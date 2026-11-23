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A Szabadság téri műemlék épület tulajdonosi jogait gyakorló Gránit Alapkezelő hivatalos tájékoztatása szerint

egyelőre zajlik a lehetséges funkciók vizsgálata és a fejlesztési koncepció előkészítése.

A Gránit Bank-csoporton keresztül közvetve Tiborcz István érdekeltségébe tartozó társaság jelenleg az állagmegóvásra, illetve a vezetett épületsétákra összpontosít.

Magát az egykori tévészékházat még két éve szerezte meg a Diorit Magántőkealap projektcége. A 2022-ben létrehozott, 15 éves futamidejű alap sajátossága, hogy tőkéjének túlnyomó részét – 73 milliárd forintot – az állami hátterű Magyar Fejlesztési Bank biztosította.

Ugyanez az állami forrásokkal ellátott magántőkealap birtokolja a Gellért Szállót is, amelynek felújítását a BDPST Group és a Diorit közösen végzi, és ehhez az MFB további mintegy 27 millió eurós hitelt nyújtott. Az állami szerepvállalás miatt a Transparency International Magyarország 2026 elején bejelentést tett az Európai Bizottságnál tiltott állami támogatás gyanújával. Bár az időközben elfogadott új hazai törvény lehetővé tenné, hogy az MFB visszavegye az irányítást az ehhez hasonló alapok felett, Baka András köztársasági elnök

a jogszabályt normakontrollra küldte az Alkotmánybírósághoz, így az alapkezelő esetleges leváltása egyelőre megrekedt.

A Tőzsdepalota projektje önmagában is jelentős pénzügyi kockázatokat hordoz. A Diorit projektcége, a Liberty Alpha halasztott fizetéssel vásárolta meg az ingatlant a luxemburgi-máltai hátterű korábbi tulajdonostól, emiatt jelenleg is összesen 20 millió eurós jelzálogjog terheli az épületet. A társaság 2025. év végi mérlegében szereplő 30 millió eurós (közel 11 milliárd forintos) ingatlanértékkel szemben 37 millió eurós hosszú lejáratú kötelezettség állt.

A helyzetet tovább rontja egy szövevényes nemzetközi jogvita. A Tőzsdepalotát értékesítő cégcsoport korábban befektetéseket fogadott el a Vatikáni Banktól a budapesti épület felújítására. A vatikáni pénzintézet azonban egy idő után korrupcióra hivatkozva leállította a finanszírozást, így a rekonstrukció elmaradt. A bank kártérítési pert indított, amelyben idén november elején Máltán, első fokon 24,1 millió eurót és annak kamatait ítélték meg a javára az eladó hátterében álló vagyonkezelőkkel szemben.

Mivel az alperesek fellebbeznek, a jogerős döntés éveket csúszhat, de az eladói oldal állítása szerint ez a per a Tőzsdepalota Kft.-t közvetlenül nem érinti, így az épület értékesítését sem befolyásolja. Ezzel párhuzamosan Budapesten is zajlik egy eljárás. Októberben a Fővárosi Törvényszék a Tőzsdepalota korábbi tulajdonosának javára bocsátott ki bírósági meghagyást, 21,5 millió eurós kártérítésre kötelezve az ingatlan eladását korábban megakadályozó Vatikáni Bankot.

A szövevényes adóssághálózat és a kölcsönös pereskedések miatt úgy tűnik, a Szabadság téri műemlék érdemi megújulására még várni kell.

Címlapkép forrása: MTI