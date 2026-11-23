A platform alapját a budapesti KÖKI Bevásárlóközpont adja, amely jelenleg is az Urban Plaza Plus Nyrt. leányvállalatának tulajdonában áll. Innen kiindulva a partnerek aktív terjeszkedést terveznek elsősorban Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Csehországban. A stratégia fókuszában a már működő, stabil bérlői mixszel és kiszámítható cash flow-val rendelkező kereskedelmi ingatlanok felvásárlása áll.
Az euróalapú, szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT, nemzetközi nevén REIT) működő platform
a tervek szerint évente 6-10 százalékos osztalékhozamot biztosít majd a részvényeseknek.
A két vállalat jelentős növekedési potenciált lát a régiós kiskereskedelmi ingatlanpiacon. A növekvő reálbérek és a bővülő lakossági fogyasztás tartósan élénkítik a kiskereskedelmi forgalmat, miközben az egy főre jutó modern kereskedelmi területek aránya a térség több országában még mindig elmarad a nyugat-európai átlagtól. Mivel a közép- és kelet-európai piac jelenleg erősen fragmentált, egy megfelelő tőkeháttérrel rendelkező szereplő számára ideális a környezet a gyors akvizíciókra.
A jó elhelyezkedésű, stabil látogatószámmal működő bevásárlóközpontok a változó makrogazdasági körülmények között is megbízhatóan termelik a bérleti díjbevételt.
Az együttműködés során a felek az egymást kiegészítő erősségeikre támaszkodnak. Az Adventum – amely jelenleg is több mint 1,6 milliárd euró értékű kezelt vagyonnal rendelkezik, és az elmúlt tíz évben jelentős régiós tranzakciókat hajtott végre – a helyi piacismeretet és a vagyonkezelési szakértelmet biztosítja. Ezt egészíti ki a Habaita kiterjedt banki kapcsolatrendszere, valamint a több milliárd eurós vállalatfelvásárlási és tőkepiaci tapasztalata. A Habaita egy magántulajdonban lévő, innovatív szemléletű befektetési platform, amely a közép- és kelet-európai ingatlanpiacra összpontosít.
A cégek alapítói, Bárány Kristóf és Ariel Alejandro Ferstman a közleményben hangsúlyozták, hogy a térség erős gazdasági fundamentumai és a jelenlegi piaci rések kiváló lehetőséget teremtenek a terjeszkedésre.
Céljuk, hogy a helyi tapasztalatok és a nemzetközi finanszírozási háttér ötvözésével az Urban Plaza Plus a régiós piaci konszolidáció legmeghatározóbb szereplőjévé váljon.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László
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