgalomban, az ilyen terek fenntartásában és az ipari örökség megmentésében egyaránt léteznek működő példák. Magyarországon azonban ez a gyakorlat még kialakulóban van, és a finanszírozási, jogi, valamint intézményi környezet egyelőre kevéssé támogatja az elterjedését.

A Ganz-telepi projekt nemzetközi előképei között szerepel a genfi La Ciguë, amely 1986 óta biztosít megfizethető lakhatást diákok számára. A szervezet több mint 740 diák lakhatását oldja meg, részben saját vagy teljes épületek, részben piaci és önkormányzati üres lakások hasznosításával. A modellben a közösségi terek, a demokratikus döntéshozatal és az önkormányzattal való együttműködés kulcsszerepet játszik.

amely 1986 óta biztosít megfizethető lakhatást diákok számára. A szervezet több mint 740 diák lakhatását oldja meg, részben saját vagy teljes épületek, részben piaci és önkormányzati üres lakások hasznosításával. A modellben a közösségi terek, a demokratikus döntéshozatal és az önkormányzattal való együttműködés kulcsszerepet játszik. Németországban a heidelbergi Collegium Academicum kínál fontos példát. A 2013 és 2023 között létrejött lakásszövetkezeti projekt 176 diák számára biztosít lakhatást, emellett szociális lakhatási elemeket is tartalmaz. A beruházást jelentős részben baráti kölcsönökből finanszírozták, a lakók önkéntes munkával járultak hozzá az épület létrehozásához és működtetéséhez, a döntéshozatal demokratikus, a fenntarthatóság pedig az építészetben és az üzemeltetésben is fontos szempont. Németországban és Svájcban pedig a lakásszövetkezetek széles hálózata mutatja, hogy a megfizethető, közösségi alapú lakhatás hosszú távon is működtethető modell lehet.

a kínál fontos példát. A 2013 és 2023 között létrejött lakásszövetkezeti projekt 176 diák számára biztosít lakhatást, emellett szociális lakhatási elemeket is tartalmaz. A beruházást jelentős részben baráti kölcsönökből finanszírozták, a lakók önkéntes munkával járultak hozzá az épület létrehozásához és működtetéséhez, a döntéshozatal demokratikus, a fenntarthatóság pedig az építészetben és az üzemeltetésben is fontos szempont. Németországban és Svájcban pedig a lakásszövetkezetek széles hálózata mutatja, hogy a megfizethető, közösségi alapú lakhatás hosszú távon is működtethető modell lehet. Az ilyen jellegű lakhatási projektek másik fontos európai terepe Barcelona, ahol két önkormányzati cikluson keresztül tudatos várospolitika támogatta a nonprofit lakásfejlesztőket és lakásszövetkezeteket. Az önkormányzat hosszú távra használatba adott telkeket harmadik szektorbeli szereplőknek, például alapítványoknak és szövetkezeteknek, amelyek megfizethető lakásokat hoztak létre. Bizonyos esetekben ezek a szervezetek a városi lakhatási várólistáról is fogadtak bérlőket.

ahol két önkormányzati cikluson keresztül tudatos várospolitika támogatta a nonprofit lakásfejlesztőket és lakásszövetkezeteket. Az önkormányzat hosszú távra használatba adott telkeket harmadik szektorbeli szereplőknek, például alapítványoknak és szövetkezeteknek, amelyek megfizethető lakásokat hoztak létre. Bizonyos esetekben ezek a szervezetek a városi lakhatási várólistáról is fogadtak bérlőket. Franciaországban a szolidáris és közösségi ingatlanfejlesztés mára önálló szektorrá vált, szakmai expókkal, tematikus szervezetekkel és állami-önkormányzati együttműködésekkel.

a szolidáris és közösségi ingatlanfejlesztés mára önálló szektorrá vált, szakmai expókkal, tematikus szervezetekkel és állami-önkormányzati együttműködésekkel. Belgiumban olyan szervezetek is működnek, amelyek kifejezetten a piaci alapon nem megtérülő ipari és épített örökség megmentésére, felújítására és újrahasznosítására szakosodtak.

A közép-kelet-európai régióban egyelőre kevesebb a példa, de Horvátországban már elindult egy szabályozási elmozdulás: az új keretek elismerik a lakásszövetkezeti modellt, és a tervek szerint kedvezményes hitelkonstrukciókat is elérhetővé tennének számukra.

A vállalati támogatók számára is új típusú partnerség

A Ganz-telepi kollégium jelenlegi szakaszában tehát a vállalati partnerek bevonása válik különösen fontossá. A projekt olyan hosszú távú társadalmi beruházás, amely kapcsolódik a megfizethető lakhatáshoz, a fiatal tehetségek támogatásához, a fenntartható városfejlesztéshez és az épített örökség újrahasznosításához.

A támogatás egyik érve a társadalmi hatás. A projekt fiataloknak biztosít stabil, megfizethető lakhatást egy olyan városban, ahol az albérletpiaci árak sok hallgató számára komoly terhet jelentenek. A támogatottak között hátrányosabb helyzetű, de tehetséges diákok is lehetnek, akik számára a lakhatási költségek mérséklése a felsőoktatási részvétel egyik feltétele.

A projekt fiataloknak biztosít stabil, megfizethető lakhatást egy olyan városban, ahol az albérletpiaci árak sok hallgató számára komoly terhet jelentenek. A támogatottak között hátrányosabb helyzetű, de tehetséges diákok is lehetnek, akik számára a lakhatási költségek mérséklése a felsőoktatási részvétel egyik feltétele. A másik érv az innováció. A projekt Magyarországon ritka, modellszerű kezdeményezés, amely új típusú intézményi, pénzügyi és tulajdonosi megoldásokat próbál ki. Ha sikeres lesz, precedenst teremthet további megfizethető lakhatási vagy közösségi ingatlanfejlesztési programok számára.

A projekt Magyarországon ritka, modellszerű kezdeményezés, amely új típusú intézményi, pénzügyi és tulajdonosi megoldásokat próbál ki. Ha sikeres lesz, precedenst teremthet további megfizethető lakhatási vagy közösségi ingatlanfejlesztési programok számára. A harmadik szempont a fenntarthatóság. Egy meglévő ipari épület új funkciót kapott, a fejlesztés nem zöldmezős beruházásként valósult meg, hanem a városi szöveten belüli, alulhasznosított infrastruktúrát hasznosította újra. Ez összhangban áll azokkal a vállalati ESG- és fenntarthatósági célokkal, amelyek egyre nagyobb figyelmet kapnak a hazai üzleti környezetben is.

Egy meglévő ipari épület új funkciót kapott, a fejlesztés nem zöldmezős beruházásként valósult meg, hanem a városi szöveten belüli, alulhasznosított infrastruktúrát hasznosította újra. Ez összhangban áll azokkal a vállalati ESG- és fenntarthatósági célokkal, amelyek egyre nagyobb figyelmet kapnak a hazai üzleti környezetben is. Végül a pénzügyi modell is eltér a hagyományos adományozástól. A kezdeti támogatások és kedvezményes kölcsönök nem egyszeri hatásként jelennek meg, hanem hosszú távon hasznosulnak: az épület működik, bevételt termel, fenntartja önmagát, és a társadalmi hatás évről-évre ismétlődik.

A következő lépés: stabilizálni és kiterjeszteni a modellt

A meglévő kollégiumi épületben a későbbiekben további energetikai korszerűsítésekre is szükség lesz – olyasmire, amire az első körben nem volt elég forrás, mit például nyílászárócserére.

A SZAKI hosszú távú célja pedig az, hogy nagyobb léptékű nonprofit ingatlanfejlesztővé váljon, elsősorban megfizethető lakhatási projektekkel. A tágabb fejlesztési horizonton ott van a számos alulhasznosított épület a környéken; az egyik szomszédos épület koncepciótervével korábban európai uniós díjat is nyertek. Megfelelő források esetén ez a terület újabb közösségi, lakhatási vagy társadalmi célú funkciókkal bővülhetne.

A szervezet különösen a VIII. kerületben és a Józsefvárosi pályaudvar környéki barnamezős területeken rendelkezik helyismerettel, és jó munkakapcsolatot ápol a kerületi önkormányzattal, valamint a főépítészi irodával.

Pósfai Zsuzsanna szerint a közösségi és szolidáris ingatlanfejlesztések elterjedésének kulcsa

a kiszámítható finanszírozási környezet,

valamint az állami és önkormányzati támogatási keretek megléte lenne.

A nemzetközi példák azt mutatják, hogy ahol célzott hitelprogramok, adóösztönzők, önkormányzati telekhasználati konstrukciók vagy társadalmi célú befektetési eszközök állnak rendelkezésre, ott az ilyan projektek nagyobb léptékben is meg tudnak jelenni.

Címlapkép forrása: Portfolio