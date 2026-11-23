Az angol ingatlanjog egyik legkülönösebb sajátossága az úgynevezett leasehold (tartós földbérleti) rendszer, amelynek gyökerei egészen a normann hódítás idejéig nyúlnak vissza. Aki ilyen konstrukcióban vásárol lakást, az valójában nem magát az ingatlant és a hozzá tartozó földterületet szerzi meg, hanem csupán a használati jogot veszi meg egy meghatározott, általában 21 és 999 év közötti időtartamra. A telek és az épület szerkezetének valódi tulajdonosa, a freeholder eközben számos jogot megtart magának. Ez a forma az 1950-es évektől, a társasházak tömeges építésével terjedt el igazán, mivel a brit jog szerint a teljes tulajdonjoghoz térképen berajzolható telekhatárra volt szükség, ami az egymás felett elhelyezkedő lakásoknál nem volt kivitelezhető.
A rendszer azonban az évek során a visszaélések melegágyává vált.
- A lakástulajdonosok nem végezhetnek nagyobb átalakításokat a főtulajdonos engedélye nélkül,
- a használati jog lejáratának közeledtével pedig az ingatlanok értéke – és így a rájuk felvehető jelzáloghitel összege is – drasztikusan zuhanni kezd.
- Emellett az épület karbantartásának és felújításának költségeit korlátozás nélkül hárítják át a lakókra, ami különösen az új építésű házaknál vezetett csillagászati üzemeltetési díjakhoz.
- Az ingatlanfejlesztők ráadásul az egykor jelképes összegű földhasználati díjakat is jelentősen megemelték, hogy így szerezzenek extra bevételt.
A rendszer igazságtalanságaira a 72 emberéletet követelő, 2017-es londoni Grenfell Tower-tűzvész irányította rá végleg a figyelmet. A tragédia után számos lakóházban kellett kicserélni a tűzveszélyes homlokzati burkolatokat, ám
a hatalmas költségeket a telektulajdonosok a lakókra terhelték, akik közül sokan eladni sem tudták az ingatlanjukat.
A világjárvány után megugró kamatok miatt nehéz helyzetbe került lakásvásárlók és tulajdonosok érdekvédelmi csoportjai azóta folyamatosan nyomás alatt tartották a mindenkori kormányt.
A most benyújtott törvényjavaslat túlmutat az előző, konzervatív kormány tervein, amelyek csak az új családi házak esetében tiltották volna meg a földbérleti konstrukciót.
Az új szabályozás a legtöbb új építésű társasházi lakásnál is megszünteti ezt a formát,
és a más országokban már jól ismert társasházi közös tulajdont, a commonhold-ot teszi alapértelmezetté. Ebben a rendszerben a lakók ténylegesen birtokolják saját lakásukat, a közös területeket pedig együtt igazgatják. A reformok 2029-ig lépnek életbe, az új lakásokra vonatkozó tilalom pedig várhatóan 2031 körül válik teljessé, bár a már tervezési szakaszban lévő beruházások még mentesülnek ez alól. A meglévő épületek esetében a lakók legalább felének beleegyezése szükséges majd az új társasházi formára való átálláshoz.
A jogszabály a jelenlegi tulajdonosok helyzetén is érdemben javít, hiszen megvédi őket attól, hogy szerződésszegés esetén elveszítsék otthonukat, és megkönnyíti számukra a teljes tulajdonjog kivásárlását. Emellett a meglévő szerződések földhasználati díját negyven évig évi legfeljebb 250 fontban maximálják, ezt követően pedig az összeg egy pusztán jelképes szintre csökken.
Ezt a díjplafont a törvény várhatóan 2028-as elfogadása után fél évvel vezetik be.
Az ingatlanpiaci szakértők szerint a változások komoly hatással lesznek az árakra. A Propertymark felmérése alapján az ingatlanközvetítők közel 80 százaléka jelenleg nehezen tudja értékesíteni azokat a lakásokat, amelyeket folyamatosan emelkedő földhasználati díj terhel. A díjplafon bevezetése várhatóan növeli majd a használati joggal bíró lakások értékét, miközben csökkenti a telektulajdonosi jog árát, így a lakók számára sokkal olcsóbbá válik otthonuk végleges kivásárlása.
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