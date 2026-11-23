Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Majdnem 90 milliárd forint bevételt vár az állam ingatlanértékesítésből a jövő évi költségvetési előirényzat szerint, ami csaknem ötszöröse az idénre tervezett összegnek. A jelentős emelés mögött egyelőre nem látható nyilvános, tételes értékesítési program, illetve egyelőre az idei összeg is csak várakozás. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi kínálatában milliárdos üdülőterület, egykori államfői rezidencia és régóta használaton kívüli kastély is szerepelt – ezek persze nem tekinthetők a jövő évi eladások listájának. Kérdeztük az illetékes Pénzügyminisztériumot is, válaszukat alább idézzük.

Property Warm Up 2027 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

A kormány október 30-án nyújtotta be az Országgyűlésnek a 2027-es központi költségvetés tervezetét, amelynek általános vitája november 16-án kezdődött. A parlamenti menetrend szerint a végszavazás várhatóan december közepén lesz. A javaslat az állami ingatlanok értékesítéséből 88,2 milliárd forintos bevételt irányoz elő, a következőkben azt vizsgáljuk meg, milyen ingatlanvagyon és értékesítési lehetőségek állhatnak e cél mögött.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 31. Benyújtotta a kormány a jövő évi költségvetést

Idén a publikus árverési adatokból nem egyértelműen megállapítható az összes elárvezezett ingatlan értékesítéséből származó bevétel, a G7 lezárt árverésekre támaszkodó becslése szerint az MNV 2026 első negyedévében mintegy 26-27 milliárd forint értékű ingatlant értékesíthetett. Ez tehát magasabb lehet az idei 18,5 milliárdos előirányzathoz képest. A választások után is hirdetett milliárdos ingatlanárveréseket az MNV, de több aukció is érdeklődő nélkül zárult. Az idei eddigi összes eladással kapcsolatos kérdésünket elküldtük az intézménynek, amely a következő választ adta:

2026. január 1. és november 20. között az MNV Zrt. által üzemeltetett Elektronikus Aukciós Rendszeren meghirdetett, a Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, 500 millió forint kikiáltási árat meghaladó ingatlanok értékesítése érdekében 20 árverés került lefolytatásra, melyből három esetben érkezett licit, és kettő ügylet zárult le, összesen 2 767 775 020,- Ft befolyt vételárral.

A NAV régi, Zoltán utcai székháza. Forrás: Google Maps

Ezek szerint tehát még nem folyt be a teljes összeg az idei nagyobb aukciók után. Ezek ebben a táblázatban láthatók:

1 milliárd forint feletti, lezárt ingatlanaukciók 2026-ban Ingatlan Árverési/eladási érték Időpont Vevő, illetve az ügylet státusza A NAV Zoltán utcai székháza, Budapest V. kerület kb. 6,5 milliárd Ft 2026 eleje A vevő a Zoltán16 Property Kft. A volt Szőlő utcai javítóintézet ingatlanai, Budapest III. kerület 2,66 milliárd Az árverés 2026. március 17-én zárult A nyertes a Market Asset Management Zrt. Az egykori Árpád kórház, Budapest IV. kerület, Árpád út 124-132. kb. 1,74 milliárd Ft A licit 2026. január 7-én zárult; februárban már az aláírt szerződésről is beszámoltak A Biggeorge-csoporthoz kötődő ingatlanalap vásárolta meg. forrás: MNV, G7

Felpöröghetnek az aukciók jövőre

Új elemet jelent az állami portfólióban a felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése. A kormány közlése szerint 16 alapítvány felszámolásával legalább 1284 milliárd forint könyv szerinti értékű vagyon került közvetlen állami ellenőrzés alá. Ezen belül csaknem 88 milliárd forintot képviseltek az ingatlanok.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 08. 24. A fővárosi palotától a határon túli kolostorig: óriási ingatlanvagyont vesz vissza a magyar állam a kekváktól

A közel 88 milliárdos ingatlanvagyon és a 88,2 milliárdos értékesítési terv hasonlóságából azonban nem lehet arra következtetni, hogy az állam a teljes visszavett ingatlanállományt eladná. Az egyik könyv szerinti vagyonérték, a másik tervezett éves bevétel. Ráadásul a kormány közlése a szükséges közfeladatok és szolgáltatások folytatását ígérte, nem az összes érintett épület értékesítését.

A Szőlő utcai javítóintézet. Forrás: MNV

Azzal kapcsolatban, hogy mely ingatlanokat tervezik eladni, és hogy mi az oka a bevételi előirányzat emelésének, megkerestük az illetékes Pénzügyminisztériumot, de nem kívántak érdemben válaszolni. Kérdésünkre azt írták, hogy a minisztérium

az általános transzparens kommunikációnknak megfelelően, a végleges kormányzati döntést követően fog tájékoztatást adni.

2027-es költségvetés MNV bevételi tervezete (millió forint) Bevételi jogcím Működési bevétel Felhalmozási bevétel Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek Ingatlan értékesítésből származó bevételek 88 200 – Egyéb eszközök értékesítéséből származó bevételek 1 444 – Bérleti díjak 2 504 – Vagyonkezelői díj 2 826 – Társaságokkal kapcsolatos bevételek Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel 5 – Osztalékbevételek 10 – Egyéb bevételek Vegyes bevételek 1 120,8 1,9 Állami örökléssel kapcsolatos értékesítési bevételek elszámolása 3 122,4 77,6 Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése – 4 000 2027-es költségvetés előterjesztése

Milliárdos üdülő és üres rezidencia: milyen ingatlanok jöhetnek egyáltalán szóba?

Az MNV korábbi dokumentumai alapján több olyan ingatlan is azonosítható, amely jól mutatja a hasznosításra váró állami vagyon nagyságrendjét. Az alábbiak tehát nem a 2027-es értékesítések bejelentett tételei, hanem korábban dokumentált példák.

Béla király úti villapark: tízmilliárdos nagyságrend

A budapesti, mintegy 13 hektáros egykori kormányzati villaparkot, benne a korábbi köztársasági elnöki rezidenciával, 2026 elején ismét értékesíteni próbálták. A januári, 28,3 milliárdos sikertelen kísérlet után 25,5 milliárd forintos induló árral hirdették meg újra.

Tihany, Kenderföld út 6.: 5,5 milliárdos üdülőterület

Az MNV 2026. márciusi prospektusában 5,5 milliárd forintos irányárral szerepelt a Tihany-rév közelében fekvő, 39 551 négyzetméteres üdülőingatlan. A felépítmények nettó összterülete körülbelül 2812 négyzetméter. A vagyonkezelő elavult műszaki állapotú épületállományról írt, és arról, hogy a közüzemi bekötések, hálózatok közel két évtizede használaton kívül állnak.

Nagydobos, Perényi-kastély: 202 milliós irányár

A nagydobosi, Fő út 45. alatti kastélyegyüttes az MNV 2026. márciusi kínálatában 202 millió forintos irányárral szerepelt. A több mint 2,5 hektáros ingatlan főépülete 1809-ben épült, később oktatási-nevelési célokra használták. A műemléki védelem alatt álló együttest a vagyonkezelő hosszú évek óta használaton kívüliként mutatta be.

Bánk, Virág utca 2.: használaton kívüli üdülőegyüttes, 330 milliós irányár

Az MNV 2025. októberi prospektusában 330 millió forintos irányárral jelent meg a bánki ingatlanegyüttes. Az összesen 10 730 négyzetméteres területen üdülőépületek, konyha, szauna és gondnoki épület található; a dokumentum szerint ezek évek óta használaton kívül álltak. A felépítmények nettó összterülete 1120 négyzetméter.

Reális-e a tervszám?

A korábbi sikertelen árverések azt mutatják, hogy még az értékes fekvésű ingatlanok esetében sem garantált a vevő megjelenése. A Béla király úti villaparknál például már az újabb meghirdetéskor is több milliárd forintos árcsökkentés történt.

A 88,2 milliárd forint ezért egyelőre bevételi cél, és a terv megítéléséhez az MNV-től ingatlanonkénti státuszra, aktuális értékbecslésekre és értékesítési menetrendre lenne szükség. Ezek nélkül legfeljebb a lehetséges kínálat nagyságrendje látható, az nem, hogy mely épületekből és mikor állhat össze a tervezett bevétel.

Címlapkép forrása: EU