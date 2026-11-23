Az év első három negyedévében a befektetési volumen 659 millió eurót tett ki. Bár ez 15,2 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest, a tranzakciók döntő többségét, 78 százalékát hazai szereplők hajtották végre. A forgalom legnagyobb részét az irodaházak és a kiskereskedelmi ingatlanok adták, míg az ipari-logisztikai ingatlanok közel 15 százalékos részesedést értek el.
A szakértői várakozások szerint jövőre a regionális, majd a nyugat-európai intézményi befektetők visszatérésével a piac ismét felpöröghet.
A makrogazdasági környezet és a tőkepiaci feltételek javulása a közeljövőben a hazai ingatlanpiaci hozamok mérséklődését hozhatja, amit a feszesebb költségvetési politika és a csökkenő országkockázati felár is támogat.
Az ipari és logisztikai ingatlanok piacán a kínálat és a kereslet egyaránt bővül. Idén őszre a budapesti agglomeráció állománya megközelítette a 4,2 millió, míg a vidékié a 2,4 millió négyzetmétert. 2026 egészében a főváros környékén 345 ezer, vidéken pedig 290 ezer négyzetméternyi új terület átadásával számolnak a szakemberek. Bár a bérbeadási aktivitás országszerte kiemelkedő – az első kilenc hónapban együttesen több mint 560 ezer négyzetméterre kötöttek szerződést –,
a piacra kerülő jelentős mennyiségű új csarnok miatt az üres területek feltöltése hosszabb időt vehet igénybe.
Országos szinten a befektetők figyelme egyre inkább az M1-es autópálya térségére irányul, a vidéki állomány tekintetében pedig egyértelműen az északi területek dominálnak a déliekkel szemben.
Magyarország versenyképességét továbbra is
- a kedvező földrajzi elhelyezkedés,
- a fejlett infrastruktúra és
- a tapasztalt munkaerő biztosítja,
azonban a befektetői döntéseknél ma már kulcsfontosságú az azonnal elérhető ingatlankínálat. Különösen a hazánkba érkező ázsiai szereplőknél figyelhető meg, hogy az azonnal költözhető csarnokok megléte alapvető feltétele az ország kiválasztásának. A jövőben a hagyományos gyártókapacitások bővítése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kaphatnak a magasabb hozzáadott értékű tevékenységek, például
- a biotechnológia,
- a gyógyszeripar és
- a kutatás-fejlesztés, ami a vidéki egyetemvárosok szerepét is felértékelheti.
Ezzel párhuzamosan a hazai gazdaságpolitika és az engedélyezési rendszer is átalakulóban van. Míg a külföldi működőtőke-befektetésekhez kapcsolódó portfólióvásárlások jóváhagyása a jövőben gördülékenyebbé válhat, az állam várhatóan jóval nagyobb hangsúlyt fektet majd a környezetvédelemre, így az ehhez kapcsolódó hatósági engedélyeztetési folyamatok egyre szigorúbbá és összetettebbé válnak.
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